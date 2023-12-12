انطلاق مؤتمر البحرين الدولي الافتراضي في الذكاء الاصطناعي بالخدمات الصحية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بحضور الدكتورة مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية يقام اليوم مؤتمر البحرين الدولي الافتراضي الثاني في مجال الذكاء الاصطناعي بالخدمات الصحية، وبمشاركة ضيف المؤتمر الدكتور جورج شيريان رئيس الأطباء والرئيس التنفيذي لمستشفى الإرسالية الأمريكية بالبحرين، والذي ينظم بالتعاون بين المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي، وجي اي سي ميديا الإماراتية، وبالشراكة مع مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور جاسم حاجي رئيس المؤتمر، ورئيس المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي، إنّ المؤتمر سيركز على تبادل المعرفة والخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته بالخدمات الصحية، حيث أنه سيشكل منصة مهمة لتواصل وتعاون الخبراء والمهتمين في هذا المجال من مختلف دول العالم، متطلعاً بأن يتمخض المؤتمر عن توصيات تدعم توظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات الصحية المقدمة لكافة أفراد المجتمع.
وأعرب حاجي عن شكره للمستشفيات الحكومية على الدعم المستمر لجميع الجهود التي تصب نحو تحديث الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في هذا الصدد.
وسيشارك في المؤتمر نخبة من المتحدثين من جهات مختلفة، كلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي، وجامعة خليفة بالإمارات المتحدة، ومؤسسة سيرنر الشرق الأوسط وأفريقيا فرع المملكة العربية السعودية، ومركز استخبارات الرعاية الصحية في مستشفى جامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية بالإمارات العربية المتحدة، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المملكة العربية السعودية، وجامعة البحرين، بالإضافة إلى متحدثين إقليميين ودوليين آخرين.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشة أهمية ودور الذكاء الاصطناعي في الخدمات الصحية من خلال دعم المرضى والأطباء والعمليات الإدارية في المستشفيات باستخدام تقنيات تعلم الآلة و«التعلم العميق». كما يسلط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في زيادة دقة الكشف عن الأمراض الوراثية والمزمنة باستخدام تقنيات حديثة وتحليل البيانات الضخمة للكشف المبكر والوقاية من الأمراض، بالإضافة إلى تسهيل وتسريع عمليات غرف الطوارئ.
MENAFN12122023000055011008ID1107583449
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.