Wednesday, 13 December 2023 04:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فضيحة في أمريكا.. فضيحة في ألمانيا

12/12/2023 7:13:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬دخلت‭ ‬تاريخ‭ ‬البشرية‭ ‬من‭ ‬أقذر‭ ‬أبوابه‭.. ‬باب‭ ‬الهمجية‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬أبشع‭ ‬صور‭ ‬الإبادة‭ ‬لشعب‭ ‬فلسطين‭.. ‬باب‭ ‬انعدام‭ ‬القيم‭ ‬والأخلاق‭ ‬السياسية‭ ‬والإنسانية‭.‬

كلما‭ ‬تصورنا‭ ‬ان‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬وصلت‭ ‬الى‭ ‬الذروة‭ ‬في‭ ‬دعمها‭ ‬ومشاركتها‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الصهيونية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬نفاجأ‭ ‬بأن‭ ‬هناك‭ ‬جديدا‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬لديهم‭.. ‬جديدا‭ ‬من‭ ‬الانحطاط‭ ‬والهمجية‭ ‬لم‭ ‬يخطر‭ ‬لأحد‭ ‬على‭ ‬بال‭.‬

لنتأمل‭ ‬فقط‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ ‬في‭ ‬بلدين‭ ‬غربيين‭ ‬هما‭ ‬أمريكا‭ ‬وألمانيا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭.‬

أمريكا‭ ‬وألمانيا‭ ‬يقفان‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬يجللها‭ ‬العار‭ ‬اذ‭ ‬ذهبتا‭ ‬في‭ ‬دعمهما‭ ‬لحرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الصهيونية‭ ‬حدودا‭ ‬بعيدة‭ ‬جدا‭. ‬أمريكا‭ ‬تشارك‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬الحرب‭
‬ببوارجها‭ ‬الحربية‭ ‬وبتجنيد‭ ‬كل‭ ‬مؤسساتها‭ ‬السياسية‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬العدو‭. ‬والمستشار‭ ‬الألماني‭ ‬شولتس‭ ‬نصب‭ ‬نفسه‭ ‬متحدثا‭ ‬باسم‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬والصهيونية‭ ‬العالمية‭.‬


‬نقول‭ ‬هذا‭ ‬بمناسبة‭ ‬تطورين‭ ‬غريبين‭ ‬وخطيرين‭ ‬حدثا‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬وفي‭ ‬المانيا‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭.‬

في‭ ‬أمريكا،‭ ‬صادق‭ ‬الكونجرس‭ ‬الأمريكي‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬معاداة‭ ‬الصهيونية‭ ‬ومعاداة‭ ‬السامية‭.
‬أي‭ ‬يعتبر‭ ‬ان‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يعادي‭ ‬الصهيونية‭ ‬هو‭ ‬معاد‭ ‬للسامية‭. ‬وصوت‭ ‬311‭ ‬نائباً‭ ‬لصالح‭ ‬مشروع‭ ‬القرار‭ ‬مقابل‭ ‬14‭ ‬صوتوا‭ ‬ضده‭.‬

هذه‭ ‬فضيحة‭ ‬سياسية‭ ‬وقانونية‭ ‬وأخلاقية‭.‬

الصهيونية‭ ‬أيديولوجية‭ ‬وحركة‭ ‬استعمارية‭ ‬عنصرية‭. ‬وقرار‭ ‬الكونجرس‭ ‬يعني‭ ‬ان‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ينتقد‭ ‬او‭ ‬يعارض‭ ‬سياسات‭ ‬وممارسات‭ ‬وحتى‭ ‬جرائم‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬يعتبر‭ ‬معاديا‭ ‬للسامية،‭ ‬أي‭ ‬يرتكب‭ ‬جريمة‭ ‬كبرى‭ ‬بحكم‭ ‬القوانين‭ ‬والسياسات‭ ‬الأمريكية‭.‬

نواب‭ ‬كثيرون‭ ‬في‭ ‬الكونجرس‭ ‬أفزعهم‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬ووجهوا‭ ‬انتقادات‭ ‬حادة‭ ‬للقرار‭. ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬النائب‭ ‬جيرولد‭ ‬نادلر،‭ ‬الديمقراطي‭ ‬عن‭ ‬نيويورك‭ ‬والعضو‭ ‬اليهودي‭ ‬الأطول‭ ‬خدمة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭. ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬ألقاه‭ ‬أمام‭ ‬المجلس‭ ‬قال‭ ‬انه‭: ‬‮«‬بموجب‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬فإن‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يحبون‭ ‬إسرائيل‭ ‬بشدة‭ ‬ولكنهم‭ ‬ينتقدون‭ ‬بعض‭ ‬سياساتها‭ ‬يمكن‭ ‬اعتبارهم‭ ‬مناهضين‭ ‬للصهيونية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬معادون‭ ‬للسامية‭ . ‬وهذا‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬كل‭
‬عضو‭ ‬يهودي‭ ‬ديمقراطي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الهيئة،‭ ‬لأنهم‭ ‬جميعا‭ ‬انتقدوا‭ ‬مثلا‭
‬حزمة‭ ‬الإصلاح‭ ‬القضائي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الأخيرة‭. ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬يعتبر‭ ‬هؤلاء‭
‬معادين‭ ‬للسامية‭ ‬بحكم‭ ‬الأمر‭ ‬الواقع‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬أيضا‭
‬أن‭ ‬‮«‬القرار‭ ‬يتجاهل‭ ‬حقيقة‭ ‬ان‭
‬هناك‭ ‬منظمات‭ ‬يهودية‭ ‬تعارض‭ ‬الصهيونية‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬فهل‭ ‬هؤلاء‭ ‬أيضا‭ ‬معادون‭ ‬للسامية؟‮»‬‭.‬

اما‭ ‬في‭ ‬المانيا‭ ‬فما‭ ‬حدث‭ ‬فضيحة‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستويات‭ ‬السياسية‭ ‬والقانونية‭ ‬والأخلاقية‭.‬

مؤخرا‭ ‬ناقش‭ ‬البرلمان‭ ‬الألماني‭ ‬اقتراحا‭ ‬يشترط‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬يريد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الجنسية‭ ‬الألمانية‭ ‬ان‭ ‬يتعهد‭ ‬كتابيا‭ ‬بدعم‭ ‬‮«‬حق‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الوجود‮»‬‭.‬

ولاية‭ ‬ساكسونيا‭ ‬الألمانية‭ ‬شرعت‭ ‬فورا‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬اذ‭ ‬أصدرت‭ ‬تشريعا‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الجنسية‭ ‬الألمانية‭ ‬يتطلب‭ ‬الالتزام‭ ‬بحق‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الوجود‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬المتقدمين‭ ‬أن‭ ‬يؤكدوا‭ ‬كتابيًا‭ ‬‮«‬أنهم‭ ‬يعترفون‭ ‬بحق‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الوجود‭ ‬ويدينون‭ ‬أي‭ ‬جهود‭ ‬موجهة‭ ‬ضد‭ ‬وجود‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيل‮»‬‭.‬

بموجب‭ ‬هذا‭ ‬التشريع‭ ‬أي‭ ‬أحد‭ ‬ينتقد‭ ‬سياسات‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬او‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬تعاطف‭ ‬او‭ ‬تأييد‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وحقوقه‭ ‬يعتبر‭ ‬رافضا‭ ‬لحق‭ ‬اسرائيل‭ ‬في‭ ‬الوجود‭ ‬وبالتالي‭ ‬يتم‭ ‬حرمانه‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الجنسية‭.‬

الذي‭ ‬ناقشه‭ ‬البرلمان‭ ‬الألماني‭ ‬ونفذته‭ ‬ولاية‭ ‬ساكسونيا‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬انه‭ ‬شاذ‭ ‬ومستفز‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬ليس‭ ‬غريبا‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬المواقف‭ ‬التي‭ ‬تتخذها‭ ‬القيادة‭ ‬الأمامية‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬التفريق‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬مواقف‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬وخصوصا‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المستشار‭ ‬الألماني‭. ‬المستشار‭ ‬الألماني‭ ‬أولاف‭ ‬شولتس‭ ‬قال‭ ‬مثلا‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬ألقاه‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان‭: ‬‮«‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة،‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬سوى‭ ‬مكان‭ ‬واحد‭ ‬لألمانيا‭. ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬نعنيه‭ ‬عندما‭ ‬نقول‭ ‬أن‭ ‬أمن‭ ‬إسرائيل‭ ‬هو‭ ‬سبب‭ ‬وجود‭ ‬ألمانيا‮»‬‭.‬

حين‭ ‬يصل‭ ‬الأمر‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬هذا‭ ‬الذي‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬وفي‭ ‬المانيا،‭ ‬فإن‭ ‬المرء‭ ‬لا‭ ‬يملك‭ ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬يتساءل‭ : ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬من‭ ‬الذي‭ ‬يحكمها‭ ‬بالضبط‭ ‬ويرسم‭ ‬سياستها‭ ‬ومواقفها؟‭.. ‬هل‭ ‬يحكمها‭ ‬قادتها‭ ‬ويرسمون‭ ‬سياساتهم‭ ‬وفقا‭ ‬لمصلحة‭ ‬بلادهم‭ ‬الوطنية‭ ‬ام‭ ‬يحكمها‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬يحدد‭ ‬سياساتها‭ ‬ومواقفها؟‭.‬

بقي‭ ‬ان‭ ‬نشير‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬ما‭ ‬فعله‭ ‬الكونجرس‭ ‬الأمريكي‭ ‬وما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬المانيا‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬الا‭ ‬تجسيد‭ ‬لمكارثية‭ ‬جديدة‭ ‬يشهدها‭ ‬الغرب‭ ‬بالفعل‭ ‬اليوم‭.‬

وهذا‭ ‬حديث‭ ‬آخر‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭.‬

MENAFN12122023000055011008ID1107583475

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث