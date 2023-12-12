لدى استقباله الرئيس التنفيذي لهواوي.. ناس:قطاع تكنولوجيا المعلومات يزخر بالفرص الاستثمارية الواعدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونوه‭ ‬بالدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬شركة‭ ‬هواوي‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والتقدم‭ ‬التكنولوجي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬كبريات‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬للتعاون‭ ‬والتسويق‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تزخر‭ ‬بالفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الواعدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬تلبيةً‭ ‬للأهداف‭ ‬التنموية‭ ‬المنشودة‭ ‬ودعم‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لقطاعات‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية،‭ ‬والصحية،‭ ‬والصناعية،‭ ‬والنقل،‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية،‭ ‬والطاقة،‭ ‬والتدريب‭.‬

ولفت‭ ‬ناس‭ ‬إلى‭ ‬اهتمام‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬البحريني‭ ‬بإيجاد‭ ‬علاقات‭ ‬تعاون‭ ‬وشراكة‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬والشركات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬التكنولوجي،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالمؤشرات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬القطاعات‭ ‬وإتاحة‭ ‬فرص‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الإمكانيات‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬تكنولوجية‭ ‬للتحديات‭ ‬والمتغيرات‭ ‬العالمية‭ ‬الراهنة‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬بناء‭ ‬قدرات‭ ‬رقمية‭ ‬للكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬وتنمية‭ ‬مهاراتهم‭ ‬للعب‭ ‬دور‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬البناء‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وتوفير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬للمواطنين،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬تسعى‭ ‬لاستدامة‭ ‬تلك‭ ‬المجالات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مبادراتها‭ ‬وخططها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬منظومة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬ويعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬عزيز‭ ‬تانغ‭ ‬بالبيئة‭ ‬التنافسية‭ ‬الصديقة‭ ‬للأعمال‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬وتطور،‭ ‬حيث‭ ‬سلط‭ ‬اللقاء‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التجربة‭ ‬الصينية‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتقدمة‭ ‬والصناعات‭ ‬الحديثة،‭ ‬والدور‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬شركة‭ ‬هواوي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صناعة‭ ‬الأجهزة‭ ‬المتطورة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬اطلاعهم‭ ‬على‭ ‬مشاريع‭ ‬الشركة‭ ‬الحالية‭ ‬والمستقبلية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‭ ‬ككل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬محفظتها‭ ‬المتنوعة‭ ‬ونموذج‭ ‬أعمالها،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬خطوات‭ ‬تعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬عبر‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية‭ ‬والتكنولوجية‭ ‬باتت‭ ‬أمرا‭ ‬ضروريًا‭ ‬ومهما‭ ‬للنهوض‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬بمختلف‭ ‬مكوناته‭ ‬وأبعاده‭.‬



