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إطلاق برنامج ستار للتشخيص المبكر لفيروس نقص المناعة البشري في دول الخليج

12/12/2023 7:13:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬جيلياد‭ ‬ساينسز،‭ ‬الشركة‭ ‬المتخصصة‭ ‬بالمستحضرات‭ ‬الصيدلانية‭ ‬الحيوية‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الأبحاث،‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬برنامج‭ ‬ستار‭ ‬الخاص‭ ‬بفيروس‭ ‬نقص‭ ‬المناعة‭ ‬البشري‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬والبحرين‭ ‬وقطر‭. ‬ويهدف‭ ‬البرنامج‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬الوعي‭ ‬بالفيروس‭ ‬بين‭ ‬اختصاصيي‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬بمختلف‭ ‬تخصصاتهم‭ ‬وتعزيز‭ ‬التشخيص‭ ‬المبكر‭ ‬وإحالة‭ ‬الأفراد‭ ‬المعرضين‭ ‬لخطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالمرض‭ ‬إلى‭ ‬الأطباء‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭.‬

وقالت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جميلة‭ ‬السلمان‭ ‬الأستاذة‭ ‬المساعدة‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬واستشارية‭ ‬الأمراض‭ ‬المعدية‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬ومجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬‮«‬إن‭ ‬إطلاق‭ ‬برنامج‭ ‬ستار‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركة‭ ‬جيلياد‭ ‬ساينسز‭ ‬يعد‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬لرفع‭ ‬الوعي‭ ‬بفيروس‭ ‬نقص‭ ‬المناعة‭ ‬البشري‭ ‬بين‭ ‬اختصاصيي‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬ونتطلع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إشراك‭ ‬أطباء‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬بروتكولات‭ ‬التشخيص‭ ‬وإحالة‭ ‬الأفراد‭ ‬المعرضين‭ ‬لخطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالفيروس،‭ ‬ونؤكد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬التعاونية‭ ‬التزامنا‭ ‬بمكافحة‭ ‬فيروس‭ ‬نقص‭ ‬المناعة‭ ‬البشري‭ ‬وتحسين‭ ‬سبل‭ ‬الرعاية‭ ‬والعلاج‮»‬‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬فيتور‭ ‬باباو،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬جيلياد‭ ‬ساينسز‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬بمكافحة‭ ‬وباء‭ ‬فيروس‭ ‬نقص‭ ‬المناعة‭ ‬البشري‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬برنامج‭ ‬ستار‭ ‬خير‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬بالعمل‭ ‬مع‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬الرئيسيين‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الطبي‭ ‬لزيادة‭ ‬المعرفة‭ ‬بالفيروس‭ ‬ورفع‭ ‬الوعي‭ ‬بين‭ ‬اختصاصيي‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يشرفون‭ ‬على‭ ‬المرضى‭ ‬المصابين‭ ‬بالفيروس‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭.‬

ويهدف‭ ‬برنامج‭ ‬ستار‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬بين‭ ‬الأطباء‭ ‬بمختلف‭ ‬اختصاصاتهم‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أطباء‭ ‬الجلد‭ ‬والمسالك‭ ‬البولية‭ ‬وأمراض‭ ‬النساء‭ ‬ومزودي‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬عبر‭ ‬إقامة‭ ‬اللقاءات‭ ‬التثقيفية،‭ ‬ويؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬التشخيص‭ ‬المبكر‭ ‬والإحالة‭ ‬للأفراد‭ ‬المعرضين‭ ‬لخطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالفيروس‭. ‬وتهدف‭ ‬المبادرة‭ ‬إلى‭ ‬تكريس‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الجمعيات‭ ‬الطبية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والمستشفيات‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬والسعودية‭ ‬والبحرين‭ ‬وقطر‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬زيادة‭ ‬نسب‭ ‬الإحالة‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬غير‭ ‬المتخصصين‭ ‬بفيروس‭ ‬نقص‭ ‬المناعة‭ ‬البشري‭ ‬وكذلك‭ ‬الفحوصات‭.‬

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