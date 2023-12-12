إقبال قياسي للمشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)









شهد‭ ‬اليوم‭ ‬الثالث‭ ‬والأخير‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬المصرية‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬الإقبال‭ ‬من‭ ‬الناخبين‭ ‬الذين‭ ‬توافدوا‭ ‬للإدلاء‭ ‬بأصواتهم،‭ ‬وسط‭ ‬مظاهر‭ ‬احتفالية‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬النتيجة‭ ‬محسومة‭ ‬بالفعل‭ ‬للرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭.‬

ووصف‭ ‬المستشار‭ ‬أحمد‭ ‬بنداري‭ ‬مدير‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬للانتخابات‭ ‬‮

‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الانتخابات‭ ‬بأنها‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬نتيجة‭ ‬الإقبال‭ ‬الكثيف‭ ‬من‭ ‬الناخبين،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬بعد‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬‮

‬بلغت‭ ‬45‭% ‬من‭ ‬المصريين‭ ‬الذين‭ ‬يحق‭ ‬لهم‭ ‬التصويت،‭ ‬وتقدر‭ ‬أعدادهم‭ ‬بـ‭ ‬67‭ ‬مليون‭ ‬مصري،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬يرشح‭ ‬هذه‭ ‬الانتخابات‭ ‬لتخطي‭ ‬انتخابات‭ ‬2018‭ ‬و2014‭ ‬بل‭ ‬وقد‭ ‬تتخطى‭ ‬2012‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تُعلن‭ ‬نتيجة‭ ‬الانتخابات‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬الموافق‭ ‬18‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وتُنشر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

على‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬أشادت‭ ‬بعثة‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬لمتابعة‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬المصرية،‭ ‬بمستوى‭ ‬تنظيم‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الإسكندرية،‭ ‬وأعربت‭ ‬عن‭ ‬تقديرها‭ ‬للإجراءات‭ ‬المتخذة‭ ‬لتأمين‭ ‬كافة‭ ‬الترتيبات‭ ‬التنظيمية‭ ‬واللوجستية‭ ‬لمراكز‭ ‬الاقتراع‭.‬

وقد‭ ‬التقى‭ ‬السفير‭ ‬خليل‭ ‬إبراهيم‭ ‬الذوادي،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد،‭ ‬رئيس‭ ‬بعثة‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬لمتابعة‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬اللواء‭ ‬محمد‭ ‬الشريف‭ ‬محافظ‭ ‬الإسكندرية‭ ‬امس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬للإطلاع‭ ‬على‭ ‬الاستعدادات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬المحافظة‭ ‬للعملية‭ ‬الانتخابية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬المحافظة‭ ‬خلال‭ ‬أيام‭ ‬الاقتراع‭ ‬لمساعدة‭ ‬الناخبين‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬حقهم‭ ‬الانتخابي‭.‬

كما‭ ‬زار‭ ‬رئيس‭ ‬بعثة‭ ‬الجامعة‭ ‬غرفة‭ ‬العمليات‭ ‬المعنية‭ ‬بمتابعة‭ ‬الانتخابات‭ ‬بالمحافظة،‭ ‬وقدم‭ ‬المحافظ‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬شرحاً‭ ‬تناول‭ ‬فيه‭ ‬آلية‭ ‬عملها‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭ ‬لتذليل‭ ‬العقبات‭ ‬لتسهيل‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المراكز‭ ‬واللجان‭ ‬الفرعية‭ ‬بمحافظة‭ ‬الاسكندرية‭.‬

وقد‭ ‬قام‭ ‬السفير‭ ‬الذوادي‭ ‬واللواء‭ ‬محمد‭ ‬الشريف‭ ‬بجولة‭ ‬تفقدية‭ ‬لبعض‭ ‬اللجان‭ ‬الانتخابية‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬بالاسكندرية،‭ ‬وذلك‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬عملية‭ ‬التصويت‭ ‬خلال‭ ‬اليوم‭ ‬الثالث‭ ‬للاقتراع،‭ ‬وقد‭ ‬أكد‭ ‬السفير‭ ‬الذوادي‭ ‬خلال‭ ‬الجولة‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬المتخذة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المحافظة‭ ‬لخروج‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬التنظيمي‭ ‬المنشود‭ ‬الذي‭ ‬يليق‭ ‬بتاريخ‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬الانتخابية‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‭.‬

وبخلاف‭ ‬بعثة‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬يتابع‭ ‬ائتلاف‭ ‬نزاهة‭ ‬الدولي‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬المصرية‭ ‬2024‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعاون‭ ‬يجمع‭ ‬5‭ ‬منظمات‭ ‬أجنبية‭ ‬ومنظمتين‭ ‬محليتين،‭ ‬هي‭: ‬‮«‬منظمة‭ ‬إيكو‭ -‬اليونان،‭ ‬منظمة‭ ‬إليزكا‭- ‬غانا،‭ ‬هيومان‭ ‬أكت‭- ‬رومانيا،‭ ‬المنتدى‭ ‬الوطني‭ ‬للمنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬أوغندا،‭ ‬منتدى‭ ‬جالس‭ ‬الدولي‭- ‬أوغندا،‭ ‬مؤسسة‭ ‬ماعت‭ ‬للسلام‭ ‬والتنمية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭- ‬مصر،‭ ‬شركاء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الشفافية‭- ‬مصر‮»‬،‭ ‬ويضم‭ ‬الائتلاف‭ ‬54‭ ‬متابعًا‭ ‬أجنبيًا‭ ‬من‭ ‬34‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

كما‭ ‬يتابع‭ ‬فريق‭ ‬المتابعين‭ ‬الدوليين‭ ‬بالمنظمة‭ ‬العربية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية،‭ ‬ويضم‭ ‬40‭ ‬متابعاً‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬جنسية‭ ‬عربية‭ ‬وأوروبية‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الخبرة‭ ‬والتجارب‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬الانتخابية‭ ‬المتنوعة،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬جوانب‭ ‬الإشراف‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬جوانب‭ ‬الرقابة‭ ‬الدولية،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬18‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المنظمة،‭ ‬وعدد‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬قيادات‭ ‬فروع‭ ‬المنظمة‭ ‬والفريق‭ ‬الاستشاري،‭ ‬والذين‭ ‬سبق‭ ‬لهم‭ ‬أن‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬العشر‭ ‬الماضية‭.‬

ووجهت‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬للانتخابات‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المعتمدة‭ ‬داخل‭ ‬مصر،‭ ‬لمتابعة‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تقدم‭ ‬بالفعل‭ ‬إلى‭ ‬الهيئة‭ ‬24‭ ‬سفارة‭ ‬وتسجيل‭ ‬67‭ ‬دبلوماسيًا‭ ‬منها‭ ‬لأعمال‭ ‬المتابعة،‭ ‬وتم‭ ‬اعتماد‭ ‬14‭ ‬منظمة‭ ‬دولية‭ ‬ستشارك‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬متابعة‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية،‭ ‬وأن‭ ‬عدد‭ ‬المتابعة‭ ‬الذين‭ ‬صدرت‭ ‬لهم‭ ‬تصاريح‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬المنظمات‭ ‬بلغ‭ ‬220‭ ‬متابعا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تسجيل‭ ‬62‭ ‬منظمة‭ ‬مجتمع‭ ‬مدني‭ ‬محلية،‭ ‬وقد‭ ‬صدرت‭ ‬التصاريح‭ ‬لـ‭ ‬22‭ ‬ألفا‭ ‬و340‭ ‬متابعا‭ ‬لها‭.‬