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لكمة ((دنيئة)) على وجه حكم تؤجل مباريات الدوري التركي

12/12/2023 7:13:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اسطنبول‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عُلّقت‭ ‬مباريات‭ ‬الدوري‭ ‬التركي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬حتى‭ ‬إشعار‭ ‬آخر،‭ ‬بعدما‭ ‬تعرّض‭ ‬احد‭ ‬الحكام‭ ‬للكمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئيس‭ ‬أنقرة‭ ‬غوجو‭ ‬بعد‭ ‬التعادل‭
‬1‭-‬1‭ ‬مع‭ ‬ريزه‭ ‬سبور،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬الإثنين‭.‬

وقام‭ ‬فاروق‭ ‬كودجا،‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬أنقرة‭ ‬غوجو‭ ‬والمرشّح‭ ‬المحتمل‭ ‬لرئاسة‭ ‬بلدية‭ ‬العاصمة،‭ ‬بتوجيه‭ ‬لكمة‭ ‬قوية‭ ‬إلى‭ ‬الحكم‭ ‬خليل‭ ‬أوموت‭ ‬ميلر‭ ‬على‭ ‬وجهه‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬اقيمت‭ ‬الاثنين،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬قوية‭ ‬للحكم‭ ‬في‭ ‬عينه‭.‬

وفضلاً‭ ‬عن‭ ‬تعليق‭ ‬المباريات‭ ‬حتى‭ ‬إشعار‭ ‬آخر،‭ ‬وضعت‭ ‬المحكمة،‭ ‬كودجا‭ ‬واثنين‭ ‬آخرين،‭ ‬رهن‭ ‬الحبس‭ ‬الاحتياطي‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬إصابة‭ ‬وتهديد‭ ‬موظف‭ ‬عمومي‮»‬‭. ‬وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬من‭ ‬الحادث‭ ‬المأسوي‭ ‬كودجا‭ ‬وهو‭ ‬يركض‭ ‬بسرعة‭ ‬نحو‭ ‬الملعب‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الرجال،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يوجّه‭ ‬لكمة‭ ‬للحكم‭ ‬الاساسي‭ ‬اثر‭ ‬اطلاق‭ ‬صافرة‭ ‬النهاية‭.‬

وبدا‭ ‬كودجا‭ ‬غاضباً‭ ‬من‭ ‬الحكم‭ ‬لاحتسابه‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬عن‭ ‬الضائع‭ ‬سمحت‭ ‬للفريق‭ ‬الضيف‭ ‬بمعادلة‭ ‬النتيجة‭ ‬1‭-‬1‭.‬

وسقط‭ ‬ميلر‭ ‬أرضاً‭ ‬بعد‭ ‬اللكمة‭ ‬ومن‭ ‬ثمّ‭ ‬بدا‭ ‬انّه‭ ‬تعرض‭ ‬للركل‭ ‬مرات‭ ‬عدّة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الفوضى‭.‬

وظهر‭ ‬الحكم‭ ‬البالغ‭ ‬37‭ ‬عامًا‭ ‬واقفا‭ ‬بعد‭ ‬لحظات‭ ‬عدّة‭ ‬وعينه‭ ‬اليسرى‭ ‬متشحة‭ ‬بالسواد‭ ‬ومنتفخة‭. ‬وقال‭ ‬كودجا‭ ‬لتلفزيون‭ ‬‮«‬بياز‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬أصبت‭ ‬بالجنون‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬انطفأ‭ ‬بصري‭! ‬لا‭ ‬أتذكر‭ ‬ماذا‭ ‬فعلت‭!‬‮»‬‭ ‬وتصدرت‭ ‬الحادثة‭ ‬كافة‭ ‬العناوين‭ ‬في‭ ‬الصفحات‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الصحف‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بشغف‭ ‬كبير‭ ‬تجاه‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬ولا‭ ‬يخفى‭ ‬على‭ ‬احد‭ ‬وجود‭ ‬ارتباطات‭ ‬سياسية‭ ‬لها‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬الاتحاد‭ ‬التركي‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬الدنيء‭ ‬لم‭ ‬يستهدف‭ ‬فقط‭ ‬خليل‭ ‬أوموت‭ ‬ميلر‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬اليوم،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬اللاإنساني‭ ‬والخسيس‭ ‬ضد‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‭ ‬التركية‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬‮«‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬دولتنا،‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬كافة‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائية‭ ‬بحق‭ ‬المسؤولين‭ ‬والمحرضين‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬اللاإنساني‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬النادي‭ ‬المسؤول‭ ‬ورئيس‭ ‬النادي‭ ‬ومديريه‭ ‬وجميع‭ ‬المجرمين‭ ‬الذين‭ ‬هاجموا‭ ‬خليل‭ ‬أوموت‭ ‬ميلر‭ ‬سيعاقبون‭ ‬بأشد‭ ‬الطرق‭.‬

