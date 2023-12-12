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قصف إسرائيلي عنيف ومتواصل على جنوب قطاع غزة.. والأمم المتحدة: الفلسطينيون يعيشون في جحيم على الأرض

12/12/2023 7:13:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) غزة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬واصل‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬قصفه‭ ‬العنيف‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬تدفع‭ ‬الاشتباكات‭ ‬المدنيين‭ ‬إلى‭ ‬نزوح‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬إنسانية‭ ‬بائسة،‭ ‬وصفها‭ ‬مسؤول‭ ‬أممي‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬جحيم‭ ‬على‭ ‬الأرض‮»‬‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬العدوان‭.‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬أمس‭ ‬اقتحام‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬أشرف‭ ‬القدرة‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬تقتحم‭ ‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬بعد‭ ‬حصاره‭ ‬وقصفه‭ ‬عدة‭ ‬أيام‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬القدرة‭: ‬‮«‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬تقوم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الاثناء‭ ‬بتجميع‭ ‬الذكور،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬المستشفى‮»‬،‭ ‬موضحا‭: ‬‮«‬نخشى‭ ‬اعتقالهم‭ ‬واعتقال‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬أو‭ ‬تصفيتهم‮»‬‭.‬

وسبق‭ ‬للقوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أن‭ ‬اقتحمت‭ ‬مستشفيات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بينها‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭.‬

كما‭ ‬زار‭ ‬المفوض‭ ‬العام‭ ‬لوكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لغوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬أونروا‭) ‬فيليب‭ ‬لازاريني‭ ‬أمس‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬السكان‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬‮«‬جحيم‭ ‬على‭ ‬الأرض‮»‬‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬الحرب‭. ‬

وقال‭ ‬لازاريني‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭: ‬‮«‬الناس‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬الشارع،‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬شيء‭. ‬إنهم‭ ‬يطالبون‭ ‬بالسلامة‭ ‬وإنهاء‭ ‬هذا‭ ‬الجحيم‭ ‬على‭ ‬الأرض‮»‬‭.‬

ودخل‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬يومه‭ ‬السابع‭ ‬والستين‭.‬

ووفقا‭ ‬لأحدث‭ ‬حصيلة‭ ‬نشرتها‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة،‭ ‬أدى‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬18412‭ ‬شخصا،‭ ‬نحو‭ ‬70‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬منهم‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال‭. ‬

وتحوّلت‭ ‬مدينة‭ ‬رفح‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬عند‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬مصر،‭ ‬إلى‭ ‬مخيم‭ ‬ضخم‭ ‬للنازحين‭ ‬حيث‭ ‬نصبت‭ ‬على‭ ‬عجل‭ ‬مئات‭ ‬الخيام‭ ‬باستخدام‭ ‬أخشاب‭ ‬وأغطية‭ ‬بلاستيكية‭. ‬

ويفرّ‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬بأي‭ ‬طريقة‭ ‬ممكنة،‭ ‬بسيارات‭ ‬أو‭ ‬شاحنات‭ ‬وأحيانا‭ ‬بواسطة‭ ‬عربات‭ ‬أو‭ ‬سيرًا‭. ‬

وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬24‭ ‬مواطنا‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬غارات‮»‬‭ ‬في‭ ‬رفح‭. ‬

وفي‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬رفح،‭ ‬وقفت‭ ‬عائلة‭ ‬الطفلة‭ ‬سيدال‭ ‬أبو‭ ‬جامع‭ (‬سبع‭ ‬سنوات‭) ‬فوق‭ ‬جثمانها‭ ‬لتوديعها‭.‬

ويقول‭ ‬والدها‭ ‬هاني‭ ‬إنه‭ ‬سمع‭ ‬ليلا‭ ‬أصوات‭ ‬انفجارات‭ ‬وقصفا‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬خيمة‭ ‬العائلة‭ ‬النازحة،‭ ‬ولكن‭ ‬صباحا‭ ‬‮«‬أشعلت‭ ‬موقد‭ ‬النار‭ (..) ‬وجئت‭ ‬لأوقظ‭ ‬سيدال‭ ‬ورفعت‭ ‬البطانية‭ ‬عنها‭ ‬ووجدتها‭ ‬غارقة‭ ‬في‭ ‬دمائها‭ ‬وأخذناها‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬ميتة‮»‬‭.‬

وتفيد‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بأن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬المساكن‭ ‬دمرت‭ ‬أو‭ ‬تضررت‭ ‬جراء‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬نزح‭ ‬1‭.‬9‭ ‬مليون‭ ‬شخص،‭ ‬أي‭ ‬85‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭.‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬تنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ (‬أوتشا‭) ‬إن‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬النازحين‭ ‬الذين‭ ‬وصلوا‭ ‬إلى‭ ‬رفح‭ ‬منذ‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬‮«‬يواجهون‭ ‬ظروفًا‭ ‬كارثية‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬مكتظة‭ ‬بالسكان‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬الملاجئ‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬تنتظر‭ ‬حشود‭ ‬ساعات‭ ‬حول‭ ‬مراكز‭ ‬توزيع‭ ‬المساعدات‭ ‬والناس‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬ماسة‭ ‬إلى‭ ‬الغذاء‭ ‬والماء‭ ‬والمأوى‭ ‬والرعاية‭ ‬والحماية‮»‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬غياب‭ ‬المراحيض‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬انتشار‭ ‬الأمراض‮»‬‭ ‬وخصوصًا‭ ‬عندما‭ ‬تسبب‭ ‬الأمطار‭ ‬فيضانات‭.‬

وتسببت‭ ‬احدى‭ ‬الغارات‭ ‬بحفرة‭ ‬عميقة‭ ‬وقامت‭ ‬بتدمير‭ ‬المباني‭ ‬المحيطة‭. ‬وقام‭ ‬فتية‭ ‬بمحاولة‭ ‬إنقاذ‭ ‬ممتلكات‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭. ‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬مقتل‭ ‬105‭ ‬من‭ ‬جنوده‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العمليات‭ ‬البرية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬20‭ ‬منهم‭ ‬قضوا‭ ‬في‭ ‬حوادث‭. ‬وبحسب‭ ‬الجيش‭ ‬فإن‭ ‬13‭ ‬من‭ ‬الجنود‭ ‬قتلوا‭ ‬نتيجة‭ ‬نيران‭ ‬صديقة‭. ‬

وناشدت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومنظمات‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إسرائيل‭ ‬السماح‭ ‬بدخول‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وتؤكد‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أنها‭ ‬تريد‭ ‬الاشراف‭ ‬على‭ ‬شاحنات‭ ‬المساعدات‭ ‬التي‭ ‬تدخل‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭. ‬

وأعلنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬ليل‭ ‬الإثنين‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬فحص‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬موجهة‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬معبر‭ ‬إضافي‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬قبل‭ ‬نقلها‭ ‬لتدخل‭ ‬القطاع‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬الحدودي‭ ‬مع‭ ‬مصر‭.‬

وأكدت‭ ‬إسرائيل‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬فتح‭ ‬أي‭ ‬معابر‭ ‬مباشرة‭ ‬جديدة،‭ ‬ولكن‭ ‬سيتم‭ ‬استخدام‭ ‬معبر‭ ‬كرم‭ ‬أبو‭ ‬سالم‭ ‬أيضا‭ ‬لإجراء‭ ‬فحوصات‭ ‬أمنية‭ ‬قبل‭ ‬إرسالها‭ ‬عبر‭ ‬رفح‭. ‬

ويتم‭ ‬إجراء‭ ‬فحوصات‭ ‬مماثلة‭ ‬عند‭ ‬معبر‭ ‬نيتسانا‭ ‬بالفعل‭. ‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك‭ ‬أكد‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الأمريكي‭ ‬جيك‭ ‬سوليفان‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬سيبحث‭ ‬في‭ ‬محادثاته‭ ‬المقبلة‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬جدولا‭ ‬زمنيا‭ ‬لإنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

وذكر‭ ‬سوليفان‭ ‬الذي‭ ‬سيزور‭ ‬إسرائيل‭ ‬غدا‭ ‬أنه‭ ‬سيناقش‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬دور‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أمس‭ ‬أكد‭ ‬مسؤولان‭ ‬أمريكيان‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬يحدوها‭ ‬أمل‭ ‬محدود‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬أخرى‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس،‭ ‬بهدف‭ ‬الإفراج‭ ‬المحتمل‭ ‬عن‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

وأوضح‭ ‬أحد‭ ‬المسؤولين‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إحراز‭ ‬تقدم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬نحو‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬جديد‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬وتبادل‭ ‬الأسرى‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬شبكة‭ (‬إن‭.‬بي‭.‬سي‭).‬

لكن‭ ‬مسؤولاً‭ ‬آخر‭ ‬ألمح‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الموقف‭ ‬قد‭ ‬يتغير‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬عادت‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬إلى‭ ‬مفاوضات‭ ‬جادة‮»‬‭.‬

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