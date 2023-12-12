سرايا القدس: قتلنا العشرات وأصبنا المئات من جيش الاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف المتحدث العسكري باسم سرايا القدس، أبو حمزة، أنّ مجاهديهم اشتبكوا مع جنود الاحتلال من مسافة صفر، وقتلوا عشرات وأصابوا مئات، منذ بدء العملية في غزة.
وقال أبو حمزة في كلمة مسجلة له، إنّ معركة الاحتلال ضد غزة، ليست معركة للقضاء على المقاومة، وإنما هي معركة لتصفية حساب مع الشعب الفلسطيني، مبينا أن المقاومة تعيش ظروف الشعب وتتجرع ألمه ولكن ثمن الحرية والكرامة أكبر.
وبين أنّ المقاومة ليس لها اليوم الا التصميم على النصر.
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