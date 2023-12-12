((علم البطيخة)) يحط في بيروت قادمًا من رام الله

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

يقول‭ ‬الفنان‭ ‬خالد‭ ‬حوراني،‭ ‬وفق‭ ‬أحاديث‭ ‬صحفية‭ ‬له،‭ ‬إن‭ ‬فكرة‭ ‬البطيخة‭ ‬جاءت‭ ‬إثر‭ ‬قصة‭ ‬سمعها‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬عصام‭ ‬بدر‭ ‬وسليمان‭ ‬منصور‭ ‬ونبيل‭ ‬عناني،‭ ‬حين‭ ‬فرض‭ ‬عليهم‭ ‬ضابط‭ ‬إسرائيلي،‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬بالإدارة‭ ‬المدنية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬ثمانينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الشروع‭ ‬بتأسيس‭ ‬رابطة‭ ‬التشكيليين‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬جملة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الممنوعات،‭ ‬بينها‭ ‬رسم‭ ‬العلم‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬بل‭ ‬ورسم‭ ‬البطيخة‭ ‬بحد‭ ‬ذاتها‭ ‬باعتبارها‭ ‬تحمل‭ ‬ألوانه‭.‬

‭ ‬ويضيف‭: ‬‮«‬استعرت‭ ‬البطيخة‭ ‬من‭ ‬الخيال‭ ‬المريض‭ ‬للضابط‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2007‭ ‬غامرت‭ ‬بعمل‭ ‬ساخر‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مشروع‭ ‬أطلس‭ ‬فلسطين‭ ‬الذاتي،‭ ‬ورسمت‭ ‬العلم‭ ‬البطيخة‭. ‬

وانتشرت‭ ‬الفكرة،‭ ‬ورفع‭ ‬العلم‭ ‬في‭ ‬مناسبات‭ ‬وأحداث‭ ‬عديدة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬مع‭ ‬اندلاع‭ ‬هبّة‭ ‬‮«‬الشيخ‭ ‬جراح‮»‬‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬إثر‭ ‬صدور‭ ‬حكم‭ ‬إسرائيلي‭ ‬بطرد‭ ‬العائلات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬من‭ ‬الحي‭ ‬لصالح‭ ‬المستوطنين،‭ ‬ليستخدم‭ ‬‮«‬العلم‭ ‬البطيخة‮»‬‭ ‬لاحقًا‭ ‬إذا‭ ‬تعذر‭ ‬رفع‭ ‬العلم‭ ‬الفلسطيني‭. ‬

ويقول‭ ‬براق‭ ‬نعماني،‭ ‬صاحب‭ ‬الغاليري‭ ‬البيروتي‭ ‬المضيف‭ ‬لأعمال‭ ‬حوراني،‭ ‬إن‭ ‬الدافع‭ ‬لتنظيم‭ ‬المعرض‭ ‬هو‭ ‬التجاوب‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬المتابعين،‭ ‬الذي‭ ‬لمسه‭ ‬لدى‭ ‬نشر‭ ‬‮«‬العلم‭ ‬البطيخة‮»‬‭ ‬على‭ ‬موقعه‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬بعد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭. ‬

وأضاف‭ ‬لـ«إرم‭ ‬نيوز‮»‬‭: ‬‮«‬تواصلت‭ ‬مع‭ ‬الفنان‭ ‬خالد‭ ‬حوراني‭ ‬في‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬وأبدى‭ ‬تجاوبًا‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬بيروت،‭ ‬حتى‭ ‬دون‭ ‬سابق‭ ‬معرفة‭ ‬كان‭ ‬منسوب‭ ‬الثقة‭ ‬بيننا‭ ‬عاليًا‮»‬‭. ‬

واعتبر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬فكرة‭ ‬العلم‭ ‬البطيخة‭ ‬نابعة‭ ‬من‭ ‬خيال‭ ‬خلاق،‭ ‬وهي‭ ‬مثيرة‭ ‬للدهشة‭ ‬والإعجاب،‭ ‬وأصبحت‭ ‬رمزًا‭ ‬آخر‭ ‬للمقاومة‭ ‬بالفن‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬وخارجها‮»‬،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬اللوحات‭ ‬المعروضة‭ ‬عمل‭ ‬فني‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬الأكريليك‭ ‬لحوراني‭. ‬

وتُخصص‭ ‬نسبة‭ ‬50‭% ‬من‭ ‬عائدات‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬علم‭ ‬البطيخة‮»‬‭ ‬للهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭.‬