اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في جنين
التاريخ
12/12/2023 7:17:23 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت مصادر فلسطينية اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل بلدة كفر دان ومدخل بلدة اليامون غرب جنين.
وأوضح المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت عرابة جنوب جنين.
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