مسؤول ألماني: ألعاب القوى والجمباز والسباحة فقدت رونقها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) برلين - (د ب أ): يرى مسؤول رياضي ألماني أن الرياضات الرئيسية مثل ألعاب القوى والسباحة والجمباز وهي ركيزة الألعاب الأولمبية فقدت رونقها في الوقت الحالي. وصرح فيرنر فون مولتكه مؤسس ورئيس مؤسسة لعبة رمي السهام البلاستيكية (دارتس)، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أمس الثلاثاء، بأن هذه الرياضات لا تلعب دورا إلا كل 4 أعوام خلال الدورات الأولمبية.
وأضاف فون مولتكه نجل فيرنر كونراد جراف فون مولتكه بطل أوروبا السابق في منافسات العشاري برياضة ألعاب القوى: «الدورات الأولمبية لا تساعد أي رياضة. التخصصات الأولمبية الكلاسيكية هي الجمباز وألعاب القوى والسباحة. هذه الرياضات فقدت بريقها ورونقها حاليا».
وأوضح فون مولتكه: «فقط أسأل أي شخص من هو بطل ألمانيا في سباق 100 متر عدوا. في شبابي كان الجميع يعرف الإجابة».
يذكر أن الدورات الأولمبية بذلت على مدى السنوات الماضية جهودا لتظل ذات صلة بجيل الشباب من خلال تقديم رياضات جديدة، التي كان من بينها البريكينج والتزلج على الألواح والتسلق الرياضي وركوب الأمواج.
MENAFN12122023000055011008ID1107583466
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.