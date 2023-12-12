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الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بغزة

12/12/2023 7:17:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب بوقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة.
وجاء في اعتماد القرار ان 153 من دول الجمعية صوتت لصالح قرار عربي إسلامي بوقف إطلاق نار إنساني في غزة مقابل اعتراض 10 دول وامتناع 23 آخرين.




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