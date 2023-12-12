رئيس بلدي الجنوبية يتطلع إلى إنشاء محمية طبيعية في وادي البحير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: محمد القصاص
أعرب رئيس مجلس بلدي الجنوبية عبدالله إبراهيم عبداللطيف عن تطلعه إلى إنشاء محمية طبيعية في وادي البحير والحفاظ على تطويرها لتكون بيئة جاذبة لمختلف الطيور المقيمة والموسمية المهاجرة.
جاء ذلك خلال تفقده آخر تطورات الأعمال الإنشائية لمشاريع البنية التحتية في الوادي، حيث وجد عددا من طيور (البط) تعوم بأريحية في مياه الوادي منوها إلى أن المحميات باتت موئلا لتكاثر الطيور، وأن هذه المنطقة بحاجة إلى دراسة مفصلة لتحديد التنوع البيولوجي الموجود فيها وتحديد الأنواع المهمة من الطيور التي يجب حمايتها، وذلك بالاستعانة بالمختصين والمهتمين بعلوم البيئة والطيور للمساعدة في إنعاش المنطقة.
وقال بما ان وادي البحير يعتبر منطقة ذات ملامح طبيعية مختلفة وتتطلب أن يوضع لها اشتراطات خاصة تراعي التكوين الطبيعي لها فمن المفترض أن يتم تحديد المواقع المهمة ووضع قواعد الحفاظ على الطيور والبيئة المحيطة مع خطة لإدارة المحمية والرقابة المعززة من خلال التوعية والتثقيف حول أهمية حماية الطيور والمحافظة على المحمية الطبيعية للاستفادة منها مستقبلا في السياحة لتكون إرثاً بيئياً مستمراً للأجيال القادمة.
وأشاد عبداللطيف بالجهود المبذولة من مختلف الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني للحفاظ على منطقة البحير والتي يأمل أن يتم تحويلها إلى منطقة محمية تخدم عناصر البيئة خدمة للاستدامة البيئية.
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