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الاحتلال يُحرك أسطول ساعر 6 للرد على تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر

12/12/2023 7:17:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن اسطول السفن الحربية "ساعر 6" أبحرت إلى البحر الأحمر للرد على تهديدات الحوثيين.
وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن سلاح البحرية أكمل عملية جعل السفن الحربية الحديثة الأربع من طراز "ساعر 6" عملياتية، مبيناً أنه لأول مرة سفينة صاروخية من هذا الطراز تبحر إلى منطقة البحر الأحمر.


وأضاف أن السفن الصاروخية التابعة لسلاح البحرية تستمر في العمل في منطقة البحر الأحمر، حسب تقييم الوضع وكجزء من تعزيز المجهود الدفاعي.
وكل سفينة من ساعر 6 تزن حوالي 2000 طن ومجهزة بـ 20 نظاما، وتتضمن الأنظمة نسخة معدلة من نظام "القبة الحديدية" المعروف باسم C-Dome، بالإضافة إلى أنظمة الصواريخ Gabriel V و- LRAD، والتي يمكن أن تسقط صواريخ كروز وصواريخ باليستية.
و"ساعر 6" مُكلفة بحماية حقول الغاز وممرات الشحن.

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