لدى استقباله الرئيس التنفيذي لهواوي.. ناس:قطاع تكنولوجيا المعلومات يزخر بالفرص الاستثمارية الواعدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين حرص الغرفة على طرح العديد من المبادرات المعززة لتطورات المستقبل السريعة، من أهمها البنية التحتية الرقمية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مضيفا خلال استقباله الرئيس التنفيذي لشركة هواوي البحرين عزيز تانغ، والوفد المرافق له في مبنى بيت التجار صباح أمس، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي بالمملكة يحظى بأولوية مطلقة لتنمية القطاعات الإنتاجية والخدمية والاقتصادية للوصول إلى تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد تحقيقًا لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وتكريساً لجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ونوه بالدور الكبير الذي تلعبه شركة هواوي في التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي في مملكة البحرين والتي تعتبر واحدة من كبريات الشركات العالمية وخصوصاً في ظل فتح آفاق جديدة للتعاون والتسويق بين الجانبين، مشددًا على أن بيئة الأعمال في مملكة البحرين تزخر بالفرص الاستثمارية الواعدة في مجال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تلبيةً للأهداف التنموية المنشودة ودعم النمو الاقتصادي لقطاعات الخدمات المالية، والصحية، والصناعية، والنقل، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والتدريب.
ولفت ناس إلى اهتمام القطاع الخاص البحريني بإيجاد علاقات تعاون وشراكة مع مختلف الدول والشركات العالمية في القطاع التكنولوجي، من أجل المزيد من الارتقاء بالمؤشرات العالمية في تلك القطاعات وإتاحة فرص الاستفادة من الإمكانيات التي توفرها هذه التكنولوجيا في إيجاد حلول تكنولوجية للتحديات والمتغيرات العالمية الراهنة فضلا عن بناء قدرات رقمية للكوادر البحرينية وتنمية مهاراتهم للعب دور أكبر في مسيرة البناء والتطوير في المملكة، وتوفير المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، مبيناً أن غرفة البحرين تسعى لاستدامة تلك المجالات من خلال مبادراتها وخططها الاستراتيجية بما يدعم منظومة الاقتصاد الرقمي ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني في مملكة البحرين.
من جانبه، أشاد عزيز تانغ بالبيئة التنافسية الصديقة للأعمال في البحرين وما تشهده البحرين من تقدم وتطور، حيث سلط اللقاء الضوء على التجربة الصينية المتميزة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الحديثة، والدور الذي تقوم به شركة هواوي في مجال صناعة الأجهزة المتطورة إلى جانب اطلاعهم على مشاريع الشركة الحالية والمستقبلية في مملكة البحرين والمنطقة ككل، بالإضافة إلى محفظتها المتنوعة ونموذج أعمالها، مشيرا إلى أن خطوات تعزيز منظومة الاقتصاد الرقمي عبر تطوير البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية باتت أمرا ضروريًا ومهما للنهوض بالاقتصاد الوطني بمختلف مكوناته وأبعاده.
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