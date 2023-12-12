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مسؤول ألماني: ألعاب القوى والجمباز والسباحة فقدت رونقها

12/12/2023 7:13:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يرى‭ ‬مسؤول‭ ‬رياضي‭ ‬ألماني‭ ‬أن‭ ‬الرياضات‭ ‬الرئيسية‭ ‬مثل‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬والسباحة‭ ‬والجمباز‭ ‬وهي‭ ‬ركيزة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬فقدت‭ ‬رونقها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭. ‬وصرح‭ ‬فيرنر‭ ‬فون‭ ‬مولتكه‭ ‬مؤسس‭ ‬ورئيس‭ ‬مؤسسة‭ ‬لعبة‭ ‬رمي‭ ‬السهام‭ ‬البلاستيكية‭ (‬دارتس‭)‬،‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭)‬،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الرياضات‭ ‬لا‭ ‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬إلا‭ ‬كل‭ ‬4‭ ‬أعوام‭ ‬خلال‭ ‬الدورات‭ ‬الأولمبية‭.‬

وأضاف‭ ‬فون‭ ‬مولتكه‭ ‬نجل‭ ‬فيرنر‭ ‬كونراد‭ ‬جراف‭ ‬فون‭ ‬مولتكه‭ ‬بطل‭ ‬أوروبا‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬العشاري‭ ‬برياضة‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭: ‬‮«‬الدورات‭ ‬الأولمبية‭ ‬لا‭ ‬تساعد‭ ‬أي‭ ‬رياضة‭. ‬التخصصات‭ ‬الأولمبية‭ ‬الكلاسيكية‭ ‬هي‭ ‬الجمباز‭ ‬وألعاب‭ ‬القوى‭ ‬والسباحة‭. ‬هذه‭ ‬الرياضات‭ ‬فقدت‭ ‬بريقها‭ ‬ورونقها‭ ‬حاليا‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬فون‭ ‬مولتكه‭: ‬‮«‬فقط‭ ‬أسأل‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬هو‭ ‬بطل‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬100‭ ‬متر‭ ‬عدوا‭. ‬في‭ ‬شبابي‭ ‬كان‭ ‬الجميع‭ ‬يعرف‭ ‬الإجابة‮»‬‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الدورات‭ ‬الأولمبية‭ ‬بذلت‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬جهودا‭ ‬لتظل‭ ‬ذات‭ ‬صلة‭ ‬بجيل‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬رياضات‭ ‬جديدة،‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬البريكينج‭ ‬والتزلج‭ ‬على‭ ‬الألواح‭ ‬والتسلق‭ ‬الرياضي‭ ‬وركوب‭ ‬الأمواج‭.‬




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