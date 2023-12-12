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وفاة المغنية الإفريقية زاهارا عن 36 عاما

12/12/2023 7:13:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعد‭ ‬حياة‭ ‬مليئة‭ ‬بالإنجازات،‭ ‬توفيت‭ ‬المغنية‭ ‬الإفريقية‭ ‬زاهارا‭ ‬عن‭ ‬36‭ ‬عاما،‭ ‬حسبما‭ ‬أورد‭ ‬موقع‭ ‬إخباري‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭. ‬ورحلت‭ ‬الفنانة،‭ ‬الحائزة‭ ‬عدة‭ ‬جوائز‭ ‬واسمها‭ ‬الحقيقي‭ ‬‮«‬بوليلوا‭ ‬مكوتوكانا‮»‬،‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬جوهانسبيرغ‭ ‬مساء‭ ‬الإثنين،‭ ‬بعد‭ ‬معاناتها‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬الكبد،‭ ‬إثر‭ ‬إدمانها‭ ‬على‭ ‬الكحول‭. ‬واشتهرت‭ ‬زاهارا‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬بألبومها‭ ‬‮«‬لولي‭ ‬وي‮»‬‭ ‬الحائز‭ ‬جوائز‭ ‬عالمية،‭ ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬برز‭ ‬اسمها‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬لأكثر‭ ‬100‭ ‬امرأة‭ ‬ملهمة‭ ‬في‭ ‬العالم‭.

وأكدت‭ ‬وزيرة‭ ‬الثقافة‭ ‬والفنون‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬أن‭ ‬نجمة‭ ‬البوب‭ ‬الإفريقية،‭ ‬كانت‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬الكبد‭ ‬بعد‭ ‬صراع‭ ‬مع‭ ‬الإدمان‭ ‬على‭ ‬الكحول‭ ‬استمر‭ ‬سنوات،‭ ‬نقلت‭ ‬على‭ ‬إثره‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تلفظ‭ ‬أنفاسها‭ ‬الأخيرة‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭. ‬وفي‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬أكد‭ ‬مدير‭ ‬أعمال‭ ‬زاهارا،‭ ‬أن‭ ‬المغنية‭ ‬دخلت‭ ‬المستشفى‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬شكاوى‭ ‬من‭ ‬آلام‭ ‬جسدية‮»‬‭. ‬ووُلدت‭ ‬زاهارا‭ ‬لأسرة‭ ‬فقيرة‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬بجنوب‭ ‬إفريقيا‭. ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬أبلغ‭ ‬الأطباء‭ ‬شقيقتها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬استمرت‭ ‬زاهارا‭ ‬في‭ ‬الشرب،‭ ‬فسوف‭ ‬تموت‮»‬‭. ‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬زاهارا‭ ‬أصدرت‭ ‬5‭ ‬ألبومات‭ ‬غنائية،‭ ‬وفازت‭ ‬بـ17‭ ‬جائزة‭ ‬موسيقية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا،‭ ‬وفي‭ ‬2020‭ ‬أطلقت‭ ‬حملة‭ ‬ضد‭ ‬‮«‬العنف‭ ‬بحق‭ ‬النساء‮»‬‭.‬

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