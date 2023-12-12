مستعمرون يقتحمون تل ماعين بمسافر يطا جنوب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN/اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الثلاثاء، تل ماعين بمسافر يطا جنوب الخليل، وأقاموا صلواتهم التلمودية، فيما أغلق الاحتلال الطرق بين التجمعات السكانية.
وقالت مصادر محلية، إن العشرات من المستعمرين اقتحموا تل ماعين، ونصبوا "شمعدانا" بالمكان، وأقاموا طقوسهم التلمودية، بينما نصبت قوات الإحتلال الحواجز العسكرية على الطرق الرئيسية ومداخل التجمعات السكانية بالمسافر، ومنعت الأهالي من التنقل والحركة.
ويواصل المستعمرون جولاتهم الاستفزازية في كافة الخرب والتجمعات بمسافر يطا، وملاحقتهم لرعاة الأغنام والمزارعين.
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