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مصير لائحة النواب في يد الشورى:المجلس يرفض مرسوم تعديل لائحته الداخلية بأغلبية 28 نائبا

12/12/2023 7:13:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الرافضون: تقليص لصلاحياتنا.. الموافقون: تعديلات تنظيمية لا تخاطب المواطن

في‭ ‬مبارزة‭ ‬قانونية‭ ‬وسياسية‭ ‬استمرت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬120‭ ‬دقيقة‭ ‬تمكن‭ ‬النواب‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أمس‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬أحمد‭ ‬المسلم‭ ‬من‭ ‬رفض‭ ‬مرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬لائحتهم‭ ‬الداخلية‭ ‬معتبرين‭ ‬ان‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬من‭ ‬تعديلات‭ ‬يمس‭ ‬صلاحياتهم‭ ‬ويقلص‭ ‬منها‭ ‬ويضعف‭ ‬من‭ ‬أدائهم‭ ‬ودورهم‭ ‬التشريعي‭ ‬والرقابي،‭ ‬وبتلك‭ ‬الخطوة‭ ‬يعلق‭ ‬مصير‭ ‬تعديل‭ ‬لائحة‭ ‬النواب‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬تصويت‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬لائحة‭ ‬النواب‭ ‬معدلة‭ ‬حاليا‭ ‬بقوة‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬وينتظر‭ ‬النواب‭ ‬موقف‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬اما‭ ‬برفض‭ ‬تعديل‭ ‬اللائحة‭ ‬وحينها‭ ‬لن‭ ‬يمرر‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬ويعود‭ ‬النواب‭ ‬الى‭ ‬لائحتهم‭ ‬القديمة،‭ ‬وإما‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬عرضه‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬تمسك‭ ‬النواب‭ ‬بموقفهم‭ ‬يحال‭ ‬المرسوم‭ ‬الى‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭.‬

وأشارت‭ ‬النائب‭ ‬جليلة‭ ‬العلوي‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬كانت‭ ‬صلاحياته‭ ‬اعلى‭ ‬وبدلا‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬نزيد‭ ‬من‭ ‬سلطات‭ ‬المجلس‭ ‬أصبحنا‭ ‬نقلص‭ ‬من‭ ‬صلاحياتنا،‭ ‬منتقدة‭ ‬سرية‭ ‬الجلسات‭ ‬وسحب‭ ‬الأجهزة‭.‬

بدورها‭ ‬قالت‭ ‬النائب‭ ‬إيمان‭ ‬شويطر‭ ‬ان‭ ‬التعديلات‭ ‬الجديدة‭ ‬منحت‭ ‬صلاحيات‭ ‬أكبر‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬حول‭ ‬إدارة‭ ‬الجلسة،‭ ‬واصفة‭ ‬هذه‭ ‬التعديلات‭ ‬بأنها‭ ‬ستكون‭ ‬وبالا‭ ‬على‭ ‬مستقبل‭ ‬النواب‭ ‬القادمين،‭ ‬معتبرة‭ ‬ان‭ ‬عودة‭ ‬النائب‭ ‬لوظيفته‭ ‬هي‭ ‬طعم‭ ‬للنائب‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬التنازل‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬المواطنين‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬الرفاعي‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬هو‭ ‬المعني‭ ‬بتعديل‭ ‬لائحته‭ ‬الداخلية،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬لم‭ ‬يستخدم‭ ‬صلاحياته‭ ‬في‭ ‬اللائحة‭ ‬الجديدة‭ ‬وإذا‭ ‬استخدمها‭ ‬فسيدرك‭ ‬النواب‭ ‬مدى‭ ‬تأثير‭ ‬هذه‭ ‬التعديلات‭ ‬على‭ ‬صلاحياتهم‭.‬

بدوره‭ ‬تساءل‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬عن‭ ‬الضرورة‭ ‬في‭ ‬استعجال‭ ‬تعديل‭ ‬اللائحة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون،‭ ‬منتقدا‭ ‬ما‭ ‬أسماه‭ ‬منح‭ ‬الحكومة‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬اسقاط‭ ‬القوانين‭ ‬واختيار‭ ‬ما‭ ‬ترغب‭ ‬فيه‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬غانم‭ ‬البوعينين‭ ‬ان‭ ‬التعديلات‭ ‬لن‭ ‬تمس‭ ‬جوهر‭ ‬الحق‭ ‬للنائب‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬الأدوات‭ ‬التشريعية‭ ‬والرقابية‭ ‬وإنما‭ ‬هي‭ ‬عملية‭ ‬تنظيمية‭ ‬فقط‭ ‬لإدارة‭ ‬الجلسة،‭ ‬موضحا‭ ‬ان‭ ‬سحب‭ ‬الأجهزة‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬السرية‭ ‬ليس‭ ‬مقتصرا‭ ‬على‭ ‬النواب‭ ‬فقط‭ ‬وإنما‭ ‬على‭ ‬ممثلي‭ ‬الحكومة‭ ‬أيضا،‭ ‬وأن‭ ‬طلب‭ ‬عقد‭ ‬الجلسة‭ ‬السرية‭ ‬يكون‭ ‬بموافقة‭ ‬النواب‭.‬

وحول‭ ‬تقليص‭ ‬مدة‭ ‬حديث‭ ‬النواب‭ ‬عند‭ ‬مناقشة‭ ‬السؤال‭ ‬النيابي‭ ‬قال‭ ‬الوزير‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬اسقاط‭ ‬900‭ ‬رد‭ ‬على‭ ‬أسئلة‭ ‬برلمانية‭ ‬منذ‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬الأول‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬الوقت‭ ‬لعرض‭ ‬إجابات‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬الجلسات‭ ‬وإدراجها‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الاعمال،‭ ‬ولكن‭ ‬عند‭ ‬تنظيم‭ ‬العملية‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬وقت‭ ‬المداخلات‭ ‬أصبح‭ ‬الامر‭ ‬أكثر‭ ‬تنظيما‭.‬

وبشأن‭ ‬الجدوى‭ ‬من‭ ‬استعجال‭ ‬تعديل‭ ‬اللائحة‭ ‬عبر‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬قال‭ ‬الوزير‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تأخير‭ ‬اللائحة‭ ‬عن‭ ‬بداية‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬وخاصة‭ ‬ان‭ ‬العملية‭ ‬التشريعية‭ ‬تتطلب‭ ‬وقتا‭ ‬طويلا‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬استعجال‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬إطلاق‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬نمارس‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬ونصف‭ ‬العام‭ ‬ولم‭ ‬نلحظ‭ ‬أي‭ ‬خلل‭ ‬او‭ ‬انتقاص‭ ‬من‭ ‬صلاحيات‭ ‬النواب‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬الوزير‭ ‬قوله‭ ‬انه‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬قانون‭ ‬متراكم،‭ ‬متسائلا‭ ‬متى‭ ‬سيتم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬القوانين،‭ ‬وخاصة‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬الفصلين‭ ‬التشريعيين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬تمسك‭ ‬بالقوانين‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬كل‭ ‬فصل‭ ‬وكان‭ ‬يتم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬مشاكل،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬دولا‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬تسقط‭ ‬القوانين‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬فصل‭ ‬تشريعي‭. ‬بدوره‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬د‭. ‬علي‭ ‬النعيمي‭ ‬مقرر‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬ان‭ ‬موضوع‭ ‬السرية‭ ‬في‭ ‬الجلسات‭ ‬جاءت‭ ‬نتيجة‭ ‬لسوابق‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬السوابق‭ ‬التزام‭ ‬بالسرية‭ ‬وإن‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬وجدت‭ ‬لتكون‭ ‬هناك‭ ‬مناقشة‭ ‬حقيقية‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬قرارات‭ ‬تمس‭ ‬امن‭ ‬البلد‭ ‬أو‭ ‬امن‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬لا‭ ‬يقلص‭ ‬الصلاحيات‭ ‬وهذه‭ ‬التعديلات‭ ‬لا‭ ‬تخاطب‭ ‬المواطن‭ ‬بل‭ ‬تخاطب‭ ‬النائب‭ ‬في‭ ‬عمله،‭ ‬متسائلا‭ ‬أين‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬سيجعل‭ ‬المواطن‭ ‬يتضرر‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬اللائحة‭. ‬


وزير التربية: ارتفاع نسب البحرنة

إلــى 87% ولا توظــيــف للأجـانـب

كشف‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬عن‭ ‬ان‭ ‬نسبة‭ ‬البحرنة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭ ‬79 % ‭ ‬والان‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬بلغت‭ ‬النسبة‭ ‬87 % ‭ ‬وهذا‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بحرنة‭ ‬الوظائف،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الوزارة‭ ‬بها‭ ‬19‭ ‬ألف‭ ‬موظف‭ ‬وهناك‭ ‬مسؤوليات‭ ‬كبيرة‭ ‬وبالتالي‭ ‬مطلوب‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطط‭ ‬البحرنة‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬التعليم،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المعلمين‭ ‬المتعاقد‭ ‬معهم‭ ‬يعتبرون‭ ‬ضمن‭ ‬المخزون‭ ‬البشري‭ ‬الجيد‭ ‬ويتمتعون‭ ‬بكفاءة‭ ‬عالية‭ ‬جدا،‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬هناك‭ ‬خطة‭ ‬للبحرنة‭ ‬بشكل‭ ‬متدرج‭.‬

وبيّن‭ ‬الوزير‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬انهت‭ ‬الوزارة‭ ‬217‭ ‬عقدا‭ ‬لموظفين‭ ‬أجانب،‭ ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬انهت‭ ‬163‭ ‬عقدا،‭ ‬وفي‭ ‬2020‭ ‬انهت‭ ‬196‭ ‬عقدا‭ ‬وفي‭ ‬2021‭ ‬أنهينا‭ ‬265‭ ‬عقدا،‭ ‬وفي‭ ‬2022‭ ‬أنهينا‭ ‬275‭ ‬عقدا،‭ ‬وأخيرا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬انهت‭ ‬الوزارة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬270‭ ‬عقدا‭ ‬أجنبيا،‭ ‬مبينا‭ ‬ان‭ ‬جميع‭ ‬البدلاء‭ ‬لمن‭ ‬تم‭ ‬انهاء‭ ‬عقودهم‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬البحرينيين‭.‬

وأشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬خطة‭ ‬الوزارة‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬عناصر‭ ‬أولها‭ ‬انهاء‭ ‬العقود‭ ‬بشكل‭ ‬تدريجي‭ ‬واستبدالها‭ ‬بمعلمين‭ ‬بحرينيين،‭ ‬ويعتمد‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬مخرجات‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬للمعلين‭ ‬التي‭ ‬تخرج‭ ‬حوالي‭ ‬300‭ ‬معلم‭ ‬بشكل‭ ‬سنوي‭ ‬يتم‭ ‬توظيفهم‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬تخرجهم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الكليات‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬التخصصات،‭ ‬مبينا‭ ‬ان‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬155‭ ‬الف‭ ‬طالب‭ ‬وطالبة‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬وحوالي‭ ‬93‭ ‬الف‭ ‬طالب‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬التعليم‭ ‬الجيد‭ ‬لهؤلاء‭ ‬الطلبة‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬تطبيق‭ ‬خطط‭ ‬البحرنة‭ ‬بما‭ ‬يخدمهم‭ ‬عبر‭ ‬توظيف‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭.‬

وبيّن‭ ‬الوزير‭ ‬ان‭ ‬متوسط‭ ‬بقاء‭ ‬المتعاقد‭ ‬معهم‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬الى‭ ‬7‭ ‬سنوات‭ ‬وتوجد‭ ‬حالات‭ ‬وصلت‭ ‬الى‭ ‬15‭ ‬و20‭ ‬سنة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬تخصصات‭ ‬مثل‭ ‬الرياضيات‭ ‬ونظام‭ ‬الفصل،‭ ‬نظرا‭ ‬للحاجة،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬حتى‭ ‬هذه‭ ‬الفئات‭ ‬دخلت‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬البحرنة‭.‬

