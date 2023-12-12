بمناسبة الاحتفال بيوم الشرطة البحرينية.. فعاليات وطنية:

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) البحرين حققت العديد من المنجزات الوطنية
برزت في ظل استقرار أمني يبث الطمأنينة في نفوس جميع
أكدت فعاليات وطنية بمناسبة الاحتفال بيوم الشرطة البحرينية الذي يصادف 14 ديسمبر من كل عام أن مملكة البحرين حققت العديد من المنجزات الوطنية؛ والتي برزت في ظل استقرار أمني يبث الطمأنينة في نفوس جميع مكونات المجتمع البحريني، وذلك من منطلق شراكة مجتمعية استطاعت وزارة الداخلية أن تعززها في مجتمع متماسك بكل ثقة من منطلق خطة وطنية استراتيجية؛ قامت على ترسيخ بنيانها، وتنفيذها بروح وطنية.
وأشادت الفعاليات بحرص وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية على مواكبة كل تطور للتقدم بالفكر، والعلم، والخبرة، والجديد في النواحي الأمنية؛ لتحقق العديد من الانجازات التي كانت محط أنظار وتقدير دولي في مجالات مختلفة، يضاف إليه الحرص على نشر الثقافة الأمنية بمختلف موضوعاتها وأشكالها.
رئيس غرفة البحرين يشيد بالاستراتيجيات الأمنية المتطورة
أكد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة البحرين بمناسبة يوم الشرطة البحريني أن الأمن والاقتصاد ركيزتان لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، وهما مفتاح النماء الاقتصادي الذي تسعى إليه مملكة البحرين، منوهاً بأهمية دور رجال الأمن البواسل، في توفير بيئة جاذبة للاستثمارات وداعمة لبيئة العمل بما ينعكس على الاقتصاد الوطني برمّته ويدفعه قدماً نحو مزيد من النمو والنماء في معدلاته ومشروعاته التنموية.
ولفت إلى أن وزارة الداخلية البحرينية لعبت دوراً رئيسياً عبر تحمل مسؤوليتها الوطنية وقيامها بعملها الدؤوب والمستمر في الحفاظ على مكتسبات الوطن فيما تشهده البحرين اليوم من تقدم ونماء على مختلف الأصعدة وكافة المستويات، معربا عن خالص الشكر والتقدير لجهود الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على قيادته المتميزة، وخلق الاستراتيجيات الأمنية المتطورة، والعمل بجاهزية عالية متواصلة رفيعة المستوى.
مناسبة مهمة نستذكر فيها دور الشرطة في حفظ الأمن واستقرار المجتمع
قال المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إن يوم الشرطة البحرينية هو مناسبة مهمة من المناسبات الوطنية التي نستذكر من خلالها الدور الوطني الذي تقوم به الشرطة البحرينية في حفظ الأمن واستقرار المجتمع وحماية وصون مكتسباته الوطنية، منوها بالدور الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز الشراكة المجتمعية لتحقيق الأهداف المشتركة بين الشرطة والمجتمع.
وأعرب الدرازي عن خالص التهاني والتبريكات للفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وجميع منتسبي وزارة الداخلية بهذه المناسبة الوطنية، مؤكدا دعم المؤسسة الوطنية التام لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن وسلامة كل من يعيش على أرض مملكة البحرين.
فخورون بالتضحيات التي يقدمها رجال الأمن العام
تقدم السيد إبراهيم عبدالله آل الشيخ عضو مجلس الأعمال البحريني السعودي، بالتهنئة للشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، لحرصه الدائم على استتباب الأمن والأمان في مملكة البحرين، وحرصه على حماية المواطن البحريني والمقيمين في مملكة البحرين، ونحن فخورون برجال الأمن العام وما يقدمونه لشعب البحرين من تضحيات وجهود ساهمت في الحفاظ على مكتسبات الوطن.
رجل الشرطة هو
العون والأمن والعدل المتجسد على أرض المملكة
ورفعت رئيسة لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب المحامية هدى راشد المهزع التهاني والتبريكات إلى الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وجميع منتسبي الوزارة، بمناسبة يوم الشرطة البحرينية، مؤكدة أن الشرطة البحرينية هي ذراع إنفاذ القانون في المملكة، والسلطة المعاونة لسلطة القضاء والمحققة لمبادئ العدالة في المجتمع.
وأشارت المهزع إلى أن كل بحريني يؤمن بأن رجل الشرطة هو العون والأمن والعدل المتجسد على ارض المملكة، ولذلك فإن حبهم يزداد في قلوب المواطنين الذين يثمنون جهودهم الكبيرة في حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار وتسيير أمور الناس.
الاستقرار الأمني يعدّ عصب التنمية وركيزة النمو الاقتصادي
وأكد يوسف صلاح الدين رجل الأعمال أن الاحتفال بيوم الشرطة البحرينية مناسبة وطنية عزيزة نعبر من خلالها عن فخرنا واعتزازنا بما قدمه رجالاتها البواسل من تضحيات وتفان للمساهمة بشكل فعال في نهضة الوطن، والحفاظ على أمنه واستقراره.
وأضاف أن الاستقرار الأمني يعدّ عصب التنمية وركيزة النمو الاقتصادي والضمانة الرئيسية لرفعة الوطن وتقدمه في كل المجالات ومختلف القطاعات، منوهاً إلى أن هناك علاقة حتمية شمولية تكاملية بين الدور المتعاظم الذي يقدمه رجال الأمن في مختلف مواقعهم وبين ما تحققه البحرين من مؤشرات إيجابية للنمو الاقتصادي تؤكد نجاح كافة المساعي التي تبذلها الحكومة بمشاركة القطاع الخاص نحو تحقيق مستهدفات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والمضي قدما في كافة مسارات التنمية تحقيقاً لرؤى وتطلعات عاهل البلاد المعظم في تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد.
يوم الشرطة البحرينية فرصة للاعتزاز بمنجزاتها الوطنية
وأشارت الاستاذة الدكتورة منى راشد الزياني إلى أن أمن الوطن له معان عميقة تتجذر في نفوسنا جميعا ودمائنا، لتغدو هذه العبارات أكثر صلابة وتنصهر في جميع مبادراتنا وسلوكياتنا في جميع مناحي حياتنا، مؤكدة أهمية تظافر كافة جهود مؤسسات المجتمع على جميع الأصعدة في تحقيق الامن والرخاء والتنمية، حيث ان الاحتفال بيوم الشرطة البحرينية فرصة للاعتزاز بمنجزاتها الوطنية على مر السنين وكذلك التأكيد على التعاون والتواصل بين الجميع في تحقيق الامن الشامل.
الشرطة البحرينية تشكل عمودا فقريا لاستقرار الأمن والأمان
وأكد الدكتور خالد بومطيع أن تاريخ الشرطة في البحرين يعتبر من العلامات المميزة لنهضة الحياة الإدارية والتنظيمية في مملكة البحرين، إذ تعتبر الشرطة من الوحدات الأولى التي كونتها حكومة البحرين مع بدايات القرن الماضي وشكلت عنصرا مهما في ضبط الأمن واستقرار الحياة المدنية في جميع مناطق البحرين.
وأضاف أن شرطة مملكة البحرين تشكل عمودا فقريا أساسيا لاستقرار الأمن والأمان والذي جعل البحرين في مصاف الدول الأولى عالميا في مجال الأمن والأمان، ويقوم ذلك على كفاءات بحرينية في القيادة والتوجيه والتخطيط والتواصل مع المجتمع بحسب أرقى النظريات والتطبيقات على مستوى العالم، ويمثل ذلك نتائج ميدانية تحققها الشرطة ووزارة الداخلية بقيادة وزير الداخلية.
مناسبة وطنية للتقدير والاعتراف بالجهود الكبيرة للشرطة
وأوضح الدكتور محمد المبارك ان الشعب البحريني يحتفل بفخر واعتزاز بيوم الشرطة البحرينية، وهو مناسبة وطنية يعبر الاحتفال بها عن التقدير والاعتراف بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الشرطة في حفظ الأمن والنظام. ويعكس هذا اليوم الاحتفالي التكامل الوثيق بين شرطة المملكة والمجتمع البحريني.. منوها بدور الشرطة في تعزيز التكامل بين الشرطة والمجتمع، فمنذ تأسيسها تعمل شرطة البحرين على الحفاظ على الأمن والأمان وتعزيز التواصل والتعاون بين الشرطة والمواطنين.
كما يشغل دور شرطة المجتمع مكانة خاصة في تعزيز الثقة وبناء علاقات قائمة على التفاهم والشراكة بين القوات الأمنية وأفراد المجتمع. ويتمثل دورها في توفير المساعدة والدعم اللازم للمجتمع، وتعزيز الوعي الأمني، والمشاركة في فعاليات تحسين البيئة الأمنية.
