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حكايات ابن المقرطع

12/12/2023 7:13:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) من‭ ‬المؤكد‭ ‬ان‭ ‬ابن‭ ‬المقفع‭ ‬صاحب‭ ‬كتاب‭ ‬كليلة‭ ‬ودمنة‭ ‬هو‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬نسج‭ - ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ - ‬حكايات‭ ‬شخوصها‭ ‬حيوانات‭ ‬تنطق‭ ‬وتتصرف‭ ‬كما‭ ‬البشر،‭ ‬ويقول‭ ‬ابن‭ ‬‮«‬المطرقع‮»‬‭ ‬المعاصر‭ ‬إن‭ ‬الغراب‭ ‬كان‭ ‬جالسا‭ ‬فوق‭ ‬شجرة،‭ ‬والانبساط‭ ‬باد‭ ‬عليه،‭ ‬فمر‭ ‬به‭ ‬أرنب‭ ‬وسأله‭:
‬ماذا‭ ‬تفعل‭ ‬يا‭ ‬غراب‭ ‬فوق‭ ‬الشجرة؟‭
‬فرد‭ ‬الغراب‭: ‬لا‭ ‬شيء،‭ ‬فقط‭ ‬أجلس‭ ‬وأتمتع‭ ‬بمشاهدة‭ ‬ما‭ ‬يدور‭ ‬حولي،‭ ‬وقد‭ ‬اكتشفت‭ ‬أن‭ ‬الكسل‭ ‬والاسترخاء‭ ‬هما‭ ‬قمة‭ ‬المتعة،‭ ‬فتشكك‭ ‬الأرنب‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المنطق‭ ‬لبعض‭ ‬الوقت،‭ ‬فأضاف‭ ‬الغراب‭:
‬النشاط‭ ‬والعمل‭ ‬يعطيان‭ ‬نتائج‭ ‬مستقبلية‭ ‬أما‭ ‬الكسل‭ ‬فنتائجه‭ ‬فورية،‭ ‬وعملا‭ ‬بتلك‭ ‬النصيحة‭ ‬تمدد‭ ‬الأرنب‭ ‬ورقد‭ ‬تحت‭ ‬الشجرة‭ ‬فمر‭ ‬به‭ ‬ثعلب‭ ‬وأكله‭. ‬والدرس‭ ‬المستخلص‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الحكاية‭ ‬هو‭ ‬أنه‭ ‬كي‭ ‬يتسنى‭ ‬لك‭ ‬الجلوس‭ ‬أو‭ ‬الرقاد‭ ‬دون‭ ‬فعل‭ ‬شيء،‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬تجلس‭ ‬في‭ ‬العلالي‭..
‬فوق‭...
‬ويفسر‭ ‬هذا‭ ‬كيف‭ ‬يتسنى‭ ‬لكبار‭ ‬الموظفين‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بوظائفهم‭ ‬ومزاياهم‭ ‬وهم‭ ‬لا‭ ‬يفعلون‭ ‬شيئاً‭ ‬بينما‭ ‬صغار‭ ‬الموظفين‭ ‬يذوقون‭ ‬الويل‭ ‬إذا‭ ‬تكاسلوا‭ ‬أو‭ ‬قصروا‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬واجباتهم‭.‬

