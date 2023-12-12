عيسى بن علي يشهد احتفال الجامعة الأهلية بالأعياد الوطنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬البروفيسور‭ ‬عبدالله‭ ‬الحواج‭ ‬الرئيس‭ ‬المؤسس‭ ‬للجامعة‭ ‬الأهلية،‮

‬أن

احتفاء

الجامعة‭ ‬بالمناسبات‭ ‬الوطنية‭ ‬سنوياً‭ ‬يأتي‭ ‬إيماناً‭ ‬منها‭ ‬بأهمية‭ ‬غرس‭ ‬الروح‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬أبنائها،‭ ‬مثنياً‮

‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العرس‭ ‬السنوي،‭ ‬منوهاً‮

‬بالدعم‭ ‬والرعاية‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬انعكس‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬التقدير‭ ‬لبرامجها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬هيئة‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬ودرجة‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الثقة‭ ‬لدى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬العالمية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬الجامعات‭.‬

وعبر‭ ‬الحواج‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لمحافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬ومشاركتها‮

‬في‭ ‬المهرجان

الوطني،‭ ‬مبدياً‮

‬اعتزازه‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة

مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬والجامعية‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬سيما‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭.‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬نوه‭ ‬البروفيسور‭ ‬منصور‭ ‬العالي‮

‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬بمشاركة

محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭ ‬السنوي‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬بمناسبة‭ ‬عزيزة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬أهالي‭ ‬البحرين،‭ ‬مبدياً‮

‬اعتزازه‭ ‬بروح‭ ‬الولاء‭ ‬والإخلاص‭ ‬البارزة‭ ‬لدى‭ ‬طلبة‭ ‬الجامعة‭ ‬وباحثيها،‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬وراء‭ ‬انجاز‭ ‬الجامعة‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬الأبحاث‭ ‬المنشورة‭ ‬عالمياً؛‭ ‬والتي‭ ‬تعبر‭ ‬عنها‭ ‬فاعليتها‭ ‬البالغة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬بحوث‭ ‬اجتماعية‭ ‬واقتصادية‭ ‬لخدمة‭ ‬البحرين‭.‬