تجديد مركز خدمة نيسان بالمنامة

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- Akhbar Al Khaleej) أعلنت شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده، الموزع الحصري لسيارات نيسان في مملكة البحرين، افتتاح مركز خدمات نيسان الذي تم تجديده حديثا. أقيم الحفل تحت رعاية منى المؤيد المدير التنفيذي لشركة يوسف خليل المؤيد وأولاده. يقع مركز الخدمة في المنامة، حيث يوفر تجربة فريدة بتصميم مميز، وذلك لتطبيقه المعايير العالمية لعلامة نيسان التجارية.
يعتبر الفرع أحد مراكز الخدمة الرائدة لسيارات نيسان، ويوفر خدمة عملاء استثنائية تلبية للطلبات المتزايدة لمالكي نيسان في منطقة المنامة.
حضر حفل الافتتاح مجموعة من الضيوف، من بينهم منى المؤيد المدير التنفيذي لشركة يوسف خليفة المؤيد وأولاده، بلال جبك مدير خدمات ما بعد البيع في نيسان الشرق الأوسط، ومهدي الريس المدير العام لخدمات ما بعد البيع في نيسان الشرق الأوسط، وألوك غوبتا الرئيس التنفيذي لشركة يوسف خليل المؤيد وأولاده، بالإضافة إلى المديرين التنفيذيين المحليين والإقليميين من نيسان، فضلا عن مجموعة من النخبة الإعلامية والاجتماعية من المملكة.
تم تجهيز المركز بأحدث التقنيات وفنيين ذوي مهارة عالية، ويقدم خدمات صيانة وإصلاح شاملة لجميع طرازات نيسان، بدءا من تغيير زيت السيارة الدوري إلى تشخيص مقعد المحرك.
كما يوفر المركز مجموعة واسعة من قطع غيار نيسان الأصلية، وذلك لتقديم الأداء الأمثل وبقاء السيارة عمرا أطول.
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