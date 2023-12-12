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سرايا القدس: قتلنا العشرات وأصبنا المئات من جيش الاحتلال

12/12/2023 3:16:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف المتحدث العسكري باسم سرايا القدس، أبو حمزة، أنّ مجاهديهم اشتبكوا مع جنود الاحتلال من مسافة صفر، وقتلوا عشرات وأصابوا مئات، منذ بدء العملية في غزة.


وقال أبو حمزة في كلمة مسجلة له، إنّ معركة الاحتلال ضد غزة، ليست معركة للقضاء على المقاومة، وإنما هي معركة لتصفية حساب مع الشعب الفلسطيني، مبينا أن المقاومة تعيش ظروف الشعب وتتجرع ألمه ولكن ثمن الحرية والكرامة أكبر.


وبين أنّ المقاومة ليس لها اليوم الا التصميم على النصر.

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