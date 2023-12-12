إطلاق برنامج ستار للتشخيص المبكر لفيروس نقص المناعة البشري في دول الخليج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت جيلياد ساينسز، الشركة المتخصصة بالمستحضرات الصيدلانية الحيوية القائمة على الأبحاث، عن إطلاق برنامج ستار الخاص بفيروس نقص المناعة البشري في كل من السعودية والإمارات والبحرين وقطر. ويهدف البرنامج إلى رفع الوعي بالفيروس بين اختصاصيي الرعاية الصحية بمختلف تخصصاتهم وتعزيز التشخيص المبكر وإحالة الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بالمرض إلى الأطباء المتخصصين في الوقت المناسب.
وقالت الدكتورة جميلة السلمان الأستاذة المساعدة بجامعة الخليج العربي واستشارية الأمراض المعدية في مستشفى الملك حمد ومجمع السلمانية الطبي «إن إطلاق برنامج ستار في دول الخليج من قبل شركة جيلياد ساينسز يعد خطوة مهمة لرفع الوعي بفيروس نقص المناعة البشري بين اختصاصيي الرعاية الصحية في المنطقة. ونتطلع من خلال إشراك أطباء من مختلف المجالات إلى تعزيز بروتكولات التشخيص وإحالة الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بالفيروس، ونؤكد من خلال هذه المبادرة التعاونية التزامنا بمكافحة فيروس نقص المناعة البشري وتحسين سبل الرعاية والعلاج».
وبهذه المناسبة، أكد فيتور باباو، المدير العام في شركة جيلياد ساينسز الشرق الأوسط التزام الشركة بمكافحة وباء فيروس نقص المناعة البشري على الصعيدين الإقليمي والعالمي، لافتًا إلى أن استمرار برنامج ستار خير دليل على التزام الشركة بالعمل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في المجتمع الطبي لزيادة المعرفة بالفيروس ورفع الوعي بين اختصاصيي الرعاية الصحية الذين لا يشرفون على المرضى المصابين بالفيروس بشكل مباشر.
ويهدف برنامج ستار إلى زيادة الوعي بين الأطباء بمختلف اختصاصاتهم بما في ذلك أطباء الجلد والمسالك البولية وأمراض النساء ومزودي خدمات الرعاية عبر إقامة اللقاءات التثقيفية، ويؤكد أهمية التشخيص المبكر والإحالة للأفراد المعرضين لخطر الإصابة بالفيروس. وتهدف المبادرة إلى تكريس التعاون مع الجمعيات الطبية الإقليمية والمستشفيات الرئيسية في الإمارات والسعودية والبحرين وقطر من أجل زيادة نسب الإحالة من الأطباء غير المتخصصين بفيروس نقص المناعة البشري وكذلك الفحوصات.
MENAFN12122023000055011008ID1107583446
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.