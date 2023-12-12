عائشة وندى من إعدادية أم سلمة تنفذان مشروع البيت الذكي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نفذت الطالبتان عائشة محمد إسحاق وندى أحمد صقر مشروع «البيت الذكي» الذي يقوم على تشغيل الطاقة الكهربائية في المنازل عبر الذكاء الاصطناعي والتحكم عن بعد بالأجهزة الذكية.
وقالت الطالبتان إنهما وجدتا كل الدعم والمساندة من مدرستهما أم سلمة الإعدادية للبنات، التي تشجع جميع الطالبات على التفكير الإبداعي والابتكار، من خلال الحصص الدراسية وعبر الأنشطة والمسابقات والفعاليات الداخلية والخارجية. وأضافتا أنهما استطاعتا الوصول إلى هذه الفكرة بالاستفادة من برنامج التمكين الرقمي في التعليم الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم في جميع المدارس الحكومية، حيث استفادتا من دروس الحاسوب والتدريبات على استخدام التطبيقات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من مستحدثات التكنولوجيا.
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