بايدن: طلبت من الكونغرس مزيدا من الدعم لـ إسرائيل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه طلب من الكونغرس مزيدا من الدعم لـ "إسرائيل".

وكشف أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان سيسافر إلى "إسرائيل" هذا الأسبوع.



وأوضح بايدن أن سوليفان سيناقش الحاجة إلى حماية حياة المدنيين وضمان تدفق مزيد من المساعدات إلى غزة.

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في واشنطن، وجه بايدن تحذيرا لـ " إسرائيل" وقال إنها "بدأت تفقد الدعم في جميع أنحاء العالم بسبب القصف العشوائي".

