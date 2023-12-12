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ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 18 ألفا و412 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

12/12/2023 7:13:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) غزة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬ارتفاع‭ ‬حصيلة‭ ‬الشهداء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬ألفا‭ ‬و412‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭.

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الوزارة‭ ‬أشرف‭ ‬القدرة،‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي،‭ ‬إنه‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭ ‬207‭ ‬شهيد‭ ‬و450‭ ‬إصابة‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭ ‬ومازال‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬تحت‭ ‬الانقاض‭ ‬وفي‭ ‬الطرقات‭.

وذكر‭ ‬القدرة‭ ‬أن‭ ‬حصيلة‭ ‬الجرحى‭ ‬جراء‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المتواصلة‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬جريح‭.

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬فيما‭ ‬استمر‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬العنيف‭ ‬من‭ ‬الجو‭ ‬والبر‭ ‬والبحر‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬غزة،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الأوسط،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مخيمي‭ ‬المغازي‭
‬والنصيرات‭ ‬للاجئين،‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭.‬‮
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كما‭ ‬استمرت‭ ‬العمليات‭ ‬البرية‭ ‬المكثفة‭ ‬والقتال‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬والجماعات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المسلحة،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬خانيونس‭ ‬وجباليا‭ ‬والأجزاء‭ ‬الشمالية‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬‮
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ولا‭ ‬يزال‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬النازحين‭ ‬الذين‭ ‬وصلوا‭ ‬إلى‭ ‬رفح‭ ‬يواجهون‭ ‬ظروفاً‭ ‬مكتظة‭ ‬للغاية‭ ‬داخل‭ ‬الملاجئ‭ ‬وخارجها‭.‬‮
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وبحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬تنتظر‭ ‬حشود‭ ‬كبيرة‭ ‬لساعات‭ ‬حول‭ ‬مراكز‭ ‬توزيع‭ ‬المساعدات،‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬ماسة‭ ‬إلى‭ ‬الغذاء‭ ‬والماء‭ ‬والمأوى‭ ‬والصحة‭ ‬والحماية‭. ‬

‭ ‬وفي‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬أصدر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬خريطة‭ ‬مفصلة‭ ‬على‭ ‬الإنترنت،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تقسيم‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬مئات‭ ‬المناطق‭ ‬الصغيرة‭.‬‮
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وبحسب‭ ‬ما‭ ‬ورد،‭ ‬تهدف‭ ‬الخريطة‭ ‬إلى‭ ‬تسهيل‭ ‬أوامر‭ ‬إجلاء‭ ‬الأشخاص‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬محددة‭ ‬قبل‭ ‬استهدافهم‭.‬‮
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ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬تم‭ ‬تحديد‭ ‬مناطق‭ ‬مختلفة،‭ ‬تشمل‭ ‬حوالي‭ ‬30 % ‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬للإخلاء،‭ ‬وتتأثر‭ ‬قدرة‭ ‬السكان‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬بسبب‭ ‬الانقطاعات‭ ‬المتكررة‭ ‬في‭ ‬الاتصالات‭ ‬ونقص‭ ‬الكهرباء‭ ‬لشحن‭ ‬الأجهزة‭ ‬الإلكترونية‭. ‬

‭ ‬ويواجه‭ ‬النازحون‭ ‬حديثاً‭ ‬إلى‭ ‬رفح‭ ‬اكتظاظاً‭ ‬شديداً‭ ‬في‭ ‬الملاجئ‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إقامة‭ ‬هياكل‭ ‬وخيام‭ ‬مؤقتة‭.

ووفقًا‭ ‬لوكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لغوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬أونروا‭)‬،‭ ‬يقدر‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬9ر1‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬85 % ‭ ‬من‭ ‬السكان،‭ ‬هم‭ ‬نازحون‭ ‬داخليًا،‭ ‬وقد‭ ‬نزح‭ ‬بعضهم‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭.

وتم‭ ‬تسجيل‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬1 , 3‭ ‬مليون‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬النازحين‭ ‬في‭ ‬154‭ ‬منشأة‭ ‬تابعة‭ ‬للأونروا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬غزة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1 , 1‭ ‬مليون‭ ‬في‭ ‬97‭ ‬ملجأ‭ ‬للأونروا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الوسطى‭ ‬ومحافظتي‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬ورفح‭.‬‮
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وفي‭ ‬المتوسط،‭ ‬فإن‭ ‬ملاجئ‭ ‬الأونروا‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬وسط‭ ‬وجنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬تؤوي‭ ‬حاليا‭ ‬تسعة‭ ‬أضعاف‭ ‬عدد‭ ‬النازحين‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬مخططا‭ ‬لها‭.

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