تذكرت‭ ‬نشيدا‭ ‬درسناه‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الابتدائية‭: ‬رأى‭ ‬الغراب‭ ‬جبنة‭ ‬في‭ ‬دار‭/ ‬لبعض‭ ‬قوم‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬اليسار‭/ ‬فاستل‭ ‬منها‭ ‬قطعة‭ ‬وطارا‭/ ‬كأنه‭ ‬قد‭ ‬ملك‭ ‬الإمارة‭/
‬وحينما‭ ‬حط‭ ‬على‭ ‬إحدى‭ ‬الشجر‭/ ‬رآه‭ ‬ثعلب‭ ‬فأحدق‭ ‬النظر‭/ ‬فقال‭ ‬يا‭ ‬غراب‭ ‬لي‭ ‬سنة‭ ‬لم‭ ‬أراك‭/ ‬لأسمع‭ ‬الجميل‭ ‬من‭ ‬غناك‭/ ‬فامتثل‭ ‬الغراب‭ ‬لقول‭ ‬الثعلب‭/
‬فصار‭ ‬يشدو‭ ‬بالغناء‭ ‬المطرب‭/ ‬فوقعت‭ ‬الجبنة‭ ‬من‭ ‬منقاره‭/ ‬غنيمة‭ ‬باردة‭ ‬لجاره،‭ ‬فقال‭ ‬يا‭ ‬غراب‭ ‬ما‭ ‬ظلمتك‭/ ‬بمثل‭ ‬ما‭ ‬عاملت‭ ‬قد‭ ‬عاملتك‭ (‬هنا‭ ‬انتصر‭ ‬الذكاء‭ ‬على‭ ‬الغباء‭).‬

وكان‭ ‬أرنب‭ ‬آخر‭ ‬يتابع‭ ‬ما‭ ‬دار‭ ‬بين‭ ‬الغراب‭ ‬والأرنب‭ ‬المسكين،‭ ‬فقرر‭ ‬أن‭ ‬ينعم‭ ‬بالخمول‭ ‬والكسل‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يعرض‭ ‬حياته‭ ‬للخطر،‭ ‬ولكن‭ ‬بالجلوس‭ ‬أعلى‭ ‬الشجرة‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الثعالب،‭ ‬فتوجه‭ ‬إلى‭ ‬ثور‭ ‬في‭ ‬حقل‭ ‬قريب‭ ‬واستشاره‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬الطيران،‭ ‬فقال‭ ‬له‭ ‬الثور‭:
‬إذا‭ ‬أكلت‭ ‬من‭ ‬روثي‭ (‬بعري‭) ‬فإنك‭ ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬تطير‭ ‬وأن‭ ‬تجلس‭ ‬أعلى‭ ‬الشجرة،‭ ‬فلم‭ ‬يتردد‭ ‬الأرنب‭ ‬وانهمك‭ ‬يأكل‭ ‬في‭ ‬فضلات‭ ‬الثور،‭ ‬وبعد‭ ‬قليل‭ ‬جرب‭ ‬الطيران،‭ ‬واكتشف‭ ‬أنه‭ ‬يستطيع‭ ‬أن‭ ‬يحلق‭ ‬لارتفاع‭ ‬مترين،‭ ‬فواصل‭ ‬أكل‭ ‬الروث‭ ‬وأعاد‭ ‬المحاولة‭ ‬فطار‭ ‬لقرابة‭ ‬أربعة‭ ‬أمتار،‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬أكل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬الحظيرة‭ ‬من‭ ‬روث،‭ ‬وجد‭ ‬نفسه‭ ‬يطير‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬الشجرة،‭ ‬فجلس‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬فروعها،‭ ‬وهو‭ ‬يحس‭ ‬بالسعادة،‭ ‬وشعر‭ ‬بالرضا‭ ‬عن‭ ‬النفس‭ ‬وبالأمان‭ ‬ولكن‭ ‬صيادا‭ ‬رآه‭ ‬وأطلق‭ ‬عليه‭ ‬النار‭ ‬وصرعه‭..
‬والدرس‭ ‬المستفاد‭ ‬هنا‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬أكل‭ ‬ **** ‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬أقوى‭ ‬منك‭ ‬قد‭ ‬يوصلك‭ ‬إلى‭ ‬القمة‭ ‬ولكنه‭ ‬لا‭ ‬يضمن‭ ‬لك‭ ‬البقاء‭ ‬فيها،‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬أصلا‭ ‬قليل‭ ‬الحيلة‭.‬

