قرار أممي بوقف حرب الإبادة في غزةالأمم المتحدة: الفلسطينيون يعيشون في جحيم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نيو يورك/غزة : طالبت الأمم المتحدة الليلة الماضية بوقف للعدوان الإسرائيلي على غزة لأسباب إنسانية بعد أن أيد أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا هذه الخطوة التي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضدها في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
ولا تملك واشنطن حق النقض في الجمعية العامة. وأيدت 153 دولة قرار وقف إطلاق النار وعارضته إسرائيل وأمريكا وثماني دول أخرى فيما امتنعت 23 دولة عن التصويت.
وقرارات الجمعية العامة ليست ملزمة لكن لها ثقل سياسي وتعبر عن وجهة نظر عالمية بشأن الحرب.
وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس قصفه العنيف على قطاع غزة حيث تدفع الاشتباكات المدنيين إلى نزوح مستمر في ظروف إنسانية بائسة، وصفها مسؤول أممي بأنها «جحيم على الأرض» مع استمرار العدوان.
وأعلنت وزارة الصحة أمس اقتحام قوات الاحتلال مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع. وقال المتحدث أشرف القدرة في بيان: «قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مستشفى كمال عدوان بعد حصاره وقصفه عدة أيام».
وأضاف القدرة: «قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم في هذه الأثناء بتجميع الذكور، بمن فيهم الطواقم الطبية في ساحة المستشفى»، موضحا: «نخشى على اعتقالهم واعتقال الطواقم الطبية أو تصفيتهم».
وسبق للقوات الإسرائيلية أن اقتحمت مستشفيات أخرى في قطاع غزة بينها مستشفى الشفاء.
كما زار المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني أمس قطاع غزة، موضحا أن السكان يعيشون في «جحيم على الأرض» مع استمرار الحرب.
وقال لازاريني عبر منصة «إكس»: «الناس في كل مكان يعيشون في الشارع، يحتاجون إلى كل شيء. إنهم يطالبون بالسلامة وإنهاء هذا الجحيم على الأرض».
ودخل العدوان على غزة أمس يومه السابع والستين.
ووفقا لأحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة بغزة، أدى العدوان الإسرائيلي إلى استشهاد 18412 شخصا، نحو 70 في المائة منهم نساء وأطفال.
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