التنسيقية تتابع مستجدات تطوير الخدمات الإلكترونية الحكومية وتنظيم سوق العمل

التنسيقية تتابع مستجدات تطوير الخدمات الإلكترونية الحكومية وتنظيم سوق العمل
التاريخ
12/12/2023 7:13:15 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس اجتماع اللجنة التنسيقية 472 .
واطلعت اللجنة على مستجدات تطوير الخدمات الإلكترونية الحكومية، كما استعرضت اللجنة التنسيقية نتائج تقييم مراكز الخدمة الحكومية لعام 2023.
وتابعت اللجنة الموضوعات المتصلة بتطوير إجراءات تنظيم سوق العمل.
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