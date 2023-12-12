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اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في جنين

12/12/2023 7:17:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت مصادر فلسطينية اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل بلدة كفر دان ومدخل بلدة اليامون غرب جنين.


وأوضح المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت عرابة جنوب جنين.


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