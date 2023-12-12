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حماس: الاحتلال لن يفلح في تحرير أسراه ولن يحقق نتنياهو هدفاً له في غزة

12/12/2023 3:16:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان، إن الحرب الإسرائيلية تستهدف كل مقومات الحياة في غزة، وأن الأطفال هم مخزن أهداف الكيان الصهيوني الأساسي.


وأضاف حمدان، خلال مؤتمر في بيروت، بات لزاما على الغرب إعلان براءته من هذا الكيان، موضحاً أنه في اليومين الماضيين فقط ارتكب العدو الصهيوني 25 مجزرة.


وأشار إلى أن العدو يحاول مواجهة خسائره بعرض صور مفبركة ووهمية، مؤكداً أنه فشل في تحقيق أي إنجاز عسكري أو سياسي.


وجدد حمدان التأكيد على أن الاحتلال لن يفلح في تحرير أي من أسراه، ولن يحقق نتنياهو هدفا له في غزة.


وقال إنه لا تفاوض بخصوص تبادل الأسرى إلا بعد وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

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