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أكثر من 400 حالة اعتقال في جنين ومخيمها منذ 7 اكتوبر

12/12/2023 3:16:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ صباح اليوم أكثر من 100 مواطن من جنين ومخيمها كحصيلة أولية، وقد جرى الإفراج عن عدد منهم بعد تعرضهم لعمليات تحقيق ميداني، وما تزال عمليات الاعتقال مستمرة.


وأوضح نادي الأسير، أنّ حصيلة حالات الاعتقال في محافظة جنين بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من (400)، علما أن حالات الاعتقال تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.


يُشار إلى أنّ محافظة جنين تشهد منذ بداية العام الماضي، تصاعد في عمليات الاعتقال بما يرافقها من جرائم مروعة، وإعدامات ميدانية، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة التي طالت المنازل، والبنى التحتية.


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