إقبال قياسي للمشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) 14 منظمة دولية تتابع وبعثة الجامعة العربية تشيد بالإجراءات
شهد اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية المصرية مزيدا من الإقبال من الناخبين الذين توافدوا للإدلاء بأصواتهم، وسط مظاهر احتفالية رغم أن النتيجة محسومة بالفعل للرئيس عبدالفتاح السيسي.
ووصف المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات
نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بأنها غير مسبوقة نتيجة الإقبال الكثيف من الناخبين، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة بعد اليوم الثاني
بلغت 45% من المصريين الذين يحق لهم التصويت، وتقدر أعدادهم بـ 67 مليون مصري، وهو رقم يرشح هذه الانتخابات لتخطي انتخابات 2018 و2014 بل وقد تتخطى 2012.
ومن المقرر أن تُعلن نتيجة الانتخابات يوم الإثنين الموافق 18 ديسمبر الجاري، وتُنشر في الجريدة الرسمية.
على جانب آخر أشادت بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، بمستوى تنظيم الانتخابات في محافظة الإسكندرية، وأعربت عن تقديرها للإجراءات المتخذة لتأمين كافة الترتيبات التنظيمية واللوجستية لمراكز الاقتراع.
وقد التقى السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية امس الثلاثاء للإطلاع على الاستعدادات التي قامت بها المحافظة للعملية الانتخابية، بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها المحافظة خلال أيام الاقتراع لمساعدة الناخبين على ممارسة حقهم الانتخابي.
كما زار رئيس بعثة الجامعة غرفة العمليات المعنية بمتابعة الانتخابات بالمحافظة، وقدم المحافظ خلال الزيارة شرحاً تناول فيه آلية عملها التي تقوم على التواصل مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية لتذليل العقبات لتسهيل العملية الانتخابية في كافة المراكز واللجان الفرعية بمحافظة الاسكندرية.
وقد قام السفير الذوادي واللواء محمد الشريف بجولة تفقدية لبعض اللجان الانتخابية في بعض المناطق بالاسكندرية، وذلك للاطلاع على سير عملية التصويت خلال اليوم الثالث للاقتراع، وقد أكد السفير الذوادي خلال الجولة على الجهود الكبيرة المتخذة من مختلف الجهات المعنية بالتعاون مع المحافظة لخروج العملية الانتخابية على المستوى التنظيمي المنشود الذي يليق بتاريخ جمهورية مصر العربية في إجراء الاستحقاقات الانتخابية على كافة المستويات.
وبخلاف بعثة الجامعة العربية يتابع ائتلاف نزاهة الدولي الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 من خلال تعاون يجمع 5 منظمات أجنبية ومنظمتين محليتين، هي: «منظمة إيكو -اليونان، منظمة إليزكا- غانا، هيومان أكت- رومانيا، المنتدى الوطني للمنظمات غير الحكومية في أوغندا، منتدى جالس الدولي- أوغندا، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان- مصر، شركاء من أجل الشفافية- مصر»، ويضم الائتلاف 54 متابعًا أجنبيًا من 34 دولة حول العالم.
كما يتابع فريق المتابعين الدوليين بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان الانتخابات الرئاسية، ويضم 40 متابعاً من 17 جنسية عربية وأوروبية من ذوي الخبرة والتجارب في العمليات الانتخابية المتنوعة، سواء من جوانب الإشراف أو من جوانب الرقابة الدولية، من بينهم 18 من أعضاء مجلس أمناء المنظمة، وعدد آخر من قيادات فروع المنظمة والفريق الاستشاري، والذين سبق لهم أن شاركوا في عمليات الرقابة على الانتخابات في العديد من الدول خلال السنوات العشر الماضية.
ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة إلى جميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة داخل مصر، لمتابعة العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه تقدم بالفعل إلى الهيئة 24 سفارة وتسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية ستشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وأن عدد المتابعة الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات بلغ 220 متابعا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعا لها.
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