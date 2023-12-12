قرار أممي بوقف حرب الإبادة في غزةالأمم المتحدة: الفلسطينيون يعيشون في جحيم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ولا‭ ‬تملك‭ ‬واشنطن‭ ‬حق‭ ‬النقض‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭. ‬وأيدت‭ ‬153‭ ‬دولة‭ ‬قرار‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وعارضته‭ ‬إسرائيل‭ ‬وأمريكا‭ ‬وثماني‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬فيما‭ ‬امتنعت‭ ‬23‭ ‬دولة‭ ‬عن‭ ‬التصويت‭.‬

وقرارات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬ليست‭ ‬ملزمة‭ ‬لكن‭ ‬لها‭ ‬ثقل‭ ‬سياسي‭ ‬وتعبر‭ ‬عن‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬عالمية‭ ‬بشأن‭ ‬الحرب‭.‬

وواصل‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬قصفه‭ ‬العنيف‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬تدفع‭ ‬الاشتباكات‭ ‬المدنيين‭ ‬إلى‭ ‬نزوح‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬إنسانية‭ ‬بائسة،‭ ‬وصفها‭ ‬مسؤول‭ ‬أممي‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬جحيم‭ ‬على‭ ‬الأرض‮»‬‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬العدوان‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬أمس‭ ‬اقتحام‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬أشرف‭ ‬القدرة‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬تقتحم‭ ‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬بعد‭ ‬حصاره‭ ‬وقصفه‭ ‬عدة‭ ‬أيام‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬القدرة‭: ‬‮«‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬تقوم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأثناء‭ ‬بتجميع‭ ‬الذكور،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬المستشفى‮»‬،‭ ‬موضحا‭: ‬‮«‬نخشى‭ ‬على‭ ‬اعتقالهم‭ ‬واعتقال‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬أو‭ ‬تصفيتهم‮»‬‭. ‬

وسبق‭ ‬للقوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أن‭ ‬اقتحمت‭ ‬مستشفيات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بينها‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭. ‬

كما‭ ‬زار‭ ‬المفوض‭ ‬العام‭ ‬لوكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لغوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬أونروا‭) ‬فيليب‭ ‬لازاريني‭ ‬أمس‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬السكان‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬‮«‬جحيم‭ ‬على‭ ‬الأرض‮»‬‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬الحرب‭. ‬

وقال‭ ‬لازاريني‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭: ‬‮«‬الناس‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬الشارع،‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬شيء‭. ‬إنهم‭ ‬يطالبون‭ ‬بالسلامة‭ ‬وإنهاء‭ ‬هذا‭ ‬الجحيم‭ ‬على‭ ‬الأرض‮»‬‭.‬

ودخل‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬يومه‭ ‬السابع‭ ‬والستين‭.‬

ووفقا‭ ‬لأحدث‭ ‬حصيلة‭ ‬نشرتها‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة،‭ ‬أدى‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬18412‭ ‬شخصا،‭ ‬نحو‭ ‬70‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬منهم‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال‭. ‬