إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية واعلان النتائج الاثنين المقبل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أغلقت مساء أمس الثلاثاء مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية التي جرت على مدار 3 أيام.
ونقلت صحيفة الأهرام، عن الهيئة الوطنية للانتخابات، المسؤولة عن تنظيم الاقتراع، تسجيل إقبال "غير مسبوق" من الناخبين على المشاركة في الانتخابات.
ودعي 67 مليون مصري للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.
وخاض السباق، الذي ستعلن نتائجه الرسمية في 18 كانون الأول الجاري، إضافة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 3 مرشحين غير معروفين على نطاق واسع من الجمهور.
ويترقب المصريون إجراءات اقتصادية يؤكد الخبراء أنها ستتخذ بعد الانتخابات في محاولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها مصر.
ويقترب معدل التضخم من 40% في مصر حيث يعيش قرابة 60% من الـ 106 ملايين مصري حول خط الفقر.
وتضاعف الدين الخارجي لمصر 3 مرات خلال السنوات الأخيرة، مع شح في العملات الأجنبية.
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