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بمناسبة الاحتفال بيوم الشرطة البحرينية.. فعاليات وطنية:

12/12/2023 7:13:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) البحرين حققت العديد من المنجزات الوطنية

برزت في ظل استقرار أمني يبث الطمأنينة في نفوس جميع

أكدت‭ ‬فعاليات‭ ‬وطنية‭ ‬بمناسبة‭ ‬الاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬14‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حققت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المنجزات‭ ‬الوطنية؛‭ ‬والتي‭ ‬برزت‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استقرار‭ ‬أمني‭ ‬يبث‭ ‬الطمأنينة‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬جميع‭ ‬مكونات‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬شراكة‭ ‬مجتمعية‭ ‬استطاعت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬أن‭ ‬تعززها‭ ‬في‭ ‬مجتمع‭ ‬متماسك‭ ‬بكل‭ ‬ثقة‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬خطة‭ ‬وطنية‭ ‬استراتيجية؛‭ ‬قامت‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬بنيانها،‭ ‬وتنفيذها‭ ‬بروح‭ ‬وطنية‭.‬

وأشادت‭ ‬الفعاليات‭ ‬بحرص‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬كل‭ ‬تطور‭ ‬للتقدم‭ ‬بالفكر،‭ ‬والعلم،‭ ‬والخبرة،‭ ‬والجديد‭ ‬في‭ ‬النواحي‭ ‬الأمنية؛‭ ‬لتحقق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الانجازات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬محط‭ ‬أنظار‭ ‬وتقدير‭ ‬دولي‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬مختلفة،‭ ‬يضاف‭ ‬إليه‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬الثقافة‭ ‬الأمنية‭ ‬بمختلف‭ ‬موضوعاتها‭ ‬وأشكالها‭.‬



رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬يشيد‭ ‬بالاستراتيجيات‭ ‬الأمنية‭ ‬المتطورة

أكد‭ ‬سمير‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحريني‭ ‬أن‭ ‬الأمن‭ ‬والاقتصاد‭ ‬ركيزتان‭ ‬لتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المستدامة‭ ‬والشاملة،‭ ‬وهما‭ ‬مفتاح‭ ‬النماء‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الذي‭ ‬تسعى‭ ‬إليه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬منوهاً‭ ‬بأهمية‭ ‬دور‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬البواسل،‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬جاذبة‭ ‬للاستثمارات‭ ‬وداعمة‭ ‬لبيئة‭ ‬العمل‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬برمّته‭ ‬ويدفعه‭ ‬قدماً‭ ‬نحو‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬والنماء‭ ‬في‭ ‬معدلاته‭ ‬ومشروعاته‭ ‬التنموية‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬البحرينية‭ ‬لعبت‭ ‬دوراً‭ ‬رئيسياً‭ ‬عبر‭ ‬تحمل‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬الوطنية‭ ‬وقيامها‭ ‬بعملها‭ ‬الدؤوب‭ ‬والمستمر‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مكتسبات‭ ‬الوطن‭ ‬فيما‭ ‬تشهده‭ ‬البحرين‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬ونماء‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭ ‬وكافة‭ ‬المستويات،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لجهود‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬قيادته‭ ‬المتميزة،‭ ‬وخلق‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬الأمنية‭ ‬المتطورة،‭ ‬والعمل‭ ‬بجاهزية‭ ‬عالية‭ ‬متواصلة‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭.‬


مناسبة‭ ‬مهمة‭ ‬نستذكر‭ ‬فيها‭ ‬دور‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن‭ ‬واستقرار‭ ‬المجتمع

قال‭ ‬المهندس‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬الدرازي‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬إن‭ ‬يوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬هو‭ ‬مناسبة‭ ‬مهمة‭ ‬من‭ ‬المناسبات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬نستذكر‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الدور‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن‭ ‬واستقرار‭ ‬المجتمع‭ ‬وحماية‭ ‬وصون‭ ‬مكتسباته‭ ‬الوطنية،‭ ‬منوها‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬الشرطة‭ ‬والمجتمع‭.‬

وأعرب‭ ‬الدرازي‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬للفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬وجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬التام‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يعيش‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬


فخورون‭ ‬بالتضحيات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬العام

تقدم‭ ‬السيد‭ ‬إبراهيم‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬الشيخ‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الأعمال‭ ‬البحريني‭ ‬السعودي،‭ ‬بالتهنئة‭ ‬للشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬لحرصه‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬استتباب‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ونحن‭ ‬فخورون‭ ‬برجال‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬وما‭ ‬يقدمونه‭ ‬لشعب‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬تضحيات‭ ‬وجهود‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مكتسبات‭ ‬الوطن‭.‬


رجل‭ ‬الشرطة‭ ‬هو‭ ‬

العون‭ ‬والأمن‭ ‬والعدل‭ ‬المتجسد‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة

ورفعت‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬المرأة‭ ‬باتحاد‭ ‬المحامين‭ ‬العرب‭ ‬المحامية‭ ‬هدى‭ ‬راشد‭ ‬المهزع‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬وجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬هي‭ ‬ذراع‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬والسلطة‭ ‬المعاونة‭ ‬لسلطة‭ ‬القضاء‭ ‬والمحققة‭ ‬لمبادئ‭ ‬العدالة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭. ‬

وأشارت‭ ‬المهزع‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬بحريني‭ ‬يؤمن‭ ‬بأن‭ ‬رجل‭ ‬الشرطة‭ ‬هو‭ ‬العون‭ ‬والأمن‭ ‬والعدل‭ ‬المتجسد‭ ‬على‭ ‬ارض‭ ‬المملكة،‭ ‬ولذلك‭ ‬فإن‭ ‬حبهم‭ ‬يزداد‭ ‬في‭ ‬قلوب‭ ‬المواطنين‭ ‬الذين‭ ‬يثمنون‭ ‬جهودهم‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬وتسيير‭ ‬أمور‭ ‬الناس‭.‬


الاستقرار‭ ‬الأمني‭ ‬يعدّ‭ ‬عصب‭ ‬التنمية‭ ‬وركيزة‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي

وأكد‭ ‬يوسف‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬أن‭ ‬الاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬مناسبة‭ ‬وطنية‭ ‬عزيزة‭ ‬نعبر‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬عن‭ ‬فخرنا‭ ‬واعتزازنا‭ ‬بما‭ ‬قدمه‭ ‬رجالاتها‭ ‬البواسل‭ ‬من‭ ‬تضحيات‭ ‬وتفان‭ ‬للمساهمة‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬نهضة‭ ‬الوطن،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمنه‭ ‬واستقراره‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الاستقرار‭ ‬الأمني‭ ‬يعدّ‭ ‬عصب‭ ‬التنمية‭ ‬وركيزة‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والضمانة‭ ‬الرئيسية‭ ‬لرفعة‭ ‬الوطن‭ ‬وتقدمه‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬ومختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬علاقة‭ ‬حتمية‭ ‬شمولية‭ ‬تكاملية‭ ‬بين‭ ‬الدور‭ ‬المتعاظم‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مواقعهم‭ ‬وبين‭ ‬ما‭ ‬تحققه‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬مؤشرات‭ ‬إيجابية‭ ‬للنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬تؤكد‭ ‬نجاح‭ ‬كافة‭ ‬المساعي‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬الحكومة‭ ‬بمشاركة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬مستهدفات‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬والمضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لرؤى‭ ‬وتطلعات‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬اقتصادية‭ ‬شاملة‭ ‬الأبعاد‭.‬


يوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬فرصة‭ ‬للاعتزاز‭ ‬بمنجزاتها‭ ‬الوطنية

وأشارت‭ ‬الاستاذة‭ ‬الدكتورة‭ ‬منى‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أمن‭ ‬الوطن‭ ‬له‭ ‬معان‭ ‬عميقة‭ ‬تتجذر‭ ‬في‭ ‬نفوسنا‭ ‬جميعا‭ ‬ودمائنا،‭ ‬لتغدو‭ ‬هذه‭ ‬العبارات‭ ‬أكثر‭ ‬صلابة‭ ‬وتنصهر‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مبادراتنا‭ ‬وسلوكياتنا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مناحي‭ ‬حياتنا،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أهمية‭ ‬تظافر‭ ‬كافة‭ ‬جهود‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الامن‭ ‬والرخاء‭ ‬والتنمية،‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬الاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬فرصة‭ ‬للاعتزاز‭ ‬بمنجزاتها‭ ‬الوطنية‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنين‭ ‬وكذلك‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬والتواصل‭ ‬بين‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الامن‭ ‬الشامل‭.‬

الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬تشكل‭ ‬عمودا‭ ‬فقريا‭ ‬لاستقرار‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬بومطيع‭ ‬أن‭ ‬تاريخ‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬المميزة‭ ‬لنهضة‭ ‬الحياة‭ ‬الإدارية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إذ‭ ‬تعتبر‭ ‬الشرطة‭ ‬من‭ ‬الوحدات‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬كونتها‭ ‬حكومة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬بدايات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬وشكلت‭ ‬عنصرا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬ضبط‭ ‬الأمن‭ ‬واستقرار‭ ‬الحياة‭ ‬المدنية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مناطق‭ ‬البحرين‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬شرطة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تشكل‭ ‬عمودا‭ ‬فقريا‭ ‬أساسيا‭ ‬لاستقرار‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬والذي‭ ‬جعل‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مصاف‭ ‬الدول‭ ‬الأولى‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان،‭ ‬ويقوم‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬كفاءات‭ ‬بحرينية‭ ‬في‭ ‬القيادة‭ ‬والتوجيه‭ ‬والتخطيط‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬المجتمع‭ ‬بحسب‭ ‬أرقى‭ ‬النظريات‭ ‬والتطبيقات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬ويمثل‭ ‬ذلك‭ ‬نتائج‭ ‬ميدانية‭ ‬تحققها‭ ‬الشرطة‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بقيادة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭.‬


مناسبة‭ ‬وطنية‭ ‬للتقدير‭ ‬والاعتراف‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬للشرطة

وأوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬المبارك‭ ‬ان‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬يحتفل‭ ‬بفخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬بيوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وهو‭ ‬مناسبة‭ ‬وطنية‭ ‬يعبر‭ ‬الاحتفال‭ ‬بها‭ ‬عن‭ ‬التقدير‭ ‬والاعتراف‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن‭ ‬والنظام‭. ‬ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬الاحتفالي‭ ‬التكامل‭ ‬الوثيق‭ ‬بين‭ ‬شرطة‭ ‬المملكة‭ ‬والمجتمع‭ ‬البحريني‭.. ‬منوها‭ ‬بدور‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬الشرطة‭ ‬والمجتمع،‭ ‬فمنذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬تعمل‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬وتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬الشرطة‭ ‬والمواطنين‭.‬

كما‭ ‬يشغل‭ ‬دور‭ ‬شرطة‭ ‬المجتمع‭ ‬مكانة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬وبناء‭ ‬علاقات‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬التفاهم‭ ‬والشراكة‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬وأفراد‭ ‬المجتمع‭. ‬ويتمثل‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬المساعدة‭ ‬والدعم‭ ‬اللازم‭ ‬للمجتمع،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬الأمني،‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬تحسين‭ ‬البيئة‭ ‬الأمنية‭.‬


مستوى‭ ‬تدريب‭ ‬متطور‭ ‬يواكب‭ ‬متغيرات‭ ‬الحياة

أشارت‭ ‬الدكتورة‭ ‬لولوة‭ ‬بودلامة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حس‭ ‬المسؤولية‭ ‬والالتزام‭ ‬وجودة‭ ‬التخطيط‭ ‬ودقة‭ ‬التنفيذ‭ ‬الذي‭ ‬يمتاز‭ ‬به‭ ‬العاملون‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الأمنية‭ ‬حفظ‭ ‬المجتمع‭ ‬البحرين‭ ‬ومتن‭ ‬من‭ ‬ركائزه‭ ‬الأمنية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ينعكس‭ ‬بشكل‭ ‬جلي‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬النظام‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬نلمسه‭ ‬ونعيشه‭ ‬جميعا‭ ‬في‭ ‬مجتمعنا‭ ‬البحريني‭ ‬الآمن‭.‬

وأشادت‭ ‬بالمشاريع‭ ‬التي‭ ‬تتبناها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬من‭ ‬أهمها‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬مشروع‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬والسجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬اللذين‭ ‬يعتبران‭ ‬مشروعين‭ ‬رائدين‭ ‬يصبان‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬نهجا‭ ‬وطنيا‭ ‬أصيلا،‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬تكريسه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭. ‬


دعم‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬دور‭ ‬الشرطة‭ ‬الوطني‭ ‬بكلّ‭ ‬اقتدارٍ

وأشار‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬العمران‭ ‬العميد‭ ‬المشارك‭ ‬لكلية‭ ‬الآداب‭ ‬والعلوم‭ ‬بالجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬الشّرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬قطعت‭ ‬أشواطًا‭ ‬كبيرة‭ ‬ووصلت‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬متقدّمة‭ ‬في‭ ‬الكفاءة‭ ‬والتّجهيزات،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬الناجحة‭ ‬التي‭ ‬تسير‭ ‬عليها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالدعم‭ ‬والرعاية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم،‭ ‬وبمساعدة‭ ‬ومساندة‭ ‬ومتابعة‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السّمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭. ‬وإنّ‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬الكبير‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬مكنها‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬دورها‭ ‬الوطني‭ ‬بكلّ‭ ‬اقتدارٍ‭ ‬واحترافيةٍ‭ ‬وانضباطٍ،‭ ‬ووفر‭ ‬لها‭ ‬كلّ‭ ‬المقومات‭ ‬والأسباب‭ ‬التي‭ ‬عززت‭ ‬من‭ ‬جاهزيتها‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬تخطي‭ ‬العقبات‭ ‬والتعامل‭ ‬الصحيح‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الأوضاع‭ ‬والظروف‭ ‬والتطورات‭.‬


منجزات‭ ‬وطنية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استقرار‭ ‬أمني

وقالت‭ ‬الإعلامية‭ ‬والباحثة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الدكتورة‭ ‬سهير‭ ‬المهندي‭ ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حققت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المنجزات‭ ‬الوطنية؛‭ ‬التي‭ ‬برزت‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استقرار‭ ‬أمني‭ ‬يبث‭ ‬الطمأنينة‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬جميع‭ ‬مكونات‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬شراكة‭ ‬مجتمعية‭ ‬استطاعت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬أن‭ ‬تعززها‭ ‬في‭ ‬مجتمع‭ ‬متماسك‭ ‬بكل‭ ‬ثقة‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬خطة‭ ‬وطنية‭ ‬استراتيجية؛‭ ‬قامت‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬بنيانها،‭ ‬وتنفيذها‭ ‬بروح‭ ‬وطنية‭.‬

وأضافت‭ ‬قائلة‭: ‬وتحرص‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬كل‭ ‬تطور‭ ‬للتقدم‭ ‬بالفكر،‭ ‬والعلم،‭ ‬والخبرة،‭ ‬والجديد‭ ‬في‭ ‬النواحي‭ ‬الأمنية؛‭ ‬لتحقق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الانجازات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬محط‭ ‬أنظار‭ ‬وتقدير‭ ‬دولي‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬مختلفة،‭ ‬يضاف‭ ‬إليه‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬الثقافة‭ ‬الأمنية‭ ‬بمختلف‭ ‬موضوعاتها‭ ‬وأشكالها‭.‬

شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬مثال‭ ‬نموذجي‭ ‬في‭ ‬المهنية‭ ‬والحرفية

أكد‭ ‬القبطان‭ ‬محمود‭ ‬المحمود‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬جريدة‭ ‬الديلي‭ ‬تريبيون‭ ‬الإنجليزية‭ ‬أن‭ ‬رجال‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬يعتبرون‭ ‬مثالاً‭ ‬نموذجياً‭ ‬في‭ ‬المهنية‭ ‬والحرفية،‭ ‬حيث‭ ‬استطاعت‭ ‬الشرطة‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬المعادلة‭ ‬الصعبة‭ ‬في‭ ‬الموازنة‭ ‬بين‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬ومكافحة‭ ‬الجريمة‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬وتوطيد‭ ‬العلاقة‭ ‬المجتمعية‭ ‬بين‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭ ‬والمقيمين‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭.‬

كما‭ ‬تمكنت‭ ‬بدورها‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬إسعاد‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إضفاء‭ ‬الشعور‭ ‬بالأمان‭ ‬والطمأنينة‭ ‬في‭ ‬ذهن‭ ‬كل‭ ‬إنسان‭ ‬يعيش‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الطيبة،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬وجود‭ ‬رجل‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬موقع‭ ‬يترك‭ ‬في‭ ‬ذهن‭ ‬المواطن‭ ‬والمقيم‭ ‬شعورا‭ ‬بالأمن‭ ‬والأمان‭ ‬والانتظام‭ ‬والتعاون‭ ‬والتشارك،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المشاعر‭ ‬غير‭ ‬محسوسة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬بلدان‭ ‬العالم،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬نجاح‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬كسب‭ ‬احترام‭ ‬وحب‭ ‬المجتمع‭ ‬لهم‭.‬


الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬شريك‭ ‬استراتيجي‭ ‬وكفاءة‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬القانون‭ ‬

وقال‭ ‬المستشار‭ ‬الاعلامي‭ ‬خالد‭ ‬عبدالله‭ ‬ابو‭ ‬احمد‭ ‬ان‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬قد‭ ‬تجاوزت‭ ‬العمل‭ ‬الشرطي‭ ‬التقليدي‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬واسعة‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات،‭ ‬وقد‭ ‬باتت‭ ‬هي‭ ‬الأقرب‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬وأصبحت‭ ‬شريكا‭ ‬استراتيجيا‭ ‬نجدها‭ ‬حاضرة‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬القانون‭ ‬والالتزام‭ ‬بأداء‭ ‬الواجبات‭ ‬الأمنية‭ ‬والقانونية،‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأضاف‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الحضور‭ ‬الكبير‭ ‬لشرطة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬أسهم‭ ‬بقدر‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬انخفاض‭ ‬معدلات‭ ‬الجريمة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬حماية‭ ‬الأرواح‭ ‬والممتلكات‭ ‬وحفظ‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬الجريمة‭ ‬والحدّ‭ ‬من‭ ‬انتشارها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عمل‭ ‬متقن‭ ‬وبكفاءة‭ ‬متميزة،‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬الحضور‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مناحي‭ ‬الحياة‭.‬


شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬تمتلك‭ ‬مستوى‭ ‬عاليا‭ ‬من‭ ‬الكفاءة‭ ‬والجهازية

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬رائد‭ ‬الجودر‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬انه‭ ‬بفضل‭ ‬التدريب‭ ‬التخصصي‭ ‬والاهتمام‭ ‬بالتطوير‭ ‬المهني،‭ ‬فإن‭ ‬كوادر‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬تمتلك‭ ‬مستوى‭ ‬عاليا‭ ‬من‭ ‬الكفاءة‭ ‬والجهازية‭ ‬والتأهب‭ ‬للقيام‭ ‬بهامهم‭ ‬الأمنية‭ ‬والإنسانية،‭ ‬حيث‭ ‬إنهم‭ ‬ملتزمون‭ ‬بمهمتهم‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬وضمان‭ ‬سلامة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬كما‭ ‬يتميز‭ ‬المنتسبون‭ ‬بالرغبة‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬التعلم‭ ‬وتطوير‭ ‬مهاراتهم،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬والارتقاء‭ ‬بأدائها،‭ ‬حيث‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدورات‭ ‬لمنتسبي‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬الذين‭ ‬يعتبرون‭ ‬نموذجًا‭ ‬متميزاً‭ ‬من‭ ‬الكفاءة‭ ‬والاحترافية،‭ ‬فهم‭ ‬يمتلكون‭ ‬الرغبة‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والمجتمع،‭ ‬ويسعون‭ ‬باستمرار‭ ‬لاكتساب‭ ‬المعرفة‭ ‬والتعلم‭.‬


شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬أثبتت‭ ‬قدرة‭ ‬فائقة‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬الإيجابي‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬التحديات‭ ‬والمواقف

من‭ ‬جانبه‭ ‬أردف‭ ‬يوسف‭ ‬بوزبون‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لتسامح‭ ‬وتعايش‭ ‬الأديان‭ (‬تعايش‭) ‬قائلاً‭: ‬إن‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬واهتمام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الامير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وبقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬استطاعت‭ ‬أن‭ ‬تثبت‭ ‬قدرة‭ ‬فائقة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬التحديات‭ ‬والمواقف‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬مرت‭ ‬بها‭ ‬البحرين‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬على‭ ‬العهد‭ ‬بها‭ ‬دائما،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬عقيدتها‭ ‬الأمنية‭ ‬الراسخة‭ ‬التي‭ ‬تحكمها‭ ‬الضوابط‭ ‬القانونية‭ ‬قد‭ ‬نهضت‭ ‬برسالتها‭ ‬الوطنية‭ ‬وكانت‭ ‬أنموذجا‭ ‬في‭ ‬البذل‭ ‬والعطاء‭.‬


يوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬هو‭ ‬يوم‭ ‬لاستذكار‭ ‬دور‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬البواسل‭ ‬

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬السويعي‭ ‬ان‭ ‬الاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬يُعدّ‭ ‬مناسبة‭ ‬مهمة‭ ‬لإبداء‭ ‬التقدير‭ ‬والامتنان‭ ‬للدور‭ ‬الوطني‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬ورجالها‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬وحماية‭ ‬وصون‭ ‬المكتسبات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات،‭ ‬مُشيدا‭ ‬بجهود‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬السياسات‭ ‬الأمنية‭ ‬وفق‭ ‬مستويات‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الدقة،‭ ‬وتحقيق‭ ‬شراكة‭ ‬مجتمعية‭ ‬فاعلة‭ ‬أصبحت‭ ‬محل‭ ‬تقدير‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬يوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬هو‭ ‬يوم‭ ‬وطني‭ ‬نستذكر‭ ‬فيه‭ ‬بكل‭ ‬فخر‭ ‬وتقدير‭ ‬دور‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬البواسل‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬أمن‭ ‬البحرين‭ ‬وصيانة‭ ‬مقدراتها،‭ ‬وهم‭ ‬العين‭ ‬الساهرة‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬منجزاتنا‭ ‬التنموية‭ ‬وما‭ ‬يتحقق‭ ‬من‭ ‬مكاسب‭ ‬للوطن‭ ‬والمواطن‭.‬


جهود‭ ‬حثيثة

‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬تطوير

‭ ‬المنظومة‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬المملكة

وقال‭ ‬سعود‭ ‬علي‭ ‬عباس‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬المميز،‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬تقديرًا‭ ‬لجهود‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة،‭ ‬نقف‭ ‬بكل‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬لرجالنا‭ ‬البواسل،‭ ‬فهم‭ ‬العيون‭ ‬الساهرة‭ ‬الذين‭ ‬يضحون‭ ‬بأرواحهم‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬حماية‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وأود‭ ‬أن‭ ‬أثني‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وتوفير‭ ‬كافة‭ ‬الإمكانات‭ ‬والتجهيزات‭ ‬اللازمة‭ ‬لقيام‭ ‬رجالنا‭ ‬البواسل‭ ‬بتأدية‭ ‬مهامهم‭ ‬وواجباتهم‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬وبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن‭ ‬ومكافحة‭ ‬الجرائم،‭ ‬فلهم‭ ‬منا‭ ‬كل‭ ‬التقدير‭ ‬والاحترام،‭ ‬داعيًا‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬رجالنا‭ ‬البواسل‭ ‬ويوفقهم‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬واجباتهم‭ ‬ويحميهم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مكروه‭. ‬

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