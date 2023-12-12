رئيس بلدي الجنوبية يتطلع إلى إنشاء محمية طبيعية في وادي البحير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬عبدالله‭ ‬إبراهيم‭ ‬عبداللطيف‭ ‬عن‭ ‬تطلعه‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬محمية‭ ‬طبيعية‭ ‬في‭ ‬وادي‭ ‬البحير‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬تطويرها‭ ‬لتكون‭ ‬بيئة‭ ‬جاذبة‭ ‬لمختلف‭ ‬الطيور‭ ‬المقيمة‭ ‬والموسمية‭ ‬المهاجرة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬تفقده‭ ‬آخر‭ ‬تطورات‭ ‬الأعمال‭ ‬الإنشائية‭ ‬لمشاريع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬الوادي،‭ ‬حيث‭ ‬وجد‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬طيور‭ (‬البط‭) ‬تعوم‭ ‬بأريحية‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬الوادي‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المحميات‭ ‬باتت‭ ‬موئلا‭ ‬لتكاثر‭ ‬الطيور،‭ ‬وأن‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬دراسة‭ ‬مفصلة‭ ‬لتحديد‭ ‬التنوع‭ ‬البيولوجي‭ ‬الموجود‭ ‬فيها‭ ‬وتحديد‭ ‬الأنواع‭ ‬المهمة‭ ‬من‭ ‬الطيور‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬حمايتها،‭ ‬وذلك‭ ‬بالاستعانة‭ ‬بالمختصين‭ ‬والمهتمين‭ ‬بعلوم‭ ‬البيئة‭ ‬والطيور‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬إنعاش‭ ‬المنطقة‭.‬

وقال‭ ‬بما‭ ‬ان‭ ‬وادي‭ ‬البحير‭ ‬يعتبر‭ ‬منطقة‭ ‬ذات‭ ‬ملامح‭ ‬طبيعية‭ ‬مختلفة‭ ‬وتتطلب‭ ‬أن‭ ‬يوضع‭ ‬لها‭ ‬اشتراطات‭ ‬خاصة‭ ‬تراعي‭ ‬التكوين‭ ‬الطبيعي‭ ‬لها‭ ‬فمن‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تحديد‭ ‬المواقع‭ ‬المهمة‭ ‬ووضع‭ ‬قواعد‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الطيور‭ ‬والبيئة‭ ‬المحيطة‭ ‬مع‭ ‬خطة‭ ‬لإدارة‭ ‬المحمية‭ ‬والرقابة‭ ‬المعززة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التوعية‭ ‬والتثقيف‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬حماية‭ ‬الطيور‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬المحمية‭ ‬الطبيعية‭ ‬للاستفادة‭ ‬منها‭ ‬مستقبلا‭ ‬في‭ ‬السياحة‭ ‬لتكون‭ ‬إرثاً‭ ‬بيئياً‭ ‬مستمراً‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة‭.‬

وأشاد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بالجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬البحير‭ ‬والتي‭ ‬يأمل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تحويلها‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬محمية‭ ‬تخدم‭ ‬عناصر‭ ‬البيئة‭ ‬خدمة‭ ‬للاستدامة‭ ‬البيئية‭.‬