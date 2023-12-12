MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ما‭ ‬حكاية‭ ‬تزايد‭ ‬ظاهرة‭ ‬حضور‭ ‬بعض‭ ‬الأخوة‭ ‬المصلين‭ ‬من‭ ‬الجاليات‭ ‬العربية‭ ‬للمساجد‭ ‬والجوامع‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بـ«الوزار‭ ‬الشعبي‭ ‬لبلادهم‮»‬،‭ ‬بعدما‭ ‬كنا‭ ‬نشاهد‭ ‬حضور‭ ‬بعضهم‭ ‬بـ«جلابية‭ ‬النوم‮»‬،‭ ‬وننتقد‭ ‬حضور‭ ‬الآسيويين‭ ‬بملابس‭ ‬غير‭ ‬لائقة‭..‬؟؟‭ ‬إن‭ ‬لدور‭ ‬العبادة‭ ‬مقام‭ ‬واحترام‭.. ‬وكما‭ ‬ألزمت‭ ‬الوزارات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬وحتى‭ ‬المجمعات‭ ‬روادها،‭ ‬باللباس‭ ‬الرسمي‭ ‬والمناسب‭ ‬والمحتشم‭.. ‬فنرجو‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬تنبيه‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬المساجد‭ ‬والجوامع‭ ‬بتوعية‭ ‬المصلين‭ ‬للالتزام‭ ‬باللباس‭ ‬اللائق‭ ‬لبيوت‭ ‬الرحمن‭.‬‮

‬‭ ‬

‮

‬

للعلم‭ ‬فقط‭:‬

غدا‭ ‬الخميس،‭ ‬ستقوم‭ ((‬شركة‭ ‬حديد‭ ‬البحرين‭)) ‬بتدشين‭ ‬مشاريع‭ ‬الشركة‭ ‬نحو‭ ‬الاستدامة‭ ‬البيئية‭ ‬والمجتمعية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬إعادة‭ ‬تصور‭ ‬الاستدامة‮»‬‭.. ‬ومع‭ ‬إشادتنا‭ ‬باهتمام‭ ‬الشركة‭ ‬نحو‭ ‬التوجه‭ ‬الحضارية‭ ‬المواكب‭ ‬لأهداف‭ ‬الحكومة‭ ‬وأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.. ‬فنتمنى‭ ‬من‭ ‬الشركة‭ ‬أن‭ ‬تضاعف‭ ‬من‭ ‬تحقق‭ ‬‮«‬الاستدامة‭ ‬الوظيفية‭ ‬للبحرينيين‮»‬‭ ‬بجانب‭ ‬اهتمامها‭ ‬المشكور‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬الاستدامة‭ ‬البيئية‮»‬‭.‬‮

‬





‮«‬منصة‭ ‬إيجار‮»‬‭.. ‬هل‭ ‬تعالج‭ ‬المشكلة؟‭:‬

في‭ ‬يناير‭ ‬القادم‭ ‬ستبدأ‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬في‭ ‬إلزامية‭ ‬دفع‭ ‬الإيجار‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المستأجرين‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إيجار‮»‬‭ ‬،‭ ‬ولن‭ ‬يُسمح‭ ‬بالدفع‭ ‬خارج‭ ‬المنصة،‭ ‬حيث‭ ‬يهدف‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬تدخل‭ ‬الوسطاء،‭ ‬وتعزيز‭ ‬سلامة‭ ‬التعاملات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الإيجار‭ ‬العقاري،‭ ‬وضمان‭ ‬حقوق‭ ‬كل‭ ‬الأطراف‭.‬

برنامج‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إيجار‮»‬،‭ ‬ينتظر‭ ‬منه‭ ‬معالجة‭ ‬المشكلة‭ ‬المزمنة‭ ‬بين‭ ‬المستأجر‭ ‬والمؤجر‭ ‬والوسيط‭ ‬العقاري،‭ ‬والتخفيف‭ ‬على‭ ‬المحاكم‭ ‬من‭ ‬الضغط‭ ‬المتزايد‭ ‬للقضايا‭ ‬العقارية،‭ ‬والتجنب‭ ‬من‭ ‬الوقوع‭ ‬في‭ ‬المشكلات‭ ‬الشائعة‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬عقود‭ ‬الإيجار‭ ‬والاستئجار‭ ‬الورقية‭.‬

منصة‭ ‬‮«‬إيجار‮»‬‭ ‬أتاحت‭ ‬للمتعاملين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الإيجار‭ ‬‮«‬السكني‭ ‬والتجاري‮»‬،‭ ‬ولكل‭ ‬من‭ ‬المستأجر،‭ ‬والمؤجر،‭ ‬والوسيط‭ ‬العقاري‭ ‬مستوى‭ ‬عاليًا‭ ‬من‭ ‬الشفافية‭ ‬للتعاملات‭ ‬العقارية،‭ ‬وحفظ‭ ‬حقوق‭ ‬الأطراف‭ ‬قبل‭ ‬وأثناء‭ ‬وبعد‭ ‬العملية‭ ‬الإيجارية‭.‬

وفي‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إيجار‮»‬‭ ‬توجد‭ ‬خدمة‭ ‬حفظ‭ ‬مبلغ‭ ‬الضمان،‮

‬كتأمين‭ ‬عن‭ ‬الأضرار‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تلحق‭ ‬بالعقار،‭ ‬وتحميل‭ ‬المستأجر‭ ‬المسؤولية‭ ‬عن‭ ‬حماية‭ ‬العقار‭ ‬وعدم‭ ‬الإضرار‭ ‬به،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تضمن‭ ‬حقوق‭ ‬المالك،‭ ‬وتعزز‭ ‬الثقة‭ ‬بين‭ ‬المالك‭ ‬والمستأجر،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تسهل‭ ‬عملية‭ ‬الإيجار‭ ‬وتثبتها‭ ‬إلكترونيًا‭.‬

في‭ ‬بلادنا‭ ‬تعج‭ ‬المحاكم‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬العقارية‭ ‬بيا‭ ‬المؤجرين‭ ‬والمستأجرين،‭ ‬خاصة‭ ‬عدم‭ ‬دفع‭ ‬الإيجار‭ ‬والإضرار‭ ‬بالعقار‭ ‬ومغادرة‭ ‬البلاد‭ ‬بالقانون‭..!! ‬أتصور‭ ‬أن‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تستفيد‭ ‬من‭ ‬تجربة‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إيجار‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬تعديله‭ ‬وتطويره‭ ‬ليكون‭ ‬مناسبة‭ ‬للوضع‭ ‬البحريني‭.‬

‮

‬

ملاحظة‭ ‬واجبة‭:‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تبادر‭ ‬فيه‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجامعات‭ ‬والكليات‭ ‬والمعاهد‭ ‬الوطنية،‭ ‬بتخفيض‭ ‬الرسوم‭ ‬الدراسية،‭ ‬ومنح‭ ‬وإعفاء‭ ‬المتميزين‭ ‬والموهوبين‭ ‬وأصحاب‭ ‬المراكز‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬عديدة‭ ‬من‭ ‬الرسوم،‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية‭.. ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬بعض‭ ‬الجامعات‭ ‬رسومها‭ ‬الدراسية‭ ‬أغلى‭ ‬من‭ ‬إجراء‭ ‬عملية‭ ‬في‭ ‬مستشفيات‭ ‬خاصة‭ ‬بالخارج‭.. ‬فهل‭ ‬من‭ ‬مبادرة‭ ‬لرد‭ ‬الوفاء‭ ‬والجميل‭ ‬للمجتمع‭ ‬وشبابه‭..‬؟

‮

‬

آخر‭ ‬السطر‭:‬

وعادت‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭.. ‬ظاهرة‭ ‬تأجير‭ ‬مساحات‭ ‬من‭ ‬الشواطئ‭ ‬العامة‭ ‬المفتوحة،‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أفراد‭ ‬ومجموعات،‭ ‬تقوم‭ ‬بتوفير‭ ‬مكان‭ ‬للضيافة‭ ‬والجلوس‭ ‬والتجمع‭ ‬والسمر‭ ‬والشواء‭ ‬وغيره‭.. ‬أليس‭ ‬ذلك‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬التعدي‭ ‬على‭ ‬أملاك‭ ‬الدولة؟‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬ولا‭ ‬بد،‭ ‬فلماذا‭ ‬لا‭ ‬تتبنى‭ ‬البلدية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬محافظة‭ ‬تلك‭ ‬المشاريع‭ ‬وتدعم‭ ‬الشباب‭ ‬وتوفر‭ ‬للناس‭ ‬الأجواء‭ ‬المناسبة‭ ‬بأسلوب‭ ‬أكثر‭ ‬تنظيما،‭ ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬البر‭ ‬والتخييم،‭ ‬وجهود‭ ‬ومبادرات‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭. ‬‮

‬