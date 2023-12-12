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دعما لأعمال جمعية رعاية الطفل والأمومة:الشيخة العنود بنت محمد تنيب سمو الشيخة حصة لافتتاح مهرجان طبق الخير

12/12/2023 7:13:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أنابت‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬العنود‭ ‬كريمة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬حرم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬كريمة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬لحضور‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬مهرجان‭ ‬طبق‭ ‬الخير‭
‬الـ39،‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بجمعية‭ ‬رعاية‭ ‬الطفل‭ ‬والأمومة‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ (‬12‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭) ‬دعما‭ ‬لأعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬الخيرية‭.‬




‬تميز‭ ‬مهرجان‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بشعاره‭ (‬البحرين‭ ‬واحة‭ ‬خضراء‭)‬؛‭ ‬لـما‭ ‬تمتاز‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬منتوجات‭ ‬زراعية‭ ‬وما‭ ‬تحمله‭ ‬من‭ ‬قيم‭ ‬العطاء‭. ‬‮
‬وانضم‭ ‬إلى‭ ‬المهرجان‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬22‭ ‬مشاركاً‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬التابعة‭ ‬للجمعية‭ ‬والجمعيات‭ ‬الأهلية‭ ‬والأفراد‭.‬

وأشادت‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬العنود‭ ‬بما‭ ‬يوليه‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬ورعاية‭ ‬للأعمال‭ ‬الخيرية‭ ‬والإنسانية‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يجسد‭ ‬ما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬جلالته‭ ‬من‭ ‬مشاعر‭ ‬إنسانية‭ ‬نبيلة‭ ‬جعلت‭ ‬منه‭ ‬نموذجًا‭ ‬للقائد‭ ‬الإنسان‭ ‬والمعطاء‭.‬

ورفعت‭ ‬سموها‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وإلى‭ ‬شعب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬المملكة‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭ ‬إحياء‭ ‬لذكرى‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬المؤسس‭ ‬أحمد‭ ‬الفاتح‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬مسلمة‭ ‬عام‭ ‬1783‭ ‬ميلادية،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬جلالته‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬متمنية‭ ‬سموها‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دوام‭ ‬الأفراح‭ ‬والرفعة‭ ‬والازدهار‭.‬

وأكدت‭ ‬سموها‭ ‬أن‭ ‬التوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬والسديدة‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬والإنساني‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ينعكس‭ ‬أثرها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حجم‭ ‬الجهود‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الرعاية‭ ‬والدعم‭ ‬للمواطنين‭ ‬بمختلف‭ ‬شرائحهم‭.‬

كما‭ ‬أشادت‭ ‬بدعم‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬اللامحدود‭ ‬للعمل‭ ‬الخير‭ ‬والإنساني،‭ ‬وقالت‭ ‬سموها‭ ‬إن‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬تمثل‭ ‬منبراً‭ ‬للعطاء‭ ‬والإنسانية‭.‬

كما‭ ‬نوهت‭ ‬سموها‭ ‬بجهود‭ ‬ودعم‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬المرأة‭ ‬تصعد‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬حيث‭ ‬شجعت‭ ‬سموها‭ ‬ورعت‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬مكنت‭ ‬بنات‭ ‬ونساء‭ ‬الوطن‭ ‬من‭ ‬إنشاء‭ ‬المؤسسات‭ ‬المعنية‭ ‬بشؤون‭ ‬المرأة‭ ‬والأسرة‭ ‬والطفل‭ ‬وغيرها‭.‬

وأعربت‭ ‬سموها‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬لجمعية‭ ‬رعاية‭ ‬الطفل‭ ‬والأمومة‭ ‬ورئيستها‭ ‬الشيخة‭ ‬هند‭ ‬بنت‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬جهدهم‭ ‬الإنساني‭ ‬الوافر،‭ ‬وحرصهم‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬الخير‭ ‬وإقامة‭ ‬الفعاليات‭ ‬الخيرية‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع،‭ ‬معربة‭ ‬سموها‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬الكبيرة‭ ‬لمشاركتها‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الخير‭ ‬والعطاء‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬


‬من‭ ‬جانبها،‭ ‬أعربت‭ ‬الشيخة‭ ‬هند‭ ‬بنت‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيسة‭ ‬جمعية‭ ‬رعاية‭ ‬الطفل‭ ‬والأمومة‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬تقديرها‭ ‬لدعم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬العنود‭ ‬بنت‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬حرم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬وحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬الغنادير‭ ‬كريمة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إكمال‭ ‬مسيرة‭ ‬الجمعية‭ ‬ودعما‭ ‬للمشاريع‭ ‬الخيرية‭.‬


‬وذكرت‭ ‬الشيخة‭ ‬هند‭ ‬‮«‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬المتواصلة،‭ ‬تستمر‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬تقدير‭ ‬ثقة‭ ‬الجمهور‭ ‬ودعمه‭ ‬المستمر‭ ‬لمسيرتها‭ ‬التي‭ ‬أسستها‭ ‬العضوات‭ ‬الراحلات،‭ ‬على‭ ‬رأسهن‭ ‬الرئيسة‭ ‬السابقة،‭ ‬الشيخة‭ ‬لولوة‭ ‬بنت‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزميلاتها،‭ ‬اللواتي‭ ‬قمن‭ ‬بدورهن‭ ‬الوطني‭ ‬نحو‭ ‬الوطن‭ ‬والمجتمع‭ ‬والمرأة‭ ‬والطفل‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬الشيخة‭ ‬هند‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ريع‭ ‬المهرجان‭ ‬سيتم‭ ‬تخصيصه‭ ‬لإكمال‭ ‬وإنجاز‭ ‬روضة‭ ‬الشيخة‭ ‬لولوة‭ ‬النموذجية‭ ‬التي‭ ‬تستقطب‭ ‬الأطفال‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬المدرسة‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬الحضانة،‭ ‬وستحتضن‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي،‭ ‬فيما‭ ‬سيتم‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬للطلبة‭ ‬الإخوة‭ ‬مراعاة‭ ‬لظروف‭ ‬العائلة‭ ‬البحرينية‮»‬‭.‬


‬ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجمعية‭ ‬تتعاون‭ ‬خلال‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬لتطوير‭ ‬وتدريب‭ ‬أداء‭ ‬المدرسات‭ ‬العاملات‭ ‬ضمن‭ ‬مؤسسات‭ ‬الجمعية‭ ‬التعليمية،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬تنظيم‭ ‬الورش‭ ‬داخل‭ ‬الصفوف‭ ‬الدراسية‭.‬

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