وهناك‭ ‬ذلك‭ ‬الأرنب‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬منهمكا‭ ‬في‭ ‬الكتابة‭ ‬فمر‭ ‬به‭ ‬ثعلب‭ ‬وسأله‭:
‬ماذا‭ ‬تكتب‭ ‬يا‭ ‬أرنوب،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تسعى‭ ‬لكسب‭ ‬الرزق؟‭ ‬فرد‭ ‬الأرنب‭ ‬أنه‭ ‬يكتب‭ ‬دراسة‭ ‬عن‭ ‬كيف‭ ‬يأكل‭ ‬الأرنب‭ ‬الثعلب،‭ ‬فضحك‭ ‬الثعلب‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬وقال‭ ‬له‭: ‬هل‭ ‬تستخدم‭ ‬الجزر‭ ‬أم‭ ‬الخيار‭ ‬في‭ ‬الكتابة؟‭ ‬ولكن‭ ‬الأرنب‭ ‬قال‭ ‬له‭: ‬إنني‭ ‬أكتب‭ ‬فعلا‭ ‬عن‭ ‬طريقتي‭ ‬في‭ ‬صيد‭ ‬الثعالب،‭ ‬وإذا‭ ‬كنت‭ ‬لا‭ ‬تصدقني‭ ‬أدخل‭ ‬معي‭ ‬إلى‭ ‬بيتي،‭ ‬فتبعه‭ ‬الثعلب‭ ‬إلى‭ ‬الجحر،‭ ‬وبعد‭ ‬قليل‭ ‬خرج‭ ‬الأرنب‭ ‬وهو‭ ‬ممسك‭ ‬برأس‭ ‬الثعلب،‭ ‬ثم‭ ‬واصل‭ ‬الكتابة‭ ‬فمر‭ ‬به‭ ‬ذئب‭ ‬فدار‭ ‬نفس‭ ‬الحوار‭ ‬بينهما‭ ‬وزعم‭ ‬الأرنب‭ ‬أنه‭ ‬يعد‭ ‬بحثاً‭ ‬عن‭ ‬كيف‭ ‬يأكل‭ ‬الأرنب‭ ‬الذئب،‭ ‬وبالطبع‭ ‬ضحك‭ ‬الذئب‭ ‬وصاح‭: ‬أنت‭ ‬يا‭
‬صاحب‭ ‬الأذنين‭ ‬الأطول‭ ‬من‭ ‬إيريال‭ ‬التلفزيون‭ ‬القديم‭ ‬تقتل‭ ‬ذئبا‭ ‬وتأكله؟‭ ‬ولكن‭ ‬الأرنب‭ ‬قال‭ ‬له‭:
‬إن‭ ‬كنت‭ ‬تريد‭ ‬الدليل‭ ‬فادخل‭ ‬معي‭ ‬إلى‭ ‬بيتي‭..
‬وهكذا‭ ‬دخلا‭..
‬وخرج‭ ‬الأرنب‭ ‬بعد‭ ‬قليل‭ ‬وهو‭ ‬يجر‭ ‬رأس‭ ‬الذئب‭ ‬وراءه،‭ ‬وتكرر‭ ‬نفس‭ ‬الوضع‭ ‬مع‭ ‬الدب‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬بيت‭ ‬الأرنب‭ ‬ليجد‭ ‬أسداً‭ ‬يجلس‭ ‬بداخله‭. ‬والعظة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحكاية‭ ‬هي‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يهم‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬موضوع‭ ‬بحثك‭ ‬تافهاً‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬منطقي،‭ ‬أو‭ ‬أنك‭ ‬هزيل‭ ‬وكحيان‭ ‬طالما‭ ‬أنك‭ ‬‮«‬مسنود‮»‬‭ ‬بمن‭ ‬بيده‭ ‬أدوات‭ ‬البطش‭.‬

وحتى‭ ‬وأنت‭ ‬مسنود‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬الأسد‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يسندك‭ ‬يفوز‭ ‬بمعظم‭ ‬الغنيمة‭ ‬ويترك‭ ‬لك‭ ‬‮«‬الرأس‮»‬‭.‬

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