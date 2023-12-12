دعما لأعمال جمعية رعاية الطفل والأمومة:الشيخة العنود بنت محمد تنيب سمو الشيخة حصة لافتتاح مهرجان طبق الخير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أنابت سمو الشيخة العنود كريمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل خليفة، حرم سمو الشيخ علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة وزير شؤون الديوان الملكي سمو الشيخة حصة كريمة سمو الشيخ علي بن عيسى آل خليفة وزير شؤون الديوان الملكي لحضور حفل افتتاح مهرجان طبق الخير
الـ39، الذي أقيم بجمعية رعاية الطفل والأمومة أمس الثلاثاء (12 ديسمبر 2023) دعما لأعمال الجمعية الخيرية.
تميز مهرجان هذا العام بشعاره (البحرين واحة خضراء)؛ لـما تمتاز به مملكة البحرين من منتوجات زراعية وما تحمله من قيم العطاء.
وانضم إلى المهرجان ما يقرب من 22 مشاركاً من المؤسسات التابعة للجمعية والجمعيات الأهلية والأفراد.
وأشادت سمو الشيخة العنود بما يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، من اهتمام ورعاية للأعمال الخيرية والإنسانية داخل مملكة البحرين وخارجها، وهو الأمر الذي يجسد ما يتمتع به جلالته من مشاعر إنسانية نبيلة جعلت منه نموذجًا للقائد الإنسان والمعطاء.
ورفعت سموها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك المعظم وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وإلى شعب مملكة البحرين بمناسبة احتفال المملكة بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي جلالته مقاليد الحكم، متمنية سموها لمملكة البحرين دوام الأفراح والرفعة والازدهار.
وأكدت سموها أن التوجيهات السامية والسديدة لجلالة الملك المعظم الهادفة إلى التوسع في العمل الخيري والإنساني بمملكة البحرين ينعكس أثرها من خلال حجم الجهود الحكومية في إقامة العديد من المشاريع التنموية التي تسهم في توفير الرعاية والدعم للمواطنين بمختلف شرائحهم.
كما أشادت بدعم صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة اللامحدود للعمل الخير والإنساني، وقالت سموها إن صاحبة السمو الملكي تمثل منبراً للعطاء والإنسانية.
كما نوهت سموها بجهود ودعم صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم في دعم المرأة البحرينية، ما جعل المرأة تصعد إلى آفاق التميز في مختلف المجالات، حيث شجعت سموها ورعت المبادرات التي مكنت بنات ونساء الوطن من إنشاء المؤسسات المعنية بشؤون المرأة والأسرة والطفل وغيرها.
وأعربت سموها عن شكرها لجمعية رعاية الطفل والأمومة ورئيستها الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة على جهدهم الإنساني الوافر، وحرصهم على عمل الخير وإقامة الفعاليات الخيرية التي تصب في خدمة المجتمع، معربة سموها عن سعادتها الكبيرة لمشاركتها في أعمال الخير والعطاء التي تقام في مملكة البحرين.
من جانبها، أعربت الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة رئيسة جمعية رعاية الطفل والأمومة عن بالغ تقديرها لدعم سمو الشيخة العنود بنت محمد آل خليفة حرم سمو الشيخ علي بن عيسى آل خليفة وزير شؤون الديوان الملكي وحضور سمو الشيخة حصة الغنادير كريمة سمو الشيخ علي بن عيسى آل خليفة من أجل إكمال مسيرة الجمعية ودعما للمشاريع الخيرية.
وذكرت الشيخة هند «على مدى السنوات المتواصلة، تستمر الجمعية في تقدير ثقة الجمهور ودعمه المستمر لمسيرتها التي أسستها العضوات الراحلات، على رأسهن الرئيسة السابقة، الشيخة لولوة بنت محمد آل خليفة وزميلاتها، اللواتي قمن بدورهن الوطني نحو الوطن والمجتمع والمرأة والطفل».
وأشارت الشيخة هند إلى أن «ريع المهرجان سيتم تخصيصه لإكمال وإنجاز روضة الشيخة لولوة النموذجية التي تستقطب الأطفال ما قبل المدرسة بدءا من مرحلة الحضانة، وستحتضن الأطفال من كافة فئات المجتمع المحلي، فيما سيتم تقديم الدعم للطلبة الإخوة مراعاة لظروف العائلة البحرينية».
ولفتت إلى أن الجمعية تتعاون خلال الوقت الراهن مع صندوق العمل «تمكين» لتطوير وتدريب أداء المدرسات العاملات ضمن مؤسسات الجمعية التعليمية، حيث يتم تنظيم الورش داخل الصفوف الدراسية.
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