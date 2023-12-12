Wednesday, 13 December 2023 04:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية واعلان النتائج الاثنين المقبل

12/12/2023 7:17:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أغلقت مساء أمس الثلاثاء مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية التي جرت على مدار 3 أيام.


ونقلت صحيفة الأهرام، عن الهيئة الوطنية للانتخابات، المسؤولة عن تنظيم الاقتراع، تسجيل إقبال "غير مسبوق" من الناخبين على المشاركة في الانتخابات.
ودعي 67 مليون مصري للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.


وخاض السباق، الذي ستعلن نتائجه الرسمية في 18 كانون الأول الجاري، إضافة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 3 مرشحين غير معروفين على نطاق واسع من الجمهور.


ويترقب المصريون إجراءات اقتصادية يؤكد الخبراء أنها ستتخذ بعد الانتخابات في محاولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها مصر.


ويقترب معدل التضخم من 40% في مصر حيث يعيش قرابة 60% من الـ 106 ملايين مصري حول خط الفقر.


وتضاعف الدين الخارجي لمصر 3 مرات خلال السنوات الأخيرة، مع شح في العملات الأجنبية.

MENAFN12122023000208011052ID1107583495

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث