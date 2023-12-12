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أطباء العقود: يطالبوننا بدفع 30% من الراتب للتأمين الاجتماعي!

12/12/2023 7:13:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)


أبدى‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينيون‭ ‬العاملون‭ ‬بنظام‭ ‬العقود‭ ‬المؤقتة‭ ‬والمدعومون‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬قلقهم‭ ‬بشأن‭ ‬إجراءات‭ ‬شمولهم‭ ‬في‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭. ‬

وقال‭ ‬الأطباء‭ ‬الذين‭ ‬يتجاوز‭ ‬عددهم‭ ‬100‭ ‬طبيب‭ ‬ويعملون‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬القرار‭ ‬بإتاحة‭ ‬المجال‭ ‬للأطباء‭ ‬العاملين‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬للتسجيل‭ ‬في‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والاشتراك‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬التقاعد‭ ‬للقطاع‭ ‬العام،‭ ‬وما‭ ‬صاحب‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬إشادات‭ ‬وثناء،‭ ‬فوجئوا‭ ‬بأن‭ ‬عليهم‭ ‬تحمل‭ ‬نسبة‭ ‬التأمين‭ ‬كاملة‭ ‬وهي‭ ‬30‭% ‬من‭ ‬الراتب‭.‬

وأوضحوا‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أنهم‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬تسجيلهم‭ ‬في‭ ‬التأمينات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬‎وبعد‭ ‬مطالبات‭ ‬حثيثة‭ ‬لقيدهم‭ ‬في‭ ‬سجلات‭ ‬التأمينات،‭ ‬تم‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬إصدار‭ ‬تعميم‭ ‬بإمكانية‭ ‬خضوعهم‭ ‬للتأمين،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬خلق‭ ‬لديهم‭ ‬أملا‭ ‬واستحسانا‭ ‬بالاستجابة‭ ‬لمطالباتهم‭ ‬ومطالبات‭ ‬النواب،‭ ‬لكنهم‭ ‬فوجئوا‭ ‬بخطاب‭ ‬يفيد‭ ‬بأن‭ ‬استقطاعات‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬يتحملها‭ ‬الطبيب‭ ‬نفسه،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬استقطاع‭ ‬30‭% ‬من‭ ‬الراتب‭. ‬

وقال‭ ‬الأطباء‭ ‬إن‭ ‬المادة‭ ‬11‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ (‬13‭) ‬لسنة‭ ‬1975‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬معاشات‭ ‬ومكافآت‭ ‬التقاعد‭ ‬لموظفي‭ ‬الحكومة‭ ‬وتعديلاته‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يقتطع‭ ‬من‭ ‬الموظف‭ ‬نسبة‭ ‬من‭ ‬راتبه‭ ‬الأساسي،‭ ‬ويكون‭ ‬الاقتطاع‭ ‬من‭ ‬الراتب‭ ‬بأقساط‭ ‬متساوية‭ ‬شهرياً،‭ ‬و‎تسهم‭ ‬الحكومة‭ ‬بنسبة‭ (‬20%‭) ‬من‭ ‬الراتب‭ ‬الأساسي‭ ‬للموظف‭. ‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬عقود‭ ‬الاطباء‭ ‬لا‭ ‬تخضع‭ ‬لجداول‭ ‬رواتب‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬وبنفس‭ ‬الوقت‭ ‬فإن‭ ‬رواتب‭ ‬العقود‭ ‬أقل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الرواتب‭ ‬التي‭ ‬تمنح‭ ‬للأطباء‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬الاخرى،‭ ‬كما‭ ‬أنهم‭ ‬لا‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬العلاوات‭ ‬أو‭ ‬الزيادة‭ ‬السنوية‭ ‬ولا‭ ‬على‭ ‬بدل‭ ‬المناوبات،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬مكافآت‭ ‬مالية‭ ‬أو‭ ‬معنوية‭ ‬أثناء‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬أو‭ ‬بعدها‭. ‬يضاف‭ ‬الى‭ ‬ذلك‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬استقطاع‭ ‬إجازاتهم‭ ‬المرضية‭ ‬من‭ ‬رصيد‭ ‬إجازاتهم‭ ‬السنوية‭. ‬ثم‭ ‬يأتي‭ ‬استقطاع‭ ‬30‭% ‬للتأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ليمثل‭ ‬صدمة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لهم،‭ ‬وبنفس‭ ‬الوقت‭ ‬لا‭ ‬يمكنهم‭ ‬البقاء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تأمين‭ ‬اجتماعي،‭ ‬وخاصة‭ ‬أنهم‭ ‬ينتظرون‭ ‬التثبيت‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة،‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬مصلحتهم‭ ‬ان‭ ‬يبقوا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تأمين‭ ‬للتقاعد‭. ‬

وناشد‭ ‬الأطباء‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بإعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب،‭ ‬مطالبين‭ ‬بمعاملتهم‭ ‬معاملة‭ ‬الأطباء‭ ‬الآخرين‭ ‬في‭ ‬تحمل‭ ‬النسبة‭ ‬الباقية‭ ‬من‭ ‬الاستقطاعات‭.‬

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