مستوى تدريب متطور يواكب متغيرات الحياة
أشارت الدكتورة لولوة بودلامة إلى أن حس المسؤولية والالتزام وجودة التخطيط ودقة التنفيذ الذي يمتاز به العاملون في مختلف القطاعات الأمنية حفظ المجتمع البحرين ومتن من ركائزه الأمنية وهو ما ينعكس بشكل جلي في حفظ النظام العام الذي نلمسه ونعيشه جميعا في مجتمعنا البحريني الآمن.
وأشادت بالمشاريع التي تتبناها وزارة الداخلية، من أهمها التوسع في تطبيق مشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، اللذين يعتبران مشروعين رائدين يصبان بشكل مباشر في تعزيز حقوق الإنسان الذي يعتبر نهجا وطنيا أصيلا، تحرص على تكريسه مملكة البحرين في جميع المجالات.
دعم جلالة الملك أسهم في نجاح دور الشرطة الوطني بكلّ اقتدارٍ
وأشار الدكتور علي أحمد العمران العميد المشارك لكلية الآداب والعلوم بالجامعة الأهلية إلى ان الشّرطة البحرينية قطعت أشواطًا كبيرة ووصلت إلى مستويات متقدّمة في الكفاءة والتّجهيزات، وذلك من خلال الخطط والبرامج الناجحة التي تسير عليها وزارة الداخلية، مشيدا بالدعم والرعاية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، وبمساعدة ومساندة ومتابعة الحكومة برئاسة صاحب السّمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وإنّ هذا الدعم الكبير هو ما مكنها من أداء دورها الوطني بكلّ اقتدارٍ واحترافيةٍ وانضباطٍ، ووفر لها كلّ المقومات والأسباب التي عززت من جاهزيتها وقدرتها على تخطي العقبات والتعامل الصحيح مع مختلف الأوضاع والظروف والتطورات.
منجزات وطنية في ظل استقرار أمني
وقالت الإعلامية والباحثة الأكاديمية الدكتورة سهير المهندي إن مملكة البحرين حققت الكثير من المنجزات الوطنية؛ التي برزت في ظل استقرار أمني يبث الطمأنينة في نفوس جميع مكونات المجتمع البحريني، وذلك من منطلق شراكة مجتمعية استطاعت وزارة الداخلية أن تعززها في مجتمع متماسك بكل ثقة من منطلق خطة وطنية استراتيجية؛ قامت على ترسيخ بنيانها، وتنفيذها بروح وطنية.
وأضافت قائلة: وتحرص وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية على مواكبة كل تطور للتقدم بالفكر، والعلم، والخبرة، والجديد في النواحي الأمنية؛ لتحقق العديد من الانجازات التي كانت محط أنظار وتقدير دولي في مجالات مختلفة، يضاف إليه الحرص على نشر الثقافة الأمنية بمختلف موضوعاتها وأشكالها.
شرطة البحرين مثال نموذجي في المهنية والحرفية
أكد القبطان محمود المحمود رئيس تحرير جريدة الديلي تريبيون الإنجليزية أن رجال شرطة البحرين يعتبرون مثالاً نموذجياً في المهنية والحرفية، حيث استطاعت الشرطة أن تحقق المعادلة الصعبة في الموازنة بين تحقيق الأمن ومكافحة الجريمة من جهة، وتوطيد العلاقة المجتمعية بين أبناء الوطن والمقيمين فيه من جهة أخرى.
كما تمكنت بدورها الكبير من إسعاد المواطنين والمقيمين من خلال إضفاء الشعور بالأمان والطمأنينة في ذهن كل إنسان يعيش على أرض مملكة البحرين الطيبة، حيث إن وجود رجل الشرطة في أي موقع يترك في ذهن المواطن والمقيم شعورا بالأمن والأمان والانتظام والتعاون والتشارك، مؤكداً أن هذه المشاعر غير محسوسة في بعض بلدان العالم، وهو ما يؤكد نجاح وزارة الداخلية في كسب احترام وحب المجتمع لهم.
الشرطة البحرينية شريك استراتيجي وكفاءة عالية في تنفيذ القانون
وقال المستشار الاعلامي خالد عبدالله ابو احمد ان شرطة البحرين قد تجاوزت العمل الشرطي التقليدي إلى آفاق واسعة جدا من التطور والازدهار في جميع المجالات، وقد باتت هي الأقرب للمواطنين والمقيمين وأصبحت شريكا استراتيجيا نجدها حاضرة بقوة في إطار القانون والالتزام بأداء الواجبات الأمنية والقانونية، بدعم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف ان هذا الحضور الكبير لشرطة البحرين في الواقع أسهم بقدر كبير في انخفاض معدلات الجريمة، وبالتالي حماية الأرواح والممتلكات وحفظ الأمن والاستقرار من خلال الوقاية من الجريمة والحدّ من انتشارها من خلال عمل متقن وبكفاءة متميزة، فإن هذا الحضور أسهم في نجاح البحرين في كل مناحي الحياة.
شرطة البحرين تمتلك مستوى عاليا من الكفاءة والجهازية
وقال الدكتور رائد الجودر من جامعة البحرين انه بفضل التدريب التخصصي والاهتمام بالتطوير المهني، فإن كوادر شرطة البحرين تمتلك مستوى عاليا من الكفاءة والجهازية والتأهب للقيام بهامهم الأمنية والإنسانية، حيث إنهم ملتزمون بمهمتهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار وضمان سلامة المواطنين والمقيمين، كما يتميز المنتسبون بالرغبة المستمرة في التعلم وتطوير مهاراتهم، ما يسهم في تعزيز كفاءة شرطة البحرين والارتقاء بأدائها، حيث شاركت في تقديم العديد من الدورات لمنتسبي وزارة الداخلية، الذين يعتبرون نموذجًا متميزاً من الكفاءة والاحترافية، فهم يمتلكون الرغبة القوية في خدمة الوطن والمجتمع، ويسعون باستمرار لاكتساب المعرفة والتعلم.
شرطة البحرين أثبتت قدرة فائقة على التعامل الإيجابي مع كافة التحديات والمواقف
من جانبه أردف يوسف بوزبون رئيس جمعية البحرين لتسامح وتعايش الأديان (تعايش) قائلاً: إن شرطة البحرين تحت رعاية واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وبقيادة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية استطاعت أن تثبت قدرة فائقة في التعامل الإيجابي في كافة التحديات والمواقف الصعبة التي مرت بها البحرين وأن تكون على العهد بها دائما، ومن خلال عقيدتها الأمنية الراسخة التي تحكمها الضوابط القانونية قد نهضت برسالتها الوطنية وكانت أنموذجا في البذل والعطاء.
يوم الشرطة البحرينية هو يوم لاستذكار دور رجال الأمن البواسل
وقال المحامي إبراهيم خليل السويعي ان الاحتفال بيوم الشرطة البحرينية يُعدّ مناسبة مهمة لإبداء التقدير والامتنان للدور الوطني المهم الذي تقوم به الشرطة البحرينية ورجالها في حفظ الأمن والاستقرار وحماية وصون المكتسبات الوطنية التي شهدتها مملكة البحرين في شتى المجالات، مُشيدا بجهود وزير الداخلية في تنفيذ السياسات الأمنية وفق مستويات عالية من الدقة، وتحقيق شراكة مجتمعية فاعلة أصبحت محل تقدير.
وأضاف أن يوم الشرطة البحرينية هو يوم وطني نستذكر فيه بكل فخر وتقدير دور رجال الأمن البواسل في حماية أمن البحرين وصيانة مقدراتها، وهم العين الساهرة للدفاع عن منجزاتنا التنموية وما يتحقق من مكاسب للوطن والمواطن.
جهود حثيثة
لوزارة الداخلية في تطوير
المنظومة الأمنية في المملكة
وقال سعود علي عباس إنه في هذا اليوم المميز، الذي يأتي تقديرًا لجهود رجال الشرطة، نقف بكل فخر واعتزاز لرجالنا البواسل، فهم العيون الساهرة الذين يضحون بأرواحهم في سبيل حماية الوطن والمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، وأود أن أثني على الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الداخلية في تطوير المنظومة الأمنية في المملكة، وتوفير كافة الإمكانات والتجهيزات اللازمة لقيام رجالنا البواسل بتأدية مهامهم وواجباتهم على أكمل وجه، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، وبذل قصارى جهدهم من أجل حفظ الأمن ومكافحة الجرائم، فلهم منا كل التقدير والاحترام، داعيًا العلي القدير أن يحفظ رجالنا البواسل ويوفقهم في أداء واجباتهم ويحميهم من كل مكروه.
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