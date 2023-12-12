استشهاد أربعة فلسطينيين خلال توغل للجيش الإسرائيلي في جنين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رام الله
– (أ ف ب): قتلت القوات الإسرائيلية أربعة فلسطينيين فجر أمس الثلاثاء خلال توغل جديد للجيش في مدينة جنين في الضفة الغربية، على ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية. ولم تورد الوزارة أي تفاصيل أخرى عن القتلى لكن الهلال الأحمر أوضح أنهم قتلوا في غارة شنتها مسيّرة على البلدة القديمة في مدينة جنين. وقال الهلال الأحمر إن شخصا خامسا أصيب بجروح «بالغة الخطورة».
وأفاد مدير الهلال الاحمر في مدينة جنين محمود السعدي وكالة فرانس برس «الشهداء الأربعة والمصاب الخامس تمت مهاجمتهم بواسطة طائرة إسرائيلية مسيرة عند ساعات الفجر الأولى». وقال السعدي إن المسيرة «أطلقت صاروخا باتجاه حشد من الشبان في منطقة السيباط في البلدة القديمة في مدينة جنين».
وقال مصور لوكالة فرانس برس إن الجيش الاسرائيلي يحاصر منذ ساعات الصباح منطقة في مخيم جنين القريب من المدينة. وردا على طلب فرانس برس الحصول على تعليق، قال في بيان في وقت لاحق إنه نفذ عملية في جنين وأن طائرات بدون طيار تابعة له «رصدت هذا الصباح خلية إرهابية تقوم بإلقاء عبوات ناسفة وإطلاق النار على القوات». وجاء في البيان «استهدفت القوات الجوية الإسرائيلية (مصدر) التهديد وقتلت عددًا من الإرهابيين»، مضيفًا أن «العشرات» تم اعتقالهم.
وقال الجيش انه اكتشف «عبوات ناسفة مزروعة تحت الطرق لمهاجمة قوات الأمن، التي عثرت لاحقا على أسلحة وذخائر ومزيد من المتفجرات». وأضاف البيان أنه «بالإضافة إلى ذلك، حددت القوات وفككت منشأة لتصنيع المتفجرات الجاهزة للاستخدام وعثرت على.. نفق تحت الأرض وغرفة مراقبة».
وينفذ الجيش الاسرائيلي عمليات دهم متكررة على مدينة جنين ومخيمها، بداعي ملاحقة مطلوبين يتهمهم بالتخطيط لتنفيذ هجمات ضد أهداف اسرائيلية. واعتقل الجيش الاسرائيلي ليل الاثنين الثلاثاء 51 فلسطينيا في أنحاء الضفة الغربية، ليرتفع عدد المعتقلين على يد الجيش الاسرائيلي منذ السابع من اكتوبر الماضي الى 3810، حسب هيئة شؤون الاسرى ونادي الاسير الفلسطيني.
منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر بين إسرائيل وحماس، قتل في الضفة الغربية أكثر من 270 فلسطينياً بنيران الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين، على ما تفيد وزارة الصحة الفلسطينية.
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