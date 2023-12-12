دار رعاية لتخفيف الآلام ... حيث انتظار الموت في جو أُسريّ

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MENAFN - Swissinfo) Español (es) Cuidados paliativos en un hospicio: un lugar para morir como "en casa"Português (pt) Cuidados paliativos: um lugar para morrer como "em casa"中文 (zh) 瑞士有一个地方可以让人像“在家中”一样死去Français (fr) Les soins palliatifs en résidence ou mourir ((comme à la maison))English (en) A Swiss hospice where people can die with dignity日本語 (ja) アットホームな最期を ボランティアによるスイスの緩和ケア施設中文 (zh) 瑞士有一個地方可以讓人像「在家」一樣死去Italiano (it) Cure palliative, un luogo in cui "sentirsi a casa"

إنه يوم الثلاثاء، أواخر شهر أكتوبر، الساعة العاشرة صباحاً، حيث يتناول المتطوع بيير، البالغ من العمر 54 عاماً طعام الإفطار مع أحد نزلاء دار "تارا للرعاية" (Maison de Tara) في غرفة الطعام بالطابق الأرضي.

تبلغ الحرارة في الخارج 12 درجة، والسماء ملبدّة بالغيوم. وقد بهت لون الشجر في الحديقة الكبيرة، بينما تهز ريح باردة الأغصان. فقد أصبح الشتاء على الأبواب.

على الطاولة، وضِعَت مكعّبات من فاكهة الكيوي، وشريحة من الخبز الصحي مع الزبد والسينوفيس، وهو معجون الخميرة المملح الذي يدهن به الخبز. هذا بجانب كوب من شراب الليمون وفنجان من القهوة. وهو بالضبط ما طلبه ذلك النزيل الجالس على كرسيه المتحرك، للإفطار.

لا صوت يسمع في الغرفة، إلا رنين أدوات الطعام.

يفتح الرجل الجالس على الكرسي المتحرك فمه، وهو الذي يحول الورم الذي أصيب به في المخ دون قدرته على الكلام بصورة طبيعية. وبصوت هامس يقول لبيير: "لقد ظهرت الورود."، ويقصد بها براعم الورد في الزهرية الموضوعة على المنضدة. فقد تفتحت. بدوره، يقرّب بيير الزهرية، حتى يشم الرجل الزهور.

المنضدة التي تناول عليها بيير والرجل الجالس في كرسيه المتحرك، طعام الإفطار. حيث تفتحت الزهور في الزهرية. Kaoru Uda

تقع هذه الفيلا بلونها الأصفر الباهت في حيِّ سكنيٍّ هادئ، على بعد حواليّ عشرين دقيقة بالحافلة من وسط مدينة جنيف. ولا شيء يدلّ في غرف المعيشة بالطابق الأرضي على أنها منشأة لتخفيف الآلام، سوى وجود كرسييْن متحركيْن ومحلول لتعقيم اليدين. لذلك، فلا يمكن أن يخطر ببال أي شخص أن مرضى ومريضات على مشارف الموت يعيشون هنا.

بمجرد الدخول إلى الدار يشعر المرء بهذا الجو المفعم بالراحة Kaoru Uda

استلهام دور الرعاية الهولندية

صحيح، أنه لا يوجد هنا أناس بمعاطف بيضاء. ولكن إذا ما طرأت حاجة إلى مساعدة طبية، فإنه يتم استدعاء فريق طبي خارجي للقيام بفحص منزلي. حيث يضم كل من الطابق الأرضي والأول غرفتين خاصتين. ويتولى متطوعون ومتطوعات من أهالي المنطقة، مثل بيير، رعاية النزلاء الأربعة من الرجال والنساء.

وكل هذا لأجل تقليل أثر الأجواء الحزينة السائدة في المستشفيات قدر الإمكان، وهو الهدف الذي سعت المؤسِّسَة، السيدة آن-ماري شترويك-موتّو، إلى تحقيقه، حينما أنشأت "دار تارا للرعاية".

فقد عملت السيدة شترويك-موتّو نفسها في منشآت اجتماعية طبية لكبار السن، كما أنها تولت رعاية جديْها ووالديْها حتى وفاتهم، ومن هنا فقد أرادت توفير مكان، يمكن للناس قضاء أيامهم الأخيرة فيه، وهم ينعمون بجو أُسريّ.

لذلك، فحينما سمعت عن دار صغيرة للرعاية في هولندا، يتولى فيها متطوعون ومتطوعات العناية بالنزلاء من الرجال والنساء، قامت بزيارة المؤسسة ومن ثمَّ تشبثت بفكرة دار الرعاية. أسست شترويك-موتّو في عام 2007 هذه الجمعية الخيرية ذات النفع العام، وبدأت في تأهيل المتطوعين والمتطوعات؛ وعام 2011 فتحت "ميزون دي تارا" أبوابها، كأول دار رعاية لتخفيف الآلام، تدار بشكل تطوعي، في سويسرا.

مكان للشعور بالراحة

يقضي السكان من الجنسين يومهم هنا بالطريقة التي يفضلونها. حيث يلازم بعضهم الفراش أثناء النهار يشاهدون التلفاز، بينما يخرج آخرون إلى الحديقة لاستنشاق الهواء الطلق عندما يسمح الطقس بذلك. أما طعام الغداء فيعده الطباخ، لكن "أحياناً تقوم عائلات المرضى والمريضات نفسها بالطبخ"، وفق مديرة المنشأة، السيدة صابيناسابين مورباخ.

الطباخ نيكولا، موظف بأجر. وهو يتولى إعداد الوجبات، وفقاً للحالة الصحية للسكان في الدار. Kaoru Uda

شخّصت كريستيان، البالغة من العمر 82 عاماً، إحدى المقيمات هنا، والتي تسكن في الطابق الثاني، قبل 18 شهراً بسرطان البنكرياس، بعدما نبهتها ابنتها إلى تغيّر لون جسمها إلى اللون الأصفر. آنذاك، لم يستطع الطبيب توقع الفترة التي تفصلها عن الوفاة. فبرغم علاجها بالإشعاع 52 مرة، إلا أن السرطان عاودها مجدداً بعد عامٍ.

وفي الثالث والعشرين من أكتوبر، وصلت كريستيان إلى دار "تارا"، بعدما أمضت ثلاثة أشهر في المستشفى، حيث لم ترق لها الإقامة هناك على الإطلاق. "كان الكثير من الناس يجيئون ويذهبون. وكان الأطباء وأفراد الرعاية مشغولين للغاية. فحينما كنت أرغب في الاستحمام، كان أحد أفراد الرعاية يغسلني بقطعة قماش وأنا في سريري. مما أشعرني بأنني مجرد شيء." لذلك قرَرَت الانتقال للعيش في دار "تارا"، بناءً على نصيحة من ابنتيْها.

تشعر كريستيان بالراحة هنا. "اليوم صباحاً استحممت بمساعدة أحد المتطوعين. وإنني فخورة بذلك للغاية"، تقولها وهي تضحك.

كريستيان تستريح في سريرها، وتأتي الممرضات إليها ثلاث مرات في الأسبوع. تتلقى حاليًا أدوية للسيطرة على الألم والغثيان. Kaoru Uda

ويأتي أحد أفراد الرعاية الطبية إليها ثلاث مرات في الأسبوع. وهي تحصل حالياً على أدوية للتغلب على آلامها وعلى حالة الغثيان.

جدير بالذكر، أن ثلاثة من بين كل أربعة أشخاص في سويسرا يرغبون في قضاء أيامهم الأخيرة داخل بيوتهم الخاصة. وصحيح أن هناك خدمات رعاية يستطيع مثل هؤلاء المرضى والمريضات الاستفادة منها، مثل خدمة التمريض المنزلي (Spitex)، إلا أنه كثيراً ما يشق على من يقاسون آلاماً مبرّحة البقاء في منازلهم. من هنا توضح السيدة مورباخ: "لقد أسست دار "تارا للرعاية" حتى يتمكن مثل هؤلاء الناس من قضاء أيامهم الأخيرة في جو أُسريّ". علماً بأن الإقامة في هذه الدار تتكلف ثمانين فرنكاً يومياً. أما الرعاية الطبية، على سبيل المثال زيارات الأطباء، فيتحملها التأمين الصحي.

وفيما يتعلق بإجمالي تكاليف تشغيل دار "تارا"، فهو يبلغ حوالي 900 ألف فرنكاً سنوياً، شاملةً تأهيل أفراد التطوع والمصاريف الإدارية. من جانبه، يدعم كانتون جنيف تأهيل المتطوعين والمتطوعات بمبلغ 150 ألف فرنكاً، أما الباقي فيتم تغطيته من خلال مساهمات البلديات والتبرعات.

مركز لتأهيل المتطوعين

بخلاف عشرة من العاملين الذين يتقاضون أجراً، ومن بينهم السيدة مورباخ، فإن دار "تارا للرعاية" تضم مائة متطوع ومتطوعة، يقومون برعاية النزلاء بالتبادل. ويأتي هؤلاء المتطوعون والمتطوعات من مختلف التخصصات؛ فمن بينهم أفراد يعملون في مجال الرعاية الصحية، وكذلك محامون ومحاميات. كما أن بعضهم ما يزال يعمل، بينما الآخرون متقاعدون.

المتطوعون والمتطوعات في دار "ميزون دي تارا" Kaoru Uda

من جانبه، يعمل بيير في الأساس كمعالج بالتنويم المغناطيسي. ويصرّح: "إنه من المحزن، أن يموت المرء وحيداً، منعزلاً. ولا يجب عليّ كمتطوع القيام بالكثير. إننا فقط نكون موجودين لمساعدتهم ومساعدتهن، إذا ما احتاجوا لنا. وأرى أن الفكرة جيدة للغاية."

بيير إلى اليسار، يتحدث إلى الزميلات أثناء عرض التقارير الموجزة. وهو يأتي إلى "ميزون دي تارا" في يوميّ ثلاثاء من كل شهر، لمدة خمس ساعات في كل مرة. Kaoru Uda

يستغرق تأهيل المتطوعين والمتطوعات عاماً كاملاً. حيث يأتون مرتين في الشهر على الأقل إلى دار "تارا"، للاهتمام بالاحتياجات الشخصية للنزلاء والنزيلات، وللحديث معهم/ ن إذا تطلب الأمر. فضلاً عن ذلك، فهناك تدريبات شهرية لا يتعلمون فيها فقط العناية بالمرضى رجالاً ونساءً، بل كذلك الأحوال المصاحبة للموت، وكيفية التعامل مع المرضى والمريضات ومع ذويهم/ ن.

"إن عملهم/ ن هنا كمتطوعين ومتطوّعات، ليس وسيلة لإيجاد فرصة عمل في مجال الرعاية الصحية أو العناية، بل بالأحرى للمساهمة في خدمة المجتمع"، على حد قول السيدة مورباخ. فالتأهيل مجاني بفضل الدعم المقدم من الكانتون للمتطوعين.

فلسفة مخالفة للموت الرحيم

صحيح أن الموت الرحيم أمر قانوني في سويسرا. إلا أن دار "تارا للرعاية" لا تسمح بإجرائه داخل مؤسساتها. فمن يرغب في ذلك، عليه العودة إلى منزله، أو البحث عن مساندة في مؤسسة أخرى.

"إننا نتيح لنزلائنا ونزيلاتنا، اصطحابهم حتى الرمق الأخير من حياتهم"، تقول السيدة مورباخ شارحةً: "فنحن لسنا ضد فكرة الموت الرحيم، لكنها لا تتماشى مع فلسفتنا."

ومن بين 250 شخصاً قضوا أيامهم الأخيرة في هذه المؤسسة، اختار اثنان فقط إجراء الموت الرحيم.

الانتقال إلى مقر جديد في العام القادم

في سياق متصل، ستقوم دار "تارا للرعاية" في العام القادم بالانتقال إلى مقر جديد. وذلك لأن المبنى الذي خصصته البلدية مجاناً لهذا الغرض، سوف يهدم العام المقبل بسبب التوسعة التي ستجريها "مدرسة البيلفيدير" (École du Belvédère) الابتدائية المجاورة.

وسوف تركّز المؤسسة مقرَّها الجديد في مبنى تملكه البلدية بالقرب من "مدرسة جان بياجيه للثقافة العامة "، على بعد حوالي كيلومترين من المقر الحالي. بدوره، قرر مجلس بلدية منطقة شين-بوجيري مؤخراً بالإجماع، توفير حوالي 2،4 مليون فرنكاً لتجديد المبنى.

"إن المتطوعين والمتطوعات موجودون هنا، لأنهم يرغبون في ذلك. وهم لا يعانون من ضيق الوقت، مثل أفراد الرعاية الطبية، أو الأطباء، الذين يتوجب عليهم رعاية العديد من المرضى."

سابين مورباخ، مديرة المؤسسة

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وإذا ما سارت الأمور كلها على ما يرام، فإن العمل سوف يُستأنف الخريف القادم، في المقر الجديد الذي يضم أربع حجرات للإقامة.

الموت بكرامة

من ناحية أخرى، تزور بنتا كريستيان اللتان تعيشان في منطقة قريبة أمهما بالتبادل، ففي كل يوم تأتي إحداهما لزيارتها.

وبدلاً من المستشفى التي يوجد بها الكثير من الوجوه التي تأتي وتذهب، فإن كريستيان يمكنها هنا الاستحمام وتناول الطعام بمساعدة المتطوعين، دون أن يتعجّلها أحد، وفي جو من الاسترخاء والهدوء. حيث تقول: "إن متطوعي ومتطوّعات دار تارا يعاملونني كإنسان. وهذا شيء يسعدني للغاية".

وهذا النوع من المعاملة هو مربط الفرس في هذه المؤسسة، مثلما تؤكد السيدة مورباخ: "فالمتطوعات والمتطوعون موجودون هنا، لأنهم يرغبون في ذلك. وهم لا يعانون من ضيق الوقت، مثل أفراد الرعاية الطبية، أو الأطباء، الذين يتوجب عليهم رعاية العديد من المرضى. أما المتطوعون رجالاً ونساءً، فيمكنهم توفير الوقت الذي يمضونه مع النزلاء والنزيلات."

في النهاية، تتمنى كريستيان البقاء على قيد الحياة حتى بعد عيد الميلاد. وهي لا تعرف بالطبع، متى ستتوقف آخر أنفاسها: "لكن حتى ذلك الحين، فإنني أريد قضاء وقتي في هدوء، وأنا محاطة بأسرتي الحبيبة. إن هذا يعتبر بالنسبة لي موتاً بكرامة. وهو ما تتيحه لي دار 'تارا'."

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