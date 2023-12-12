تسليح المستوطنين المتطرفين واشتعال الضفة
التاريخ
12/12/2023 3:16:05 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تسليح المستوطنين المتطرفين واشتعال الضفة
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