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الاحتلال يعتقل مدير مستشفى كمال عدوان

12/12/2023 3:16:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد الكحلوت مدير مستشفى كمال عدوان، شمال القطاع واقتادته إلى جهة غير معلومة، وذلك بعد اقتحامها المستشفى واحتجاز طواقم طبية.


وذكرت الوزارة في بيان لها أن قوات الاحتلال أخلت سبيل 5 أطباء وكذلك السيدات من الكوادر الصحية، موضحة أنها اقتادت أكثر من 70 من الكوادر الصحية إلى جهة غير معلومة.


وأشارت إلى أن قوات الاحتلال طلبت من الكوادر المتبقية تجميع كل المرضى والطواقم في مبنى واحد وإخلاء المباني الأخرى.


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