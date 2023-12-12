عائشة وندى من إعدادية أم سلمة تنفذان مشروع البيت الذكي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬الطالبتان‭ ‬إنهما‭ ‬وجدتا‭ ‬كل‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬من‭ ‬مدرستهما‭ ‬أم‭ ‬سلمة‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنات،‭ ‬التي‭ ‬تشجع‭ ‬جميع‭ ‬الطالبات‭ ‬على‭ ‬التفكير‭ ‬الإبداعي‭ ‬والابتكار،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحصص‭ ‬الدراسية‭ ‬وعبر‭ ‬الأنشطة‭ ‬والمسابقات‭ ‬والفعاليات‭ ‬الداخلية‭ ‬والخارجية‭. ‬وأضافتا‭ ‬أنهما‭ ‬استطاعتا‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الفكرة‭ ‬بالاستفادة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬التمكين‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬الذي‭ ‬تنفذه‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية،‭ ‬حيث‭ ‬استفادتا‭ ‬من‭ ‬دروس‭ ‬الحاسوب‭ ‬والتدريبات‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬التطبيقات‭ ‬الرقمية‭ ‬وتقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬مستحدثات‭ ‬التكنولوجيا‭.‬