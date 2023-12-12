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قوات الاحتلال تقتحم قرية مادما جنوب نابلس

12/12/2023 3:15:20 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرية مادما جنوب نابلس.

وأفاد رئيس المجلس القروي وجيه القط، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين.

وأوضح أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في القرية وأجرت تحقيقا ميدانيا مع المواطنين، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال داهمت منازل: عامر عبد اللطيف نصار، وجيه كامل قط، محمد وجيه قط، محمود وجيه قط، وعاثت فسادا وتخريبا وتكسيرا في محتوياتها.

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