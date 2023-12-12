Wednesday, 13 December 2023 04:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((الرقصة الأخيرة)) بين ميسي ورونالدو في الرياض مطلع فبراير

12/12/2023 7:13:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ميامي‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكدّ‭ ‬نادي‭ ‬انتر‭ ‬ميامي‭ ‬الاميركي‭ ‬الاثنين‭ ‬تفاصيل‭ ‬مباراتيه‭ ‬الوديتين‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬والتي‭ ‬ستشهد‭ ‬مواجهة‭ ‬مرتقبة‭ ‬بين‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬وخصمه‭ ‬اللدود‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬في‭ ‬1‭ ‬فبراير،‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬أطلق‭ ‬عليه‭ ‬المنظمون‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬الرقصة‭ ‬الأخيرة‮»‬‭.‬

وسبق‭ ‬للنادي‭ ‬الاميركي‭ ‬ان‭ ‬اعلن‭ ‬عن‭ ‬نيته‭ ‬السفر‭ ‬الى‭ ‬المملكة‭ ‬لخوض‭ ‬مواجهة‭ ‬ضد‭ ‬نادي‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يحدّد‭ ‬موعد‭ ‬المباراة‭.‬

وقال‭ ‬إنتر‭ ‬الاثنين‭ ‬إنّه‭ ‬سيواجه‭ ‬الهلال،‭ ‬متصدر‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي،‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬المملكة‭ ‬ارينا‮»‬‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬يناير،‭ ‬ومن‭ ‬ثمّ‭ ‬سيواجه‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬1‭ ‬فبراير‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬عينه،‭ ‬مانحاً‭ ‬الفرصة‭ ‬لجماهير‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬لمشاهدة‭ ‬ميسي‭ ‬بمواجهة‭ ‬رونالدو‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬في‭ ‬فصل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬الخصومة‭ ‬المثيرة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬طوال‭ ‬عقد‭ ‬ونيّف‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬منذ‭ ‬مباراتهما‭ ‬الاولى‭ ‬بمواجهة‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬2008‭.‬

وقال‭ ‬كريس‭ ‬هندرسون،‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬ميامي‭ ‬‮«‬ستقدّم‭ ‬هذه‭ ‬المباريات‭ ‬اختبارات‭ ‬مهمة‭ ‬لفريقنا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيفيدنا‭ ‬مع‭ ‬اقترابنا‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‮»‬‭.‬

وسيخوض‭ ‬ميامي‭ ‬جولة‭ ‬خارجية‭ ‬اخرى‭ ‬في‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬لمواجهة‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬فبراير‭.‬

ويعود‭ ‬الفريق‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬بعدها‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬لانطلاق‭ ‬منافسات‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬‮«‬أم‭ ‬أل‭ ‬أس‮»‬‭ ‬في‭ ‬اواخر‭ ‬فبراير‭.‬

وشارك‭ ‬تركي‭ ‬آل‭ ‬الشيخ‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الترفيه‭ ‬السعودية‭ ‬بياناً‭ ‬لمنظمي‭ ‬موسم‭ ‬الرياض‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭ ‬ان‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬سيواجه‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬أطلق‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬ The ‭ ‬ Last ‭ ‬ Dance ‮»‬‭
(‬الرقصة‭ ‬الأخيرة‭) ‬حيث‭ ‬سيتواجه‭ ‬ميسي،‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬ثماني‭ ‬مرات‭ ‬مع‭ ‬رونالدو،‭ ‬المتوّج‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬بالكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬‮«‬وجهاً‭ ‬لوجه‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬مرّة‭ ‬أخرى‭ ‬بعد‭ ‬آخر‭ ‬لقاء‭ ‬جمع‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬موسم‭ ‬الرياض‭ ‬الماضي‮»‬‭.‬

والتقى‭ ‬ميسي‭ (‬36‭ ‬عاماً‭) ‬ورونالدو‭ (‬38‭)‬،‭ ‬وجهاً‭ ‬لوجه‭ ‬37‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬مسيرتيهما‭ ‬الاحترافية،‭ ‬بينها‭ ‬30‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬الكلاسيكو‭ ‬الإسباني،‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬الارجنتيني‭ ‬يدافع‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬برشلونة‭ ‬والبرتغالي‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭. ‬وحسب‭ ‬إحصائيين‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬فاز‭ ‬ميسي‭ ‬17‭ ‬مرة‭ ‬ورونالدو‭ ‬11‭ ‬مرة‭ ‬مع‭ ‬تسعة‭ ‬تعادلات‭.‬

وتختتم‭ ‬فعاليات‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬فبراير‭ ‬بديربي‭ ‬الرياض‭ ‬بين‭ ‬الهلال‭ ‬والنصر‭ ‬‮«‬حيث‭ ‬سيتوّج‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬بكأس‭ ‬البطولة‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬المشرفون‭ ‬على‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬موسم‭ ‬الرياض‭ ‬أعلنوا‭ ‬أواخر‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬لخوض‭ ‬الدورة‭ ‬الثلاثية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينفي‭ ‬النادي‭ ‬الأميركي‭ ‬الخبر‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭.‬

MENAFN12122023000055011008ID1107583468

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث