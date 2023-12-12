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إقليم البترا تنظم جولة تفقدية بمنطقة أم صحيون لمعاينة واقع الخدمات

12/12/2023 3:16:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفذت سلطة إقليم البترا التنموي السياحية ممثلةً بمفوضية البنية التحتية والاستثمار جولة تفقدية في منطقة أم صيحون اليوم الثلاثاء، للإطلاع على واقع الحال للخدمات المقدمة من قبل السلطة في المنطقة.
واطلع مفوض البنية التحتية والاستثمار المهندس حمزة العلياني، على سير العمل في مشروع الخلطات الاسفلتية وتصريف مياه الأمطار لمنطقة أم صيحون، والمقترحات لتوسعة تقاطع الطريق الخلفي مع الطريق المؤدية إلى القرية الثقافية في البيضا، وتحسين شبكة الطرق في المنطقة وإيجاد منطقة جديدة لعمل نشاطات وأسواق تجارية وشعبية.

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