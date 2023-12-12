نيويورك تايمز: تصريحات بايدن تظهر الخلاف مع إسرائيل منذ أكتوبر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، إن الانقسام بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" ينفجر إلى العلن مع تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن.
وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات بايدن تمثل أكبر تغير في لغة الولايات المتحدة بشأن "إسرائيل" منذ معركة طوفان الأقصى.
وكان بايدن قد قال إنه لا بد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تغيير حكومته المتشددة، مؤكدا أنها هي أكثر الحكومات تطرفا في تاريخ "إسرائيل" ولا تريد حل الدولتين.
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