ولفت‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬التعاقدات‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭ ‬مقتصرة‭ ‬على‭ ‬الوظائف‭ ‬التعليمية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬الوزارة‭ ‬جادة‭ ‬في‭ ‬خطط‭ ‬البحرنة‭ ‬ايمانا‭ ‬منها‭ ‬بكفاءة‭ ‬العنصر‭ ‬البحريني،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬مدارس‭ ‬البنات‭ ‬وصلت‭ ‬نسبة‭ ‬البحرنة‭ ‬فيها‭ ‬الى‭ ‬99 % ‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬طاقم‭ ‬الوزارة‭ ‬الإداري‭ ‬البحرنة‭ ‬100 % ‭ ‬ويتبقى‭ ‬مدارس‭ ‬الذكور‭ ‬تتطلب‭ ‬عمل‭ ‬أكثر‭ ‬ونعد‭ ‬بالاستمرار‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬خطة‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب،‭ ‬كاشفا‭ ‬عن‭ ‬ان‭ ‬الوزارة‭ ‬لم‭ ‬تقم‭ ‬بتوظيف‭ ‬أي‭ ‬أجانب‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين‭.‬


وزيرة السياحة: مركز المعارض استضاف أكثر من 200 فعالية هذا العام

اكدت‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة‭ ‬فاطمة‭ ‬الصيرفي‭ ‬ان‭ ‬متوسط‭ ‬الاشغال‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬المعارض‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬وصل‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬إلى‭ ‬34 % ‭ ‬وان‭ ‬المعرض‭ ‬استضاف‭ ‬خلال‭ ‬2023‭ ‬فعاليات‭ ‬ومعارض‭ ‬تعدت‭ ‬200‭ ‬فعالية‭ ‬دولية‭ ‬وإقليمية‭.‬

وأضافت‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬تعليق‭ ‬النائب‭ ‬احمد‭ ‬السلوم‭ ‬بشأن‭ ‬ضرورة‭ ‬استخدام‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الترويج‭ ‬بصورة‭ ‬أكبر‭ ‬للسياحة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ان‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬هي‭ ‬أمر‭ ‬مستهدف‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الوزارة‭ ‬وانه‭ ‬تم‭ ‬العمل‭ ‬بكثافة‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬المنصات‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬البحرين‭ ‬لاستقطاب‭ ‬عدد‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬السياح‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين‭ ‬شهدنا‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لتنمية‭ ‬المشاريع‭ ‬السياحية‭.‬

كما‭ ‬أوضحت‭ ‬الوزيرة‭ ‬في‭ ‬تعليقها‭ ‬على‭ ‬مداخلة‭ ‬للنائب‭ ‬محمد‭ ‬المعرفي،‭ ‬ان‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬السياحية‭ ‬تتم‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وان‭ ‬دور‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬وهيئة‭ ‬السياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬هو‭ ‬تمكين‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ليقوم‭ ‬بدروه‭ ‬كمشغل،‭ ‬مبينة‭ ‬ان‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬الخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لقطاع‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬تخطي‭ ‬مؤشر‭ ‬الإيرادات‭ ‬السياحية‭ ‬عن‭ ‬المستهدف‭ ‬بواقع‭ ‬150 % ‭.‬

الإيرادات‭ ‬السياحية‭ ‬تعدت‭ ‬المؤشر‭ ‬150 % ،‭ ‬وتخطى‭ ‬عدد‭ ‬الزوار‭ ‬نسبة‭ ‬المستهدف‭ ‬بواقع‭ ‬119 % ،‭ ‬ومتوسط‭ ‬الانفاق‭ ‬للزائر‭ ‬تعدينا‭ ‬المؤشر‭ ‬الموضوع‭ ‬بنسبة‭ ‬110 % ،‭ ‬مضيفة‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬التوقيع‭ ‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬مكتب‭ ‬سياحي‭ ‬عالمي‭ ‬وتم‭ ‬استضافة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬مكتبا‭ ‬سياحيا‭ ‬لتعريفهم‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

