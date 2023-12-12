Wednesday, 13 December 2023 04:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قرار أممي بوقف حرب الإبادة في غزةالأمم المتحدة: الفلسطينيون يعيشون في جحيم

12/12/2023 7:13:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نيو‭ ‬يورك‭/‬غزة‭ : ‬طالبت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية‭ ‬بوقف‭ ‬للعدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬لأسباب‭ ‬إنسانية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أيد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أرباع‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬المؤلفة‭ ‬من‭ ‬193‭ ‬عضوا‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬التي‭ ‬استخدمت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حق‭ ‬النقض‭ (‬الفيتو‭) ‬ضدها‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

ولا‭ ‬تملك‭ ‬واشنطن‭ ‬حق‭ ‬النقض‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭. ‬وأيدت‭ ‬153‭ ‬دولة‭ ‬قرار‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وعارضته‭ ‬إسرائيل‭ ‬وأمريكا‭ ‬وثماني‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬فيما‭ ‬امتنعت‭ ‬23‭ ‬دولة‭ ‬عن‭ ‬التصويت‭.‬

وقرارات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬ليست‭ ‬ملزمة‭ ‬لكن‭ ‬لها‭ ‬ثقل‭ ‬سياسي‭ ‬وتعبر‭ ‬عن‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬عالمية‭ ‬بشأن‭ ‬الحرب‭.‬

وواصل‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬قصفه‭ ‬العنيف‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬تدفع‭ ‬الاشتباكات‭ ‬المدنيين‭ ‬إلى‭ ‬نزوح‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬إنسانية‭ ‬بائسة،‭ ‬وصفها‭ ‬مسؤول‭ ‬أممي‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬جحيم‭ ‬على‭ ‬الأرض‮»‬‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬العدوان‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬أمس‭ ‬اقتحام‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬أشرف‭ ‬القدرة‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬تقتحم‭ ‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬بعد‭ ‬حصاره‭ ‬وقصفه‭ ‬عدة‭ ‬أيام‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬القدرة‭: ‬‮«‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬تقوم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأثناء‭ ‬بتجميع‭ ‬الذكور،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬المستشفى‮»‬،‭ ‬موضحا‭: ‬‮«‬نخشى‭ ‬على‭ ‬اعتقالهم‭ ‬واعتقال‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬أو‭ ‬تصفيتهم‮»‬‭. ‬

وسبق‭ ‬للقوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أن‭ ‬اقتحمت‭ ‬مستشفيات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بينها‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭. ‬

كما‭ ‬زار‭ ‬المفوض‭ ‬العام‭ ‬لوكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لغوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬أونروا‭) ‬فيليب‭ ‬لازاريني‭ ‬أمس‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬السكان‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬‮«‬جحيم‭ ‬على‭ ‬الأرض‮»‬‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬الحرب‭. ‬

وقال‭ ‬لازاريني‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭: ‬‮«‬الناس‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬الشارع،‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬شيء‭. ‬إنهم‭ ‬يطالبون‭ ‬بالسلامة‭ ‬وإنهاء‭ ‬هذا‭ ‬الجحيم‭ ‬على‭ ‬الأرض‮»‬‭.‬

ودخل‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬يومه‭ ‬السابع‭ ‬والستين‭.‬

ووفقا‭ ‬لأحدث‭ ‬حصيلة‭ ‬نشرتها‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة،‭ ‬أدى‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬18412‭ ‬شخصا،‭ ‬نحو‭ ‬70‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬منهم‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال‭. ‬

MENAFN12122023000055011008ID1107583461

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث