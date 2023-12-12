هآرتس: الإسرائيليين سئموا نتنياهو لكنه يتشبث بالحكم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجهت صحيفة هآرتس العبرية انتقادات لرئيس الوزراء بنيامين نتيناهو، وقالت إن "إسرائيل في حالة حرب ونتنياهو يطلق حملة إعادة انتخابه".
وأوضحت الصحيفة، أن نتنياهو وبعد تراجعه في استطلاعات الرأي "يأمل توظيف صدمة الإسرائيليين وغضبهم لتلبية احتياجاته الانتخابية".
واعتبرت أن "الإسرائيليين سئموا نتنياهو لكنه يتشبث بالحكم ويقسم " اسرائيل" في وقت الحرب ويعرض التحالف مع واشنطن للخطر".
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