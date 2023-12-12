عيسى بن علي يشهد احتفال الجامعة الأهلية بالأعياد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شهد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة مدير إدارة البرامج الاجتماعية وشؤون المجتمع بمحافظة العاصمة، المهرجان الذي أقامته الجامعة الأهلية لمنتسبيها بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، وذلك بمبنى الجامعة وسط مشاركة واسعة من الطلبة وأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية.
وأكد البروفيسور عبدالله الحواج الرئيس المؤسس للجامعة الأهلية،
أن
احتفاء
الجامعة بالمناسبات الوطنية سنوياً يأتي إيماناً منها بأهمية غرس الروح الوطنية في نفوس أبنائها، مثنياً
على مشاركة عدد كبير من الطلبة في هذا العرس السنوي، منوهاً
بالدعم والرعاية التي تحظى بها الجامعة الأهلية من القيادة الحكيمة، الأمر الذي انعكس على نجاح الجامعة في الحصول على أعلى درجات التقدير لبرامجها من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب ودرجة عالية من الثقة لدى العديد من المؤسسات العالمية المتخصصة في تصنيف الجامعات.
وعبر الحواج عن شكره وتقديره لمحافظة العاصمة على دعمها ومشاركتها
في المهرجان
الوطني، مبدياً
اعتزازه بالدور الذي تضطلع به محافظة العاصمة في دعم ومساندة
مختلف المؤسسات التعليمية والجامعية في المحافظة سيما الجامعة الأهلية.
من ناحيته، نوه البروفيسور منصور العالي
رئيس الجامعة بمشاركة
محافظة العاصمة في المهرجان السنوي الذي يقام بمناسبة عزيزة على كافة أهالي البحرين، مبدياً
اعتزازه بروح الولاء والإخلاص البارزة لدى طلبة الجامعة وباحثيها، والتي كانت وراء انجاز الجامعة المئات من الأبحاث المنشورة عالمياً؛ والتي تعبر عنها فاعليتها البالغة في خدمة المجتمع عبر تقديم بحوث اجتماعية واقتصادية لخدمة البحرين.
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