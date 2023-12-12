البنتاغون: هجمات الحوثيين مشكلة دولية تتطلب حلاً دولياً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الدفاع الأميركية :"إن التصرفات التي رأيناها من الحوثيين تزعزع الاستقرار وتمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي".



وأضافت الوزارة في بيان لها، أن المدمرة ماسون كانت على بعد حوالي 90 ميلا بحريا أثناء الهجوم واستجابت لنداء استغاثة السفينة التجارية.



وقالت:" السفينة ستريندا تعرضت للهجوم أثناء مرورها بباب المندب بصاروخ أطلق من منطقة يسيطر عليها الحوثيون".



ونوهت الوزارة إلى أن هجمات الحوثيين مشكلة دولية تتطلب حلا دوليا، مضيفة ان استهداف أي سفن تجارية في المنطقة يعد انتهاكا للقانون الدولي، ونعمل مع المجتمع الدولي على معالجة ذلك.

