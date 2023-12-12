وفاة عميدة سنّ اليابانيين عن 116 عاماً

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشارت‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬إم‭ ‬بي‭ ‬إس‮»‬‭ ‬التلفزيونية‭ ‬المحلية‭ ‬التي‭ ‬عرضت‭ ‬مشاهد‭ ‬لعميدة‭ ‬السنّ‭ ‬على‭ ‬كرسيها‭ ‬المتحرك‭ ‬خلال‭ ‬عيد‭ ‬ميلادها‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬الفائت،‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬فوسا‭ ‬تاتسومي‭ ‬المولودة‭ ‬عام‭ ‬1907،‭ ‬ربّت‭ ‬ثلاثة‭ ‬أبناء‭ ‬مع‭ ‬زوجها‭ ‬المزارع،‭ ‬قرب‭ ‬أوساكا‭ (‬غرب‭ ‬اليابان‭).‬

وأكد‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬بلدية‭ ‬كاشيوارا‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬أوساكا‭ ‬عبر‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬تاتسومي‭ ‬توفيت‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬116‭ ‬عاماً‮»‬‭. ‬وكتب‭ ‬حاكم‭ ‬أوساكا‭ ‬هيروفومي‭ ‬يوشيمورا‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬اكس‮»‬‭ ‬‮«‬أتذكّر‭ ‬أن‭ ‬وضع‭ ‬تاتسومي‭ ‬كان‭ ‬جيّداً‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬حضورها‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الفائت‭ ‬حفلة‭ ‬كانت‭ ‬ترمي‭ ‬إلى‭ ‬الاحتفال‭ ‬بطول‭ ‬عمرها‭. ‬

واليابان‭ ‬هي‭ ‬ثاني‭ ‬دولة‭ ‬بعد‭ ‬موناكو‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬البلدان‭ ‬ذات‭ ‬المعدّل‭ ‬الأعلى‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬السنّ،‭ ‬إذ‭ ‬يتخطى‭ ‬عدد‭ ‬المعمرين‭ ‬فيها‭ ‬47‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭. ‬

وباتت‭ ‬فوسا‭ ‬تاتسومي‭ ‬عميدة‭ ‬سنّ‭ ‬الأرخبيل‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬كين‭ ‬تاناكا‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭ ‬عن‭ ‬119‭ ‬عاما‭. ‬

وأكدت‭ ‬موسوعة‭ ‬‮«‬جينيس‮»‬‭ ‬للأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬في‭ ‬ابريل‭ ‬أنّ‭ ‬كين‭ ‬تاناكا‭ ‬هي‭ ‬عميدة‭ ‬سنّ‭ ‬البشرية‭. ‬وراهناً،‭ ‬تحمل‭ ‬هذا‭ ‬اللقب‭ ‬الإسبانية‭ ‬المولودة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ماريا‭ ‬برانياس‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬مارس‭ ‬117‭ ‬سنة‭. ‬