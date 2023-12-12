((الرقصة الأخيرة)) بين ميسي ورونالدو في الرياض مطلع فبراير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وسبق‭ ‬للنادي‭ ‬الاميركي‭ ‬ان‭ ‬اعلن‭ ‬عن‭ ‬نيته‭ ‬السفر‭ ‬الى‭ ‬المملكة‭ ‬لخوض‭ ‬مواجهة‭ ‬ضد‭ ‬نادي‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يحدّد‭ ‬موعد‭ ‬المباراة‭.‬

وقال‭ ‬إنتر‭ ‬الاثنين‭ ‬إنّه‭ ‬سيواجه‭ ‬الهلال،‭ ‬متصدر‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي،‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬المملكة‭ ‬ارينا‮»‬‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬يناير،‭ ‬ومن‭ ‬ثمّ‭ ‬سيواجه‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬1‭ ‬فبراير‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬عينه،‭ ‬مانحاً‭ ‬الفرصة‭ ‬لجماهير‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬لمشاهدة‭ ‬ميسي‭ ‬بمواجهة‭ ‬رونالدو‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬في‭ ‬فصل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬الخصومة‭ ‬المثيرة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬طوال‭ ‬عقد‭ ‬ونيّف‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬منذ‭ ‬مباراتهما‭ ‬الاولى‭ ‬بمواجهة‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬2008‭.‬

وقال‭ ‬كريس‭ ‬هندرسون،‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬ميامي‭ ‬‮«‬ستقدّم‭ ‬هذه‭ ‬المباريات‭ ‬اختبارات‭ ‬مهمة‭ ‬لفريقنا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيفيدنا‭ ‬مع‭ ‬اقترابنا‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‮»‬‭.‬

وسيخوض‭ ‬ميامي‭ ‬جولة‭ ‬خارجية‭ ‬اخرى‭ ‬في‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬لمواجهة‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬فبراير‭.‬

ويعود‭ ‬الفريق‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬بعدها‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬لانطلاق‭ ‬منافسات‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬‮«‬أم‭ ‬أل‭ ‬أس‮»‬‭ ‬في‭ ‬اواخر‭ ‬فبراير‭.‬

وشارك‭ ‬تركي‭ ‬آل‭ ‬الشيخ‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الترفيه‭ ‬السعودية‭ ‬بياناً‭ ‬لمنظمي‭ ‬موسم‭ ‬الرياض‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭ ‬ان‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬سيواجه‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬أطلق‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬ The ‭ ‬ Last ‭ ‬ Dance ‮»‬‭

(‬الرقصة‭ ‬الأخيرة‭) ‬حيث‭ ‬سيتواجه‭ ‬ميسي،‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬ثماني‭ ‬مرات‭ ‬مع‭ ‬رونالدو،‭ ‬المتوّج‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬بالكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬‮«‬وجهاً‭ ‬لوجه‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬مرّة‭ ‬أخرى‭ ‬بعد‭ ‬آخر‭ ‬لقاء‭ ‬جمع‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬موسم‭ ‬الرياض‭ ‬الماضي‮»‬‭.‬

والتقى‭ ‬ميسي‭ (‬36‭ ‬عاماً‭) ‬ورونالدو‭ (‬38‭)‬،‭ ‬وجهاً‭ ‬لوجه‭ ‬37‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬مسيرتيهما‭ ‬الاحترافية،‭ ‬بينها‭ ‬30‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬الكلاسيكو‭ ‬الإسباني،‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬الارجنتيني‭ ‬يدافع‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬برشلونة‭ ‬والبرتغالي‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭. ‬وحسب‭ ‬إحصائيين‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬فاز‭ ‬ميسي‭ ‬17‭ ‬مرة‭ ‬ورونالدو‭ ‬11‭ ‬مرة‭ ‬مع‭ ‬تسعة‭ ‬تعادلات‭.‬

وتختتم‭ ‬فعاليات‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬فبراير‭ ‬بديربي‭ ‬الرياض‭ ‬بين‭ ‬الهلال‭ ‬والنصر‭ ‬‮«‬حيث‭ ‬سيتوّج‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬بكأس‭ ‬البطولة‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬المشرفون‭ ‬على‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬موسم‭ ‬الرياض‭ ‬أعلنوا‭ ‬أواخر‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬لخوض‭ ‬الدورة‭ ‬الثلاثية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينفي‭ ‬النادي‭ ‬الأميركي‭ ‬الخبر‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭.‬