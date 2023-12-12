بايدن: طلبت من الكونغرس مزيدا من الدعم لـ إسرائيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه طلب من الكونغرس مزيدا من الدعم لـ "إسرائيل".
وكشف أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان سيسافر إلى "إسرائيل" هذا الأسبوع.
وأوضح بايدن أن سوليفان سيناقش الحاجة إلى حماية حياة المدنيين وضمان تدفق مزيد من المساعدات إلى غزة.
وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في واشنطن، وجه بايدن تحذيرا لـ " إسرائيل" وقال إنها "بدأت تفقد الدعم في جميع أنحاء العالم بسبب القصف العشوائي".
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