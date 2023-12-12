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حاخام أمريكي: احتلال فلسطين كان جريمة ونرفض الصهيونية ووجود إسرائيل

12/12/2023 7:13:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال‭ ‬الحاخام‭ ‬الأمريكي‭ ‬دوفيد‭ ‬فيلدمان‭ ‬إن‭ ‬اليهود‭ ‬كانوا‭ ‬يعيشون‭ ‬بسلام‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬قبل‭ ‬اختراع‭ ‬الصهيونية،‭ ‬وإن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اليهود‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬يعارضون‭ ‬جرائم‭ ‬إسرائيل،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نسبت‭ ‬إليه‭ ‬وكالة‭ ‬الأناضول‭ ‬الرسمية‭ ‬التركية،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬فعالية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬قمة‭ ‬أوروبا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬فلسطين‮»‬‭ ‬في‭ ‬إسطنبول‭.‬

وينتمي‭ ‬الحاخام‭ ‬فيلدمان‭ ‬إلى‭ ‬حركة‭ ‬‮«‬ناطوري‭ ‬كارتا‮»‬‭ ‬اليهودية‭ ‬المناهضة‭ ‬للصهيونية،‭ ‬ويؤكد‭ ‬دائمًا‭ ‬الفرق‭ ‬بين‭ ‬اليهودية‭ ‬والصهيونية‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬اليهودية‭ ‬دين،‭ ‬مجرد‭ ‬دين،‭ ‬ولا‭ ‬تشمل‭ ‬السياسة،‭ ‬أما‭ ‬الصهيونية‭ ‬فحركة‭ ‬سياسية‭ ‬بحتة‭ ‬متعلقة‭ ‬بالقومية‭ ‬ولا‭ ‬تمثل‭ ‬الديانة‭ ‬اليهودية‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬فيلدمان‭: ‬‮«‬لسوء‭ ‬الحظ،‭ ‬يعتقد‭ ‬الناس‭ ‬أن‭ ‬هذين‭ ‬الاثنين‭ ‬هما‭ ‬شيء‭ ‬واحد،‭ ‬وأن‭ ‬كل‭ ‬اليهود‭ ‬يدعمون‭ ‬إسرائيل،‭ ‬لكن‭ ‬الوضع‭ ‬مخالف‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الأناضول،‭ ‬ذكر‭ ‬فيلدمان‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اليهود‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬يعارضون‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬ترتكبها‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيل،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الوجود‭ ‬الفعلي‭ ‬لدولة‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬العقيدة‭ ‬اليهودية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬نعارض‭ ‬وجود‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيل‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬فيلدمان‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬اليهود‭ ‬المناهضين‭ ‬للصهيونية‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬ومجتمع‭ ‬قوي‭ ‬جدا‭ ‬مناهض‭ ‬للصهيونية‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬نقول‭ ‬إن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬لفلسطين‭ ‬كان‭ ‬خطأ‭. ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬والقتل‭ ‬والسرقة‭ ‬والقمع‭ ‬تم‭ ‬تطبيقها‭ ‬على‭ ‬شعب‭ ‬بأكمله‭ ‬منذ‭ ‬البداية‮»‬،‭ ‬مضيفًا‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭ ‬نشهدها‭ ‬فقط‭ ‬اليوم،‭ ‬أي‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬الشهرين‭ ‬الماضيين،‭ ‬فاحتلال‭ ‬فلسطين‭ ‬كان‭ ‬خطأ‭ ‬منذ‭ ‬البداية،‭ ‬وهذه‭ ‬جريمة‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬فيلدمان‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬الأناضول‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬ترتكبه‭ ‬إسرائيل‭ ‬لا‭ ‬يعد‭ ‬جريمة‭ ‬وفقا‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬أيضا‭ ‬وفقًا‭ ‬لليهودية‭ ‬نفسها‭: ‬‮«‬فالتوراة‭ ‬تحرم‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬هذا‭ ‬كله‮»‬‭. ‬وبرأيه،‭ ‬إذا‭ ‬انتهى‭ ‬الاحتلال‭ ‬ترى‭ ‬فلسطين‭ ‬السلام‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬قائما‭ ‬في‭ ‬الماضي،‭ ‬مضيفًا‭: ‬‮«‬قبل‭ ‬اختراع‭ ‬الصهيونية‭ ‬كنا‭ ‬نعيش‭ ‬في‭ ‬سلام‭ ‬في‭ ‬فلسطين،‭ ‬وهذا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬وآمل‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

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