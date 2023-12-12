إدانة المدير التنفيذي السابق لعمليات أولمبياد طوكيو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬كيودو‭ ‬اليابانية‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ ‬محكمة‭ ‬طوكيو‭ ‬الجزئية‭ ‬كينجي‭ ‬ياسوناجا‭ ‬قوله،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬إن‭ ‬موري‭ ‬‮«‬تولى‭ ‬ترتيب‭ ‬عملية‭ ‬تزوير‭ ‬العطاءات‭ ‬بين‭ ‬المنظمين،‭ ‬مستغلا‭ ‬نفوذه‭ ‬كمسؤول‭ ‬تنفيذي‮»‬،‭ ‬في‭ ‬حكمه‭ ‬بشأن‭ ‬دور‭ ‬موري‭ ‬في‭ ‬تزوير‭ ‬العطاءات‭ ‬لعقود‭ ‬بلغت‭ ‬قيمتها‭ ‬نحو‭ ‬43 ‭,‬ 7‭ ‬مليار‭ ‬ين‭ (‬301‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬لتخطيط‭ ‬وإدارة‭ ‬فعاليات‭ ‬ومسابقات‭ ‬الاختبارات‭ ‬الأولمبية‭.‬

وألقت‭ ‬القضية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬فضيحة‭ ‬رشوة‭ ‬تورط‭ ‬فيها‭ ‬مسؤول‭ ‬تنفيذي‭ ‬سابق‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة،‭ ‬بظلالها‭ ‬على‭ ‬إرث‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2021‭ ‬بعد‭ ‬تأجيلها‭ ‬لمدة‭ ‬عام‭ ‬بسبب‭ ‬جائحة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ (‬كوفيد‭-‬19‭).‬

وقال‭ ‬منطوق‭ ‬الحكم‭ ‬إن‭ ‬موري‭ ‬لعب‭ ‬دورا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬المخطط‭ ‬غير‭ ‬القانوني،‭ ‬مدفوعا‭ ‬بالاعتقاد‭ ‬بأن‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬لتزوير‭ ‬العطاءات‭ ‬لتجنب‭ ‬النتائج‭ ‬غير‭ ‬المواتية‭ ‬وضمان‭ ‬نجاح‭ ‬المشغلين‭ ‬المقصودين‭.‬

وفي‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬المبالغ‭ ‬الكبيرة‭ ‬محل‭ ‬القضية،‭ ‬قال‭ ‬الحكم‭ ‬إن‭ ‬أفعال‭ ‬موري‭ ‬أعاقت‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬المنافسة‭ ‬العادلة‭ ‬والحرة‭.‬‮

‬‭ ‬وانتقد‭ ‬الحكم‭ ‬تجاهله‭ ‬لمبدأ‭ ‬شفافية‭ ‬العطاءات‭ ‬التنافسية‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬وضعه‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الطبيعة‭ ‬العامة‭ ‬للجنة،‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬مسلكه‭ ‬كان‭ ‬‮«‬قصير‭ ‬النظر‮»‬‭.‬

واعترف‭ ‬موري‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬بذنبه،‭ ‬مشيرا‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬الاستماع‭ ‬الأولية‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬أفعاله‭ ‬ضرورية‭ ‬لضمان‭ ‬نجاح‭ ‬أولمبياد‭ ‬طوكيو‭ ‬وأولمبياد‭ ‬المعاقين‭.‬‮

‬وكان‭ ‬ممثلو‭ ‬الادعاء‭ ‬قد‭ ‬طالبوا‭ ‬بالحكم‭ ‬على‭ ‬موري‭ ‬بالسجن‭ ‬لمدة‭ ‬عامين‭ ‬بينما‭ ‬طالب‭ ‬دفاعه‭ ‬بالرأفة‭.‬

وأقر‭ ‬الحكم‭ ‬بأن‭ ‬موري‭ ‬لم‭ ‬يرتكب‭ ‬تلك‭ ‬الأفعال‭ ‬ليحقق‭ ‬مكاسب‭ ‬شخصية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إنكار‭ ‬أن‭ ‬إحساسه‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬لقيادة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح‮»‬،‭ ‬لعب‭ ‬دورا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬نوعا‭ ‬ما‭.‬