وأوضح‭ ‬‮«‬بموجب‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬التركي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬تأجلت‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الدوريات‭ ‬إلى‭ ‬أجل‭ ‬غير‭ ‬مسمى‮»‬‭.‬

طموحات‭ ‬سياسية

من‭ ‬جهته،‭ ‬وصف‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬السويسري‭ ‬جاني‭ ‬إنفانتينو‭ ‬حادثة‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬غير‭ ‬المقبولة‭ ‬أبدا‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬إنفانتينو‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬للعنف‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬او‭ ‬خارجه‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬الاحداث‭ ‬التي‭ ‬اعقبت‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬التركي‭ ‬الممتاز‭ ‬بين‭ ‬انقره‭ ‬غوجو‭ ‬وريزه‭ ‬سبور‭ ‬غير‭ ‬مقبولة‭ ‬اطلاقا‭ ‬ولا‭ ‬مكان‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬رياضتنا‭ ‬او‭ ‬مجتمعنا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬من‭ ‬دون‭ ‬حكام‭ ‬المباريات،‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭. ‬الحكام،‭ ‬اللاعبون،‭ ‬المشجعون‭ ‬والمدربون‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يكونوا‭ ‬في‭ ‬مأمن‭ ‬ومحميين،‭ ‬وادعو‭ ‬السلطات‭ ‬المعنية‭ ‬الى‭ ‬ضمان‭ ‬تنفيذ‭ ‬واحترام‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستويات‮»‬‭. ‬وأدان‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوغان‭ ‬الحادث‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬أنقرة‭. ‬وكتب‭ ‬أردوغان‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ (‬تويتر‭ ‬سابقًا‭) ‬‮«‬الرياضة‭ ‬تعني‭ ‬السلام‭ ‬والأخوة‭. ‬الرياضة‭ ‬لا‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬العنف‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لن‭ ‬نسمح‭ ‬أبدا‭ ‬بحدوث‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬في‭ ‬الرياضة‭ ‬التركية‮»‬‭.‬

تُعرف‭ ‬الكرة‭ ‬التركية‭ ‬بشغفها‭ ‬الذي‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬يتحوّل‭ ‬الى‭ ‬حوادث‭ ‬عنف‭.‬

وسبق‭ ‬ان‭ ‬ألقت‭ ‬محكمة‭ ‬محلية‭ ‬القبض‭ ‬لفترة‭ ‬وجيزة‭ ‬على‭ ‬19‭ ‬شخصًا‭ ‬متورطين‭ ‬في‭ ‬شجار‭ ‬اندلع‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬ولعب‭ ‬فريق‭ ‬بورصة‭ ‬سبور‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬خلف‭ ‬ابواب‭ ‬موصدة‭ ‬بعد‭ ‬حادث‭ ‬آخر‭ ‬هتف‭ ‬خلاله‭ ‬المشجعون‭ ‬بشعارات‭ ‬مناهضة‭ ‬للأكراد‭. ‬ويُعد‭ ‬نادي‭ ‬أنقرة‭ ‬غوجو‭ ‬ورئيسه‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬وثيقة‭ ‬بحزب‭ ‬أردوغان‭ ‬الحاكم‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬كودجا‭ ‬لأحد‭ ‬المراسلين‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬إنه‭ ‬قد‭ ‬يفكر‭ ‬في‭ ‬الترشح‭ ‬لمنصب‭ ‬رئيس‭ ‬البلدية‭ ‬كمرشح‭ ‬عن‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬البلدية‭ ‬التي‭ ‬تخضع‭ ‬لرقابة‭ ‬وثيقة‭ ‬والمقرر‭ ‬إجراؤها‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬مارس‭.‬

وقال‭ ‬كودجا‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬سابق‭ ‬‮«‬أعلم‭ ‬أن‭ ‬اسمي‭ ‬مذكور‭ ‬في‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭. ‬ولم‭ ‬أتقدم‭ ‬للترشح‭. ‬لكن‭ ‬إذا‭ ‬كلفت‭ ‬بمهمة‭ ‬فلن‭ ‬أقول‭ ‬لا‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬تم‭ ‬تكليفي‭ ‬بمهمة‭ ‬كرئيس‭ ‬لبلدية‭ ‬العاصمة،‭ ‬فسوف‭ ‬أفعل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬ضروري‮»‬‭. ‬ويرأس‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أنقرة‭ ‬وإسطنبول‭ ‬سياسيون‭ ‬معارضون‭ ‬يتمتعون‭ ‬بشعبية‭ ‬كبيرة‭ ‬والذين‭ ‬وصلوا‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭.‬

ويحتل‭ ‬نادي‭ ‬انقره‭ ‬غوجو‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬بعد‭ ‬تعادله‭ ‬الاخير‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬يتقدم‭ ‬نادي‭ ‬ريزه‭ ‬سبور‭ ‬عليه‭ ‬بأربع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭.‬


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