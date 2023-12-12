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مستعمرون يقتحمون تل ماعين بمسافر يطا جنوب الخليل

12/12/2023 3:15:19 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN/اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الثلاثاء، تل ماعين بمسافر يطا جنوب الخليل، وأقاموا صلواتهم التلمودية، فيما أغلق الاحتلال الطرق بين التجمعات السكانية.

وقالت مصادر محلية، إن العشرات من المستعمرين اقتحموا تل ماعين، ونصبوا "شمعدانا" بالمكان، وأقاموا طقوسهم التلمودية، بينما نصبت قوات الإحتلال الحواجز العسكرية على الطرق الرئيسية ومداخل التجمعات السكانية بالمسافر، ومنعت الأهالي من التنقل والحركة.

ويواصل المستعمرون جولاتهم الاستفزازية في كافة الخرب والتجمعات بمسافر يطا، وملاحقتهم لرعاة الأغنام والمزارعين.

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