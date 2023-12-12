قوات الاحتلال تقتحم قرية مادما جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرية مادما جنوب نابلس.
وأفاد رئيس المجلس القروي وجيه القط، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين.
وأوضح أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في القرية وأجرت تحقيقا ميدانيا مع المواطنين، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال داهمت منازل: عامر عبد اللطيف نصار، وجيه كامل قط، محمد وجيه قط، محمود وجيه قط، وعاثت فسادا وتخريبا وتكسيرا في محتوياتها.
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