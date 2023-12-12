فضيحة في أمريكا.. فضيحة في ألمانيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كلما‭ ‬تصورنا‭ ‬ان‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬وصلت‭ ‬الى‭ ‬الذروة‭ ‬في‭ ‬دعمها‭ ‬ومشاركتها‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الصهيونية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬نفاجأ‭ ‬بأن‭ ‬هناك‭ ‬جديدا‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬لديهم‭.. ‬جديدا‭ ‬من‭ ‬الانحطاط‭ ‬والهمجية‭ ‬لم‭ ‬يخطر‭ ‬لأحد‭ ‬على‭ ‬بال‭.‬

لنتأمل‭ ‬فقط‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ ‬في‭ ‬بلدين‭ ‬غربيين‭ ‬هما‭ ‬أمريكا‭ ‬وألمانيا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭.‬

أمريكا‭ ‬وألمانيا‭ ‬يقفان‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬يجللها‭ ‬العار‭ ‬اذ‭ ‬ذهبتا‭ ‬في‭ ‬دعمهما‭ ‬لحرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الصهيونية‭ ‬حدودا‭ ‬بعيدة‭ ‬جدا‭. ‬أمريكا‭ ‬تشارك‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬الحرب‭

‬ببوارجها‭ ‬الحربية‭ ‬وبتجنيد‭ ‬كل‭ ‬مؤسساتها‭ ‬السياسية‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬العدو‭. ‬والمستشار‭ ‬الألماني‭ ‬شولتس‭ ‬نصب‭ ‬نفسه‭ ‬متحدثا‭ ‬باسم‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬والصهيونية‭ ‬العالمية‭.‬

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‬نقول‭ ‬هذا‭ ‬بمناسبة‭ ‬تطورين‭ ‬غريبين‭ ‬وخطيرين‭ ‬حدثا‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬وفي‭ ‬المانيا‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭.‬

في‭ ‬أمريكا،‭ ‬صادق‭ ‬الكونجرس‭ ‬الأمريكي‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬معاداة‭ ‬الصهيونية‭ ‬ومعاداة‭ ‬السامية‭.

‬أي‭ ‬يعتبر‭ ‬ان‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يعادي‭ ‬الصهيونية‭ ‬هو‭ ‬معاد‭ ‬للسامية‭. ‬وصوت‭ ‬311‭ ‬نائباً‭ ‬لصالح‭ ‬مشروع‭ ‬القرار‭ ‬مقابل‭ ‬14‭ ‬صوتوا‭ ‬ضده‭.‬

هذه‭ ‬فضيحة‭ ‬سياسية‭ ‬وقانونية‭ ‬وأخلاقية‭.‬

الصهيونية‭ ‬أيديولوجية‭ ‬وحركة‭ ‬استعمارية‭ ‬عنصرية‭. ‬وقرار‭ ‬الكونجرس‭ ‬يعني‭ ‬ان‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ينتقد‭ ‬او‭ ‬يعارض‭ ‬سياسات‭ ‬وممارسات‭ ‬وحتى‭ ‬جرائم‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬يعتبر‭ ‬معاديا‭ ‬للسامية،‭ ‬أي‭ ‬يرتكب‭ ‬جريمة‭ ‬كبرى‭ ‬بحكم‭ ‬القوانين‭ ‬والسياسات‭ ‬الأمريكية‭.‬

نواب‭ ‬كثيرون‭ ‬في‭ ‬الكونجرس‭ ‬أفزعهم‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬ووجهوا‭ ‬انتقادات‭ ‬حادة‭ ‬للقرار‭. ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬النائب‭ ‬جيرولد‭ ‬نادلر،‭ ‬الديمقراطي‭ ‬عن‭ ‬نيويورك‭ ‬والعضو‭ ‬اليهودي‭ ‬الأطول‭ ‬خدمة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭. ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬ألقاه‭ ‬أمام‭ ‬المجلس‭ ‬قال‭ ‬انه‭: ‬‮«‬بموجب‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬فإن‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يحبون‭ ‬إسرائيل‭ ‬بشدة‭ ‬ولكنهم‭ ‬ينتقدون‭ ‬بعض‭ ‬سياساتها‭ ‬يمكن‭ ‬اعتبارهم‭ ‬مناهضين‭ ‬للصهيونية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬معادون‭ ‬للسامية‭ . ‬وهذا‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬كل‭

‬عضو‭ ‬يهودي‭ ‬ديمقراطي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الهيئة،‭ ‬لأنهم‭ ‬جميعا‭ ‬انتقدوا‭ ‬مثلا‭

‬حزمة‭ ‬الإصلاح‭ ‬القضائي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الأخيرة‭. ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬يعتبر‭ ‬هؤلاء‭

