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محافظة العاصمة ومجموعة ((GFH)) تنظمان احتفالا بالأعياد الوطنية في بحرين هاربور

12/12/2023 7:13:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تنظم‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬وأمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬جي‭ ‬أف‭ ‬إتش‭ ‬المالية‭ ‬ «GFH» ‭ ‬الاحتفال‭ ‬السنوي‭ ‬بمناسبة‭ ‬أعياد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية،‭ ‬إحياءً‭ ‬لذكرى‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬البحرينية‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬المؤسس‭ ‬أحمد‭ ‬الفاتح‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬مسلمة‭ ‬عام‭ ‬1783،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مشروع‭ ‬بحرين‭ ‬هاربور‭ ‬خلف‭ ‬المرفأ‭ ‬المالي،‭ ‬إذ‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تتضمن‭ ‬الاحتفالية‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬مساءً‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬للجماهير‭ ‬الحاضرة،‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬عرض‭ ‬للألعاب‭ ‬النارية،‭ ‬وعروض‭ ‬الأضواء،‭ ‬وعربات‭ ‬المشروبات‭ ‬والمأكولات،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬الفرقة‭ ‬الموسيقية‭ ‬للشرطة‭.‬

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة،‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أن‭ ‬احتفال‭ ‬المحافظة‭ ‬بالأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬يأتي‭ ‬إيماناً‭ ‬منها‭ ‬بمسؤولياتها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وتعميق‭ ‬مشاعر‭ ‬الانتماء‭ ‬إلى‭ ‬الوطن‭ ‬وبث‭ ‬مضامين‭ ‬الولاء‭ ‬للقيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الأهالي‭ ‬باعتبارها‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬المحافظة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بمشاركة‭ ‬ودعم‭ ‬مجموعة‭ ‬جي‭ ‬أف‭ ‬إتش‭ ‬المالية‭ ‬ «GFH» و38‭ ‬جهة‭ ‬حكومية‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬الاحتفالية‭.‬

وأشار‭ ‬المحافظ‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تنظيم‭ ‬الاحتفال‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مشروع‭ ‬بحرين‭ ‬هاربور‭ ‬خلف‭ ‬المرفأ‭ ‬المالي‭ ‬يعطي‭ ‬الاحتفال‭ ‬رونقاً‭ ‬خاصاً‭ ‬لكون‭ ‬الموقع‭ ‬يعكس‭ ‬الصورة‭ ‬الجمالية‭ ‬والواجهة‭ ‬البحرية‭ ‬الرائعة‭ ‬للعاصمة،‭ ‬ويظهر‭ ‬مدى‭ ‬التطور‭ ‬العمراني‭ ‬الذي‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬المنامة،‭ ‬حيث‭ ‬يعدّ‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬أبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لما‭ ‬يحتويه‭ ‬من‭ ‬مرافق‭ ‬مميزة،‭ ‬داعياً‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬والزوار‭ ‬إلى‭ ‬الحضور‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بالفقرات‭ ‬والفعاليات‭ ‬المتنوعة‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬السيد‭ ‬صلاح‭ ‬عبدالله‭ ‬شريف‭ ‬رئيس‭ ‬العمليات‭ ‬التنفيذية‭ ‬لمجموعة‭ ‬جي‭ ‬أف‭ ‬إتش‭ ‬المالية‭ ‬ «GFH» ‭ ‬أن‭ ‬شراكة‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬احتفال‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬وأمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬بالأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬ورعاية‭ ‬مختلف‭ ‬المناسبات‭ ‬والفعاليات‭ ‬الوطنية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لأهدافها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬خططها‭ ‬الطموحة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬وتعزيز‭ ‬دورها‭ ‬الوطني‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المجموعة‭ ‬تفخر‭ ‬بشراكتها‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الاحتفال‭ ‬الوطني،‭ ‬إذ‭ ‬تضع‭ ‬ضمن‭ ‬أولوياتها‭ ‬دعم‭ ‬الأنشطة‭ ‬والفعاليات‭ ‬والبرامج‭ ‬المجتمعية،‭ ‬وخاصة‭ ‬الوطنية‭ ‬منها،‭ ‬والتي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الحس‭ ‬الوطني‭ ‬وتعميق‭ ‬الانتماء‭ ‬إلى‭ ‬الوطن‭ ‬وتجسيداً‭ ‬لمشاعر‭ ‬الولاء‭ ‬والوفاء‭ ‬للقيادة‭ ‬الرشيدة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بجهود‭ ‬معالي‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬في‭ ‬التنسيق‭ ‬للاحتفالية‭ ‬الجماهيرية‭ ‬وتوفير‭ ‬كافة‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬ظهورها‭ ‬بشكل‭ ‬مميز‭ ‬ورائع‭.‬

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