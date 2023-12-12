استشهاد أربعة فلسطينيين خلال توغل للجيش الإسرائيلي في جنين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأفاد‭ ‬مدير‭ ‬الهلال‭ ‬الاحمر‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جنين‭ ‬محمود‭ ‬السعدي‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬الشهداء‭ ‬الأربعة‭ ‬والمصاب‭ ‬الخامس‭ ‬تمت‭ ‬مهاجمتهم‭ ‬بواسطة‭ ‬طائرة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬مسيرة‭ ‬عند‭ ‬ساعات‭ ‬الفجر‭ ‬الأولى‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬السعدي‭ ‬إن‭ ‬المسيرة‭ ‬‮«‬أطلقت‭ ‬صاروخا‭ ‬باتجاه‭ ‬حشد‭ ‬من‭ ‬الشبان‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬السيباط‭ ‬في‭ ‬البلدة‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جنين‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬مصور‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬يحاصر‭ ‬منذ‭ ‬ساعات‭ ‬الصباح‭ ‬منطقة‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جنين‭ ‬القريب‭ ‬من‭ ‬المدينة‭. ‬وردا‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تعليق،‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬إنه‭ ‬نفذ‭ ‬عملية‭ ‬في‭ ‬جنين‭ ‬وأن‭ ‬طائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬تابعة‭ ‬له‭ ‬‮«‬رصدت‭ ‬هذا‭ ‬الصباح‭ ‬خلية‭ ‬إرهابية‭ ‬تقوم‭ ‬بإلقاء‭ ‬عبوات‭ ‬ناسفة‭ ‬وإطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬القوات‮»‬‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬استهدفت‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬الإسرائيلية‭ (‬مصدر‭) ‬التهديد‭ ‬وقتلت‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الإرهابيين‮»‬،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العشرات‮»‬‭ ‬تم‭ ‬اعتقالهم‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬انه‭ ‬اكتشف‭ ‬‮«‬عبوات‭ ‬ناسفة‭ ‬مزروعة‭ ‬تحت‭ ‬الطرق‭ ‬لمهاجمة‭ ‬قوات‭ ‬الأمن،‭ ‬التي‭ ‬عثرت‭ ‬لاحقا‭ ‬على‭ ‬أسلحة‭ ‬وذخائر‭ ‬ومزيد‭ ‬من‭ ‬المتفجرات‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬حددت‭ ‬القوات‭ ‬وفككت‭ ‬منشأة‭ ‬لتصنيع‭ ‬المتفجرات‭ ‬الجاهزة‭ ‬للاستخدام‭ ‬وعثرت‭ ‬على‭.. ‬نفق‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭ ‬وغرفة‭ ‬مراقبة‮»‬‭.‬

وينفذ‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬عمليات‭ ‬دهم‭ ‬متكررة‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬جنين‭ ‬ومخيمها،‭ ‬بداعي‭ ‬ملاحقة‭ ‬مطلوبين‭ ‬يتهمهم‭ ‬بالتخطيط‭ ‬لتنفيذ‭ ‬هجمات‭ ‬ضد‭ ‬أهداف‭ ‬اسرائيلية‭. ‬واعتقل‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬ليل‭ ‬الاثنين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬51‭ ‬فلسطينيا‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬ليرتفع‭ ‬عدد‭ ‬المعتقلين‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬اكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬الى‭ ‬3810،‭ ‬حسب‭ ‬هيئة‭ ‬شؤون‭ ‬الاسرى‭ ‬ونادي‭ ‬الاسير‭ ‬الفلسطيني‭.‬

منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس،‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬270‭ ‬فلسطينياً‭ ‬بنيران‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أو‭ ‬مستوطنين،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تفيد‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭.‬