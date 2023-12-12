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التنسيقية تتابع مستجدات تطوير الخدمات الإلكترونية الحكومية وتنظيم سوق العمل

12/12/2023 7:13:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أمس‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬472‭ .‬

واطلعت‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬مستجدات‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الحكومية،‭ ‬كما‭ ‬استعرضت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬نتائج‭ ‬تقييم‭ ‬مراكز‭ ‬الخدمة‭ ‬الحكومية‭ ‬لعام‭ ‬2023‭. ‬

وتابعت‭ ‬اللجنة‭ ‬الموضوعات‭ ‬المتصلة‭ ‬بتطوير‭ ‬إجراءات‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

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