Wednesday, 13 December 2023 04:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هآرتس: الإسرائيليين سئموا نتنياهو لكنه يتشبث بالحكم

12/12/2023 7:17:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجهت صحيفة هآرتس العبرية انتقادات لرئيس الوزراء بنيامين نتيناهو، وقالت إن "إسرائيل في حالة حرب ونتنياهو يطلق حملة إعادة انتخابه".


وأوضحت الصحيفة، أن نتنياهو وبعد تراجعه في استطلاعات الرأي "يأمل توظيف صدمة الإسرائيليين وغضبهم لتلبية احتياجاته الانتخابية".


واعتبرت أن "الإسرائيليين سئموا نتنياهو لكنه يتشبث بالحكم ويقسم " اسرائيل" في وقت الحرب ويعرض التحالف مع واشنطن للخطر".


MENAFN12122023000208011052ID1107583493

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث