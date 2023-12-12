مناشدة عاجلة للتبرع بالدم
التاريخ
12/12/2023 3:16:08 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ناشد المواطن محمود اصرف بضرورة التبرع لقريبته المريضة بالدم من زمرة O- .
على ان يكون التبرع في بنك الدم التابع لمستشفى اللطرون العسكري من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا
للتواصل مع ذوي المريضة : 0795159860
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