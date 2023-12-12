ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 18 ألفا و412 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

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- Akhbar Al Khaleej) غزة - (د ب أ): أعلنت وزارة الصحة في غزة أمس ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 18 ألفا و412 منذ بدء العدوان الاسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.
وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي، إنه وصل إلى المستشفيات 207 شهيد و450 إصابة خلال ساعات ومازال عدد كبير من الضحايا تحت الانقاض وفي الطرقات.
وذكر القدرة أن حصيلة الجرحى جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة إلى أكثر من 50 ألف جريح.
يأتي ذلك فيما استمر القصف الإسرائيلي العنيف من الجو والبر والبحر في مختلف أنحاء غزة، وخاصة في الجزء الأوسط، بما في ذلك مخيمي المغازي
والنصيرات للاجئين، وكذلك في أجزاء من شمال غزة.
كما استمرت العمليات البرية المكثفة والقتال بين القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة، وخاصة في خانيونس وجباليا والأجزاء الشمالية من قطاع غزة.
ولا يزال عشرات الآلاف من النازحين الذين وصلوا إلى رفح يواجهون ظروفاً مكتظة للغاية داخل الملاجئ وخارجها.
وبحسب الأمم المتحدة، تنتظر حشود كبيرة لساعات حول مراكز توزيع المساعدات، في حاجة ماسة إلى الغذاء والماء والمأوى والصحة والحماية.
وفي الأول من الشهر الجاري أصدر الجيش الإسرائيلي خريطة مفصلة على الإنترنت، حيث تم تقسيم قطاع غزة إلى مئات المناطق الصغيرة.
وبحسب ما ورد، تهدف الخريطة إلى تسهيل أوامر إجلاء الأشخاص إلى مناطق محددة قبل استهدافهم.
ومنذ ذلك الحين، تم تحديد مناطق مختلفة، تشمل حوالي 30 % من قطاع غزة، للإخلاء، وتتأثر قدرة السكان على الوصول إلى هذه المعلومات بسبب الانقطاعات المتكررة في الاتصالات ونقص الكهرباء لشحن الأجهزة الإلكترونية.
ويواجه النازحون حديثاً إلى رفح اكتظاظاً شديداً في الملاجئ حيث تم إقامة هياكل وخيام مؤقتة.
ووفقًا لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يقدر أن ما يقرب من 9ر1 مليون شخص في غزة، أو ما يقرب من 85 % من السكان، هم نازحون داخليًا، وقد نزح بعضهم عدة مرات.
وتم تسجيل ما يقرب من 1 , 3 مليون من هؤلاء النازحين في 154 منشأة تابعة للأونروا في مختلف أنحاء غزة، بما في ذلك أكثر من 1 , 1 مليون في 97 ملجأ للأونروا في المنطقة الوسطى ومحافظتي خان يونس ورفح.
وفي المتوسط، فإن ملاجئ الأونروا الموجودة في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة تؤوي حاليا تسعة أضعاف عدد النازحين كما كان مخططا لها.
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