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انطلاق مؤتمر البحرين الدولي الافتراضي في الذكاء الاصطناعي بالخدمات الصحية

12/12/2023 7:13:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
‬بحضور‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬الجلاهمة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬يقام‭ ‬اليوم‭ ‬مؤتمر‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬الافتراضي‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بالخدمات‭ ‬الصحية،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬ضيف‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدكتور‭ ‬جورج‭ ‬شيريان‭ ‬رئيس‭ ‬الأطباء‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمستشفى‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين،‭ ‬والذي‭ ‬ينظم‭ ‬بالتعاون‭ ‬بين‭ ‬المجموعة‭ ‬العالمية‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وجي‭ ‬اي‭ ‬سي‭ ‬ميديا‭ ‬الإماراتية،‭ ‬وبالشراكة‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬للبحوث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬


‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬جاسم‭ ‬حاجي‭ ‬رئيس‭ ‬المؤتمر،‭ ‬ورئيس‭ ‬المجموعة‭ ‬العالمية‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬إنّ‭ ‬المؤتمر‭ ‬سيركز‭ ‬على‭ ‬تبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬والخبرات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتطبيقاته‭ ‬بالخدمات‭ ‬الصحية،‭ ‬حيث‭ ‬أنه‭ ‬سيشكل‭ ‬منصة‭ ‬مهمة‭ ‬لتواصل‭ ‬وتعاون‭ ‬الخبراء‭ ‬والمهتمين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬متطلعاً‭ ‬بأن‭ ‬يتمخض‭ ‬المؤتمر‭ ‬عن‭ ‬توصيات‭ ‬تدعم‭ ‬توظيف‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬لكافة‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭.‬


‬وأعرب‭ ‬حاجي‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬المستمر‭ ‬لجميع‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬نحو‭ ‬تحديث‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬وتوظيف‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭.‬


‬وسيشارك‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المتحدثين‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬مختلفة،‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬والعلوم‭ ‬الطبية‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬وجامعة‭ ‬خليفة‭ ‬بالإمارات‭ ‬المتحدة،‭ ‬ومؤسسة‭ ‬سيرنر‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وأفريقيا‭ ‬فرع‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬ومركز‭ ‬استخبارات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬جامعة‭ ‬الملك‭ ‬فيصل‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬ومدينة‭ ‬الشيخ‭ ‬شخبوط‭ ‬الطبية‭ ‬بالإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬جامعة‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬للبترول‭ ‬والمعادن‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وجامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬متحدثين‭ ‬إقليميين‭ ‬ودوليين‭ ‬آخرين‭.‬


‬ويتضمن‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬المؤتمر‭ ‬مناقشة‭ ‬أهمية‭ ‬ودور‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬المرضى‭ ‬والأطباء‭ ‬والعمليات‭ ‬الإدارية‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬باستخدام‭ ‬تقنيات‭ ‬تعلم‭ ‬الآلة‭ ‬و«التعلم‭ ‬العميق‮»‬‭. ‬كما‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬دقة‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬الأمراض‭ ‬الوراثية‭ ‬والمزمنة‭ ‬باستخدام‭ ‬تقنيات‭ ‬حديثة‭ ‬وتحليل‭ ‬البيانات‭ ‬الضخمة‭ ‬للكشف‭ ‬المبكر‭ ‬والوقاية‭ ‬من‭ ‬الأمراض،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تسهيل‭ ‬وتسريع‭ ‬عمليات‭ ‬غرف‭ ‬الطوارئ‭.‬

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