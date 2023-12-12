نيويورك تايمز: تصريحات بايدن تظهر الخلاف مع إسرائيل منذ أكتوبر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، إن الانقسام بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" ينفجر إلى العلن مع تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن.



وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات بايدن تمثل أكبر تغير في لغة الولايات المتحدة بشأن "إسرائيل" منذ معركة طوفان الأقصى.



وكان بايدن قد قال إنه لا بد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تغيير حكومته المتشددة، مؤكدا أنها هي أكثر الحكومات تطرفا في تاريخ "إسرائيل" ولا تريد حل الدولتين.

