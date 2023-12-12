جيش الاحتلال يزعم انتشال جثتي محتجزتين في غزة
التاريخ
12/12/2023 3:16:07 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه انتشل جثتي محتجزتين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في عملية خاصة من داخل قطاع غزة، وأفاد بإصابة جنود خلال العملية.
ولم تؤكد حركة حماس أو كتائب القسام انتشال جيش الاحتلال جثامين محتجزين إسرائيليين في غزة.
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