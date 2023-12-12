الارصاد : امطار في هذه المناطق ونهيب بالمواطنين الليلة وصباح الاربعاء - خريطة
التاريخ
12/12/2023 3:16:06 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية مساء الثلاثاء انه وحسب صور رادار الطقس تشهد محافظات عجلون والبلقاء واجزاء من جرش وبعض مناطق العاصمة عمان هطولات مطرية .
واكدت اداراة الارصاد على تحذيرها من خطر الانزلاقات ، كما وتهيبب بالمواطنين الابتعاد عن مجاري السيول هذه الليلة ونهار الغد .
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