بدوره‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬المعرفي‭ ‬ان‭ ‬البحرين‭ ‬تمتلك‭ ‬جميع‭ ‬المؤهلات‭ ‬لتكون‭ ‬أحد‭ ‬أفضل‭ ‬الوجهات‭ ‬السياحية‭ ‬عالميا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬موقع‭ ‬جغرافي‭ ‬وشواطئ‭ ‬وبنية‭ ‬تحتية‭ ‬متطورة‭ ‬وشعب‭ ‬مضياف،‭ ‬ولكن‭ ‬ينقصنا‭ ‬خطة‭ ‬سياحية‭ ‬واضحة‭ ‬لإدارة‭ ‬وتشغيل‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬المؤهلات‭ ‬وللأسف‭ ‬الخطة‭ ‬التي‭ ‬تتبعها‭ ‬الوزارة‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬خطة‭ ‬استراتيجية‭ ‬منفتحة‭ ‬ورؤية‭ ‬لتنشيط‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬بشكل‭ ‬منهجي‭.‬


وزير المجلسين: 15% انخفاضا في عدد الأجانب بالقطاع الحكومي

طالبت‭ ‬النائب‭ ‬مريم‭ ‬الصائغ‭ ‬بضرورة‭ ‬عمل‭ ‬عقود‭ ‬دائمة‭ ‬لأصحاب‭ ‬العقود‭ ‬المؤقتة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي،‭ ‬مضيفة‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬تعمل‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬بعقود‭ ‬مؤقتة‭ ‬ويجب‭ ‬ان‭ ‬يحصلوا‭ ‬على‭ ‬حقوقهم‭ ‬كاملة،‭ ‬مضيفة‭ ‬في‭ ‬تعليقها‭ ‬على‭ ‬إجابة‭ ‬وزير‭ ‬المجلسين‭ ‬حول‭ ‬العقود‭ ‬المؤقتة‭ ‬والجزئية،‭ ‬ان‭ ‬عدد‭ ‬تلك‭ ‬العقود‭ ‬البالغ‭ ‬305‭ ‬عقود‭ ‬كم‭ ‬ستقتصد‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬استمرار‭ ‬تلك‭ ‬العقود‭.‬

بدوره‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬غانم‭ ‬البوعينين‭ ‬ان‭ ‬عقد‭ ‬العمل‭ ‬الجزئي‭ ‬لا‭ ‬يخضع‭ ‬فيه‭ ‬الموظف‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لأنه‭ ‬يكون‭ ‬مؤمنا‭ ‬عليه،‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬عقد‭ ‬العمل‭ ‬المؤقت‭ ‬فيكون‭ ‬خاضعا‭ ‬للتأمين،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬غالبية‭ ‬العقود‭ ‬البالغة‭ ‬305‭ ‬من‭ ‬العقود‭ ‬المؤقتة‭ ‬وبالتالي‭ ‬اغلبهم‭ ‬مؤمن‭ ‬عليهم‭.‬

على‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬انتقد‭ ‬النائب‭ ‬جلال‭ ‬كاظم‭ ‬خلال‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬سؤاله‭ ‬حول‭ ‬بحرنة‭ ‬الوظائف‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬ما‭ ‬أسماه‭ ‬بعد‭ ‬الاستعانة‭ ‬بالكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الأجانب،‭ ‬مضيفا‭ ‬انه‭ ‬تلقى‭ ‬في‭ ‬شهور‭ ‬قليلة‭ ‬طلبات‭ ‬توظيف‭ ‬في‭ ‬60‭ ‬تخصصا‭ ‬من‭ ‬مواطنين‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬ذكر‭ ‬وزير‭ ‬المجلسين‭ ‬ان‭ ‬غير‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬منذ‭ ‬2019‭ ‬الى‭ ‬2023‭ ‬انخفضت‭ ‬بنسبة‭ ‬15 % ‭ ‬من‭ ‬7582‭ ‬وأصبحوا‭ ‬6450،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬عملية‭ ‬الاحلال‭ ‬تتم‭ ‬بشكل‭ ‬هادئ‭ ‬وممتدة‭ ‬حتى‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬معالجة‭ ‬الموضوع‭ ‬بأكمله‭.‬

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