إقليم البترا تنظم جولة تفقدية بمنطقة أم صحيون لمعاينة واقع الخدمات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفذت سلطة إقليم البترا التنموي السياحية ممثلةً بمفوضية البنية التحتية والاستثمار جولة تفقدية في منطقة أم صيحون اليوم الثلاثاء، للإطلاع على واقع الحال للخدمات المقدمة من قبل السلطة في المنطقة.
واطلع مفوض البنية التحتية والاستثمار المهندس حمزة العلياني، على سير العمل في مشروع الخلطات الاسفلتية وتصريف مياه الأمطار لمنطقة أم صيحون، والمقترحات لتوسعة تقاطع الطريق الخلفي مع الطريق المؤدية إلى القرية الثقافية في البيضا، وتحسين شبكة الطرق في المنطقة وإيجاد منطقة جديدة لعمل نشاطات وأسواق تجارية وشعبية.
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