الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بغزة

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بغزة
التاريخ
12/12/2023 7:17:24 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب بوقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة.
وجاء في اعتماد القرار ان 153 من دول الجمعية صوتت لصالح قرار عربي إسلامي بوقف إطلاق نار إنساني في غزة مقابل اعتراض 10 دول وامتناع 23 آخرين.
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