إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية واعلان النتائج الاثنين المقبل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أغلقت مساء أمس الثلاثاء مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية التي جرت على مدار 3 أيام.



ونقلت صحيفة الأهرام، عن الهيئة الوطنية للانتخابات، المسؤولة عن تنظيم الاقتراع، تسجيل إقبال "غير مسبوق" من الناخبين على المشاركة في الانتخابات.

ودعي 67 مليون مصري للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.



وخاض السباق، الذي ستعلن نتائجه الرسمية في 18 كانون الأول الجاري، إضافة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 3 مرشحين غير معروفين على نطاق واسع من الجمهور.



ويترقب المصريون إجراءات اقتصادية يؤكد الخبراء أنها ستتخذ بعد الانتخابات في محاولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها مصر.



ويقترب معدل التضخم من 40% في مصر حيث يعيش قرابة 60% من الـ 106 ملايين مصري حول خط الفقر.



وتضاعف الدين الخارجي لمصر 3 مرات خلال السنوات الأخيرة، مع شح في العملات الأجنبية.