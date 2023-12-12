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تجديد مركز خدمة نيسان بالمنامة

12/12/2023 7:13:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬وأولاده،‭ ‬الموزع‭ ‬الحصري‭ ‬لسيارات‭ ‬نيسان‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬افتتاح‭ ‬مركز‭ ‬خدمات‭ ‬نيسان‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تجديده‭ ‬حديثا‭. ‬أقيم‭ ‬الحفل‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬منى‭ ‬المؤيد‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬وأولاده‭. ‬يقع‭ ‬مركز‭ ‬الخدمة‭ ‬في‭ ‬المنامة،‭ ‬حيث‭ ‬يوفر‭ ‬تجربة‭ ‬فريدة‭ ‬بتصميم‭ ‬مميز،‭ ‬وذلك‭ ‬لتطبيقه‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭ ‬لعلامة‭ ‬نيسان‭ ‬التجارية‭. ‬

يعتبر‭ ‬الفرع‭ ‬أحد‭ ‬مراكز‭ ‬الخدمة‭ ‬الرائدة‭ ‬لسيارات‭ ‬نيسان،‭ ‬ويوفر‭ ‬خدمة‭ ‬عملاء‭ ‬استثنائية‭ ‬تلبية‭ ‬للطلبات‭ ‬المتزايدة‭ ‬لمالكي‭ ‬نيسان‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المنامة‭.‬

حضر‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الضيوف،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬منى‭ ‬المؤيد‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬يوسف‭ ‬خليفة‭ ‬المؤيد‭ ‬وأولاده،‭ ‬بلال‭ ‬جبك‭ ‬مدير‭ ‬خدمات‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬البيع‭ ‬في‭ ‬نيسان‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬ومهدي‭ ‬الريس‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لخدمات‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬البيع‭ ‬في‭ ‬نيسان‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وألوك‭ ‬غوبتا‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬وأولاده،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المديرين‭ ‬التنفيذيين‭ ‬المحليين‭ ‬والإقليميين‭ ‬من‭ ‬نيسان،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النخبة‭ ‬الإعلامية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬من‭ ‬المملكة‭.‬

تم‭ ‬تجهيز‭ ‬المركز‭ ‬بأحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬وفنيين‭ ‬ذوي‭ ‬مهارة‭ ‬عالية،‭ ‬ويقدم‭ ‬خدمات‭ ‬صيانة‭ ‬وإصلاح‭ ‬شاملة‭ ‬لجميع‭ ‬طرازات‭ ‬نيسان،‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬تغيير‭ ‬زيت‭ ‬السيارة‭ ‬الدوري‭ ‬إلى‭ ‬تشخيص‭ ‬مقعد‭ ‬المحرك‭. ‬

كما‭ ‬يوفر‭ ‬المركز‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬قطع‭ ‬غيار‭ ‬نيسان‭ ‬الأصلية،‭ ‬وذلك‭ ‬لتقديم‭ ‬الأداء‭ ‬الأمثل‭ ‬وبقاء‭ ‬السيارة‭ ‬عمرا‭ ‬أطول‭.‬

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