‬معادين‭ ‬للسامية‭ ‬بحكم‭ ‬الأمر‭ ‬الواقع‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬أيضا‭

‬أن‭ ‬‮«‬القرار‭ ‬يتجاهل‭ ‬حقيقة‭ ‬ان‭

‬هناك‭ ‬منظمات‭ ‬يهودية‭ ‬تعارض‭ ‬الصهيونية‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬فهل‭ ‬هؤلاء‭ ‬أيضا‭ ‬معادون‭ ‬للسامية؟‮»‬‭.‬

اما‭ ‬في‭ ‬المانيا‭ ‬فما‭ ‬حدث‭ ‬فضيحة‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستويات‭ ‬السياسية‭ ‬والقانونية‭ ‬والأخلاقية‭.‬

مؤخرا‭ ‬ناقش‭ ‬البرلمان‭ ‬الألماني‭ ‬اقتراحا‭ ‬يشترط‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬يريد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الجنسية‭ ‬الألمانية‭ ‬ان‭ ‬يتعهد‭ ‬كتابيا‭ ‬بدعم‭ ‬‮«‬حق‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الوجود‮»‬‭.‬

ولاية‭ ‬ساكسونيا‭ ‬الألمانية‭ ‬شرعت‭ ‬فورا‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬اذ‭ ‬أصدرت‭ ‬تشريعا‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الجنسية‭ ‬الألمانية‭ ‬يتطلب‭ ‬الالتزام‭ ‬بحق‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الوجود‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬المتقدمين‭ ‬أن‭ ‬يؤكدوا‭ ‬كتابيًا‭ ‬‮«‬أنهم‭ ‬يعترفون‭ ‬بحق‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الوجود‭ ‬ويدينون‭ ‬أي‭ ‬جهود‭ ‬موجهة‭ ‬ضد‭ ‬وجود‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيل‮»‬‭.‬

بموجب‭ ‬هذا‭ ‬التشريع‭ ‬أي‭ ‬أحد‭ ‬ينتقد‭ ‬سياسات‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬او‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬تعاطف‭ ‬او‭ ‬تأييد‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وحقوقه‭ ‬يعتبر‭ ‬رافضا‭ ‬لحق‭ ‬اسرائيل‭ ‬في‭ ‬الوجود‭ ‬وبالتالي‭ ‬يتم‭ ‬حرمانه‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الجنسية‭.‬

الذي‭ ‬ناقشه‭ ‬البرلمان‭ ‬الألماني‭ ‬ونفذته‭ ‬ولاية‭ ‬ساكسونيا‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬انه‭ ‬شاذ‭ ‬ومستفز‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬ليس‭ ‬غريبا‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬المواقف‭ ‬التي‭ ‬تتخذها‭ ‬القيادة‭ ‬الأمامية‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬التفريق‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬مواقف‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬وخصوصا‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المستشار‭ ‬الألماني‭. ‬المستشار‭ ‬الألماني‭ ‬أولاف‭ ‬شولتس‭ ‬قال‭ ‬مثلا‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬ألقاه‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان‭: ‬‮«‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة،‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬سوى‭ ‬مكان‭ ‬واحد‭ ‬لألمانيا‭. ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬نعنيه‭ ‬عندما‭ ‬نقول‭ ‬أن‭ ‬أمن‭ ‬إسرائيل‭ ‬هو‭ ‬سبب‭ ‬وجود‭ ‬ألمانيا‮»‬‭.‬

حين‭ ‬يصل‭ ‬الأمر‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬هذا‭ ‬الذي‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬وفي‭ ‬المانيا،‭ ‬فإن‭ ‬المرء‭ ‬لا‭ ‬يملك‭ ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬يتساءل‭ : ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬من‭ ‬الذي‭ ‬يحكمها‭ ‬بالضبط‭ ‬ويرسم‭ ‬سياستها‭ ‬ومواقفها؟‭.. ‬هل‭ ‬يحكمها‭ ‬قادتها‭ ‬ويرسمون‭ ‬سياساتهم‭ ‬وفقا‭ ‬لمصلحة‭ ‬بلادهم‭ ‬الوطنية‭ ‬ام‭ ‬يحكمها‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬يحدد‭ ‬سياساتها‭ ‬ومواقفها؟‭.‬

بقي‭ ‬ان‭ ‬نشير‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬ما‭ ‬فعله‭ ‬الكونجرس‭ ‬الأمريكي‭ ‬وما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬المانيا‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬الا‭ ‬تجسيد‭ ‬لمكارثية‭ ‬جديدة‭ ‬يشهدها‭ ‬الغرب‭ ‬بالفعل‭ ‬اليوم‭.‬

وهذا‭ ‬حديث‭ ‬آخر‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭.‬