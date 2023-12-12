وفاة المغنية الإفريقية زاهارا عن 36 عاما

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعد حياة مليئة بالإنجازات، توفيت المغنية الإفريقية زاهارا عن 36 عاما، حسبما أورد موقع إخباري في جنوب إفريقيا. ورحلت الفنانة، الحائزة عدة جوائز واسمها الحقيقي «بوليلوا مكوتوكانا»، في مستشفى جوهانسبيرغ مساء الإثنين، بعد معاناتها من مشاكل في الكبد، إثر إدمانها على الكحول. واشتهرت زاهارا عام 2011 بألبومها «لولي وي» الحائز جوائز عالمية، وفي عام 2020 برز اسمها ضمن قائمة «بي بي سي» لأكثر 100 امرأة ملهمة في العالم.
وأكدت وزيرة الثقافة والفنون في البلاد، أن نجمة البوب الإفريقية، كانت تعاني من مشاكل في الكبد بعد صراع مع الإدمان على الكحول استمر سنوات، نقلت على إثره إلى المستشفى الشهر الماضي، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة مساء أمس. وفي الشهر الماضي، أكد مدير أعمال زاهارا، أن المغنية دخلت المستشفى «بعد شكاوى من آلام جسدية». ووُلدت زاهارا لأسرة فقيرة في قرية بجنوب إفريقيا. وسبق أن أبلغ الأطباء شقيقتها في عام 2019 أنه «إذا استمرت زاهارا في الشرب، فسوف تموت».
يذكر أن زاهارا أصدرت 5 ألبومات غنائية، وفازت بـ17 جائزة موسيقية في جنوب إفريقيا، وفي 2020 أطلقت حملة ضد «العنف بحق النساء».
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