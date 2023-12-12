رفع اسم الأردن من قائمة البلدان ذات المخاطر العالية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت المفوضية الأوروبية، عن رفع اسم الأردن من قائمة بلدان العالم ذات المخاطر العالية واعترفت بجميع جهوده لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت بعثة المفوضية في عمان، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "اكس"، إن المفوضية الأوروبية اعترفت بجميع جهود الأردن لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضافت أن "حماية النظام المالي أمر أساسي للتنمية والاستقرار. عمل رائع!".
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