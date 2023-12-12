محافظة العاصمة ومجموعة ((GFH)) تنظمان احتفالا بالأعياد الوطنية في بحرين هاربور

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- Akhbar Al Khaleej) تنظم محافظة العاصمة وأمانة العاصمة بالشراكة مع مجموعة جي أف إتش المالية «GFH» الاحتفال السنوي بمناسبة أعياد مملكة البحرين الوطنية، إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، يوم غد الخميس على أرض مشروع بحرين هاربور خلف المرفأ المالي، إذ من المقرر أن تتضمن الاحتفالية التي تنطلق في 4 مساءً جملة من الفعاليات للجماهير الحاضرة، من أبرزها عرض للألعاب النارية، وعروض الأضواء، وعربات المشروبات والمأكولات، إضافة إلى مشاركة الفرقة الموسيقية للشرطة.
وأكد الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، في تصريح بهذه المناسبة، أن احتفال المحافظة بالأعياد الوطنية يأتي إيماناً منها بمسؤولياتها في تعزيز وتعميق مشاعر الانتماء إلى الوطن وبث مضامين الولاء للقيادة الرشيدة في نفوس الأهالي باعتبارها ركيزة أساسية في عمل المحافظة، مشيداً بمشاركة ودعم مجموعة جي أف إتش المالية «GFH» و38 جهة حكومية وخاصة في إقامة الاحتفالية.
وأشار المحافظ إلى أن تنظيم الاحتفال هذا العام على أرض مشروع بحرين هاربور خلف المرفأ المالي يعطي الاحتفال رونقاً خاصاً لكون الموقع يعكس الصورة الجمالية والواجهة البحرية الرائعة للعاصمة، ويظهر مدى التطور العمراني الذي وصلت إليه المنامة، حيث يعدّ من ضمن أبرز المشاريع العقارية في مملكة البحرين لما يحتويه من مرافق مميزة، داعياً المواطنين والمقيمين والزوار إلى الحضور والاستمتاع بالفقرات والفعاليات المتنوعة.
من جهته، أكد السيد صلاح عبدالله شريف رئيس العمليات التنفيذية لمجموعة جي أف إتش المالية «GFH» أن شراكة المجموعة في تنظيم احتفال محافظة العاصمة وأمانة العاصمة بالأعياد الوطنية تأتي من منطلق حرصها على دعم ورعاية مختلف المناسبات والفعاليات الوطنية والاجتماعية، تحقيقاً لأهدافها في تعزيز الشراكة المجتمعية بما يتناسب مع خططها الطموحة في خدمة المجتمع وتعزيز دورها الوطني.
وأضاف أن المجموعة تفخر بشراكتها في تنظيم الاحتفال الوطني، إذ تضع ضمن أولوياتها دعم الأنشطة والفعاليات والبرامج المجتمعية، وخاصة الوطنية منها، والتي تسهم في تعزيز الحس الوطني وتعميق الانتماء إلى الوطن وتجسيداً لمشاعر الولاء والوفاء للقيادة الرشيدة، مشيداً بجهود معالي محافظ محافظة العاصمة في التنسيق للاحتفالية الجماهيرية وتوفير كافة الأسباب التي تسهم في ظهورها بشكل مميز ورائع.
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