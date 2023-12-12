الاحتلال يعتقل مدير مستشفى كمال عدوان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد الكحلوت مدير مستشفى كمال عدوان، شمال القطاع واقتادته إلى جهة غير معلومة، وذلك بعد اقتحامها المستشفى واحتجاز طواقم طبية.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن قوات الاحتلال أخلت سبيل 5 أطباء وكذلك السيدات من الكوادر الصحية، موضحة أنها اقتادت أكثر من 70 من الكوادر الصحية إلى جهة غير معلومة.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال طلبت من الكوادر المتبقية تجميع كل المرضى والطواقم في مبنى واحد وإخلاء المباني الأخرى.
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