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رفع اسم الأردن من قائمة البلدان ذات المخاطر العالية

12/12/2023 3:16:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت المفوضية الأوروبية، عن رفع اسم ‎ الأردن من قائمة بلدان العالم ذات المخاطر العالية واعترفت بجميع جهوده لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.


وقالت بعثة المفوضية في عمان، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "اكس"، إن المفوضية الأوروبية اعترفت بجميع جهود الأردن لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.


وأضافت أن "حماية النظام المالي أمر أساسي للتنمية والاستقرار. عمل